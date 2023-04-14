Предложение «ПСЖ» для Месси не в приоритете. В мае станет понятно, получится ли у «Барсы» вписаться в ФФП для подписания Лео

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы финансовый фэйр-плей Фабрицио Романо Футбол

Предложение «ПСЖ» продлить контракт не является приоритетным для Лионеля Месси.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, решающим будет май – тогда станет ясно, сможет ли «Барселона» уложиться в финансовый фэйр-плей и вернуть аргентинца.

Кроме того, отмечается, что тренер «Барсы» Хави регулярно созванивается с Месси.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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36 комментариев

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Дмитрий Ермаков
Ответ Андрей Чучунков
есть ощущение, что несмотря на величие Лео, в качестве 1 скрипки ЛЧ ему больше не выиграть
Да и похер. У него их четыре.
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Экспертное мнение
Ответ Виталий Ан
Определенно в кризисе Барсы виноват Месси( не спешите Мессибои.) громадные примеальные и бонусы, обанкротили Барсу. Да были покупки не оправданые и это факт. Но ведь ни один клуб не мог себе позволить его. А почему? Потому что слишком его запросы превысили ожидания. Давайте честно! Если уж Пеке пошел на уступки и простил З/П. то от Месси должны ожидать как минимум этого же. А думает ли он об этом ?! Большой вопрос.
Определенно нет, Коутиньо, Дембеле, Гризманн обошлись на 500 млн, а пользу команде они приносили на уровне Месси?
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Бестрофейник 19/20
Ответ Эден Азаров
Пожертвовать Гави и Фати, а также заставить отказаться от зарплат полсостава и всё. Что сложного? Больше чем клуб!
Но какие же всё-таки крутые пиарщики у Месси. Мало того, что сделали ему образ, который он старается придерживаться, так ещё всё проворачивают в пользу Лёни. По сути ПСЖ хочет избавиться от большой ошибки, а это выставляют так, как будто Месси не хочет больше играть за них
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rigobersong
Ответ Андрей Чучунков
есть ощущение, что несмотря на величие Лео, в качестве 1 скрипки ЛЧ ему больше не выиграть
А зачем ему ЛЧ, он уже побеждал там 4 раза:) Месси станет самым титулованным футболистом в истории к концу карьеры, вот где будет эпохальное достижение:)
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нелюбитель футбола
Ответ Ростов-на-Дону
Месси пора уже к Рончику в Африку.
Так Рончин же в Антарктиде...
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VERBLYUD
Ответ Виталий Ан
Определенно в кризисе Барсы виноват Месси( не спешите Мессибои.) громадные примеальные и бонусы, обанкротили Барсу. Да были покупки не оправданые и это факт. Но ведь ни один клуб не мог себе позволить его. А почему? Потому что слишком его запросы превысили ожидания. Давайте честно! Если уж Пеке пошел на уступки и простил З/П. то от Месси должны ожидать как минимум этого же. А думает ли он об этом ?! Большой вопрос.
Бред несете. У Месси была вполне себе приличная зарплата для его уровня и он приносил больше денег, чем было потрачено на него.
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Геннадий Тимченко
Ответ Гамарджоба Генацвале
Только этого не будет. Месси и его папа очень любят деньги.
Τаким образом пытаются развести владельцев ПCЖ в надежде выдоиτь побольше баблишка для пεшεχοда... Барса Гави зарегистрировать не может (финансовые ограничения) + скандал с судейством, создающий неопределенность на следующий сезон (снятие очков, вылет из ЛаЛиги и тому подобное)... какое может быть на этом фоне подписание Мεсси🤣
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kassi kill
у ригоберка снова горит?
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Бестрофейник 19/20
Ответ rigobersong
Месси молодец. Вообще его путь в ПСЖ прекрасен, вернул команде Чемпионство после 2го места, перезагрузил карьеру, выиграл все трофеи со сборной и теперь может исполнить последний танец!:) Рад, что Лео и в 36 лет будет вишенкой на торте у любого клуба который сделает ему предложение, ведь иметь в составе лучшего футболиста в истории футбола это настоящая привилегия!:))
Вот только ни сейчас, ни 2 года назад никто не хотел видеть Месси у себя в команде (топ клубы)
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Пацанчик реальный
Ответ rigobersong
Месси молодец. Вообще его путь в ПСЖ прекрасен, вернул команде Чемпионство после 2го места, перезагрузил карьеру, выиграл все трофеи со сборной и теперь может исполнить последний танец!:) Рад, что Лео и в 36 лет будет вишенкой на торте у любого клуба который сделает ему предложение, ведь иметь в составе лучшего футболиста в истории футбола это настоящая привилегия!:))
Ага,его путь с ПСЖ прекрасен - до него финал и полуфинал ЛЧ,клуб был близок к победе в ЛЧ(в том финале с Баварией уж точно),с ним два вылета в 1/8 и освистывание собственными болельщиками,но только наш местный всеми любимый сектант ригобека будет говорить,что его путь прекрасен!
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Real_v_dushe
Ответ Манковский
Нахрен это нужно Барсе - непонятно. Вместо будущего всё копаются в прошлом.
А у них нет нормального будущего, в этом все и дело. Это надо быть отбитыми на голову, чтобы алчного, престарелого арга возвращать в момент, когда их Спотифай будет закрыт на ремонт.
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Имя Фамилия
Ответ Виталий Ан
Определенно в кризисе Барсы виноват Месси( не спешите Мессибои.) громадные примеальные и бонусы, обанкротили Барсу. Да были покупки не оправданые и это факт. Но ведь ни один клуб не мог себе позволить его. А почему? Потому что слишком его запросы превысили ожидания. Давайте честно! Если уж Пеке пошел на уступки и простил З/П. то от Месси должны ожидать как минимум этого же. А думает ли он об этом ?! Большой вопрос.
Покупки эти были бы оправданными, если бы меси не чморил новоприбывших игроков как того же Гризманна.
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Андрей Чучунков
Ответ rigobersong
Месси молодец. Вообще его путь в ПСЖ прекрасен, вернул команде Чемпионство после 2го места, перезагрузил карьеру, выиграл все трофеи со сборной и теперь может исполнить последний танец!:) Рад, что Лео и в 36 лет будет вишенкой на торте у любого клуба который сделает ему предложение, ведь иметь в составе лучшего футболиста в истории футбола это настоящая привилегия!:))
есть ощущение, что несмотря на величие Лео, в качестве 1 скрипки ЛЧ ему больше не выиграть
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VERBLYUD
Ответ Real_v_dushe
И как тонко пытается окружение Меськи вместе с каталонскими СМИ представить эту ситуацию, что это не ПСЖ даёт ему пинка под зад и никто его в Европе не хочет видеть в своём клубе, а это типа он сам выбирает возвращение.
"никто его в Европе не хочет видеть в своём клубе"
А ты в курсе, что Месси кроме Барсы нигде и не планировал играть в Европе, а в ПСЖ перешел из-за безысходности?
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Dnoni R
Ясно одно,Месси вернётся летом в Барселону
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Виталий Ан
Определенно в кризисе Барсы виноват Месси( не спешите Мессибои.) громадные примеальные и бонусы, обанкротили Барсу. Да были покупки не оправданые и это факт. Но ведь ни один клуб не мог себе позволить его. А почему? Потому что слишком его запросы превысили ожидания.
Давайте честно! Если уж Пеке пошел на уступки и простил З/П. то от Месси должны ожидать как минимум этого же.
А думает ли он об этом ?! Большой вопрос.
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Зизуха
По нормальному можно было бы закончить карьеру в родной Аргентине
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Гамарджоба Генацвале
Ответ &_Bishep_&
Сотку-другую зеленью арабы ему в любое время предложат. Так что мог бы за Барселону немного и за МРОТ поиграть.
Только этого не будет. Месси и его папа очень любят деньги.
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Манковский
Нахрен это нужно Барсе - непонятно. Вместо будущего всё копаются в прошлом.
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Имя Фамилия
Что тут говорить меси это барса. Фаны ПСЖ готовы прямо сейчас упаковать его в подарочную коробку и отправить прямиком в Каталонию. А фаны Реала проспонсируют доставку.
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Real_v_dushe
И как тонко пытается окружение Меськи вместе с каталонскими СМИ представить эту ситуацию, что это не ПСЖ даёт ему пинка под зад и никто его в Европе не хочет видеть в своём клубе, а это типа он сам выбирает возвращение.
+5
-5
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Эден Азаров
Пожертвовать Гави и Фати, а также заставить отказаться от зарплат полсостава и всё. Что сложного? Больше чем клуб!
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Papa Paolo
Можно распечатку звонков на почту выслать ?
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&_Bishep_&
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Сотку-другую зеленью арабы ему в любое время предложат. Так что мог бы за Барселону немного и за МРОТ поиграть.
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Ростов-на-Дону
Месси пора уже к Рончику в Африку.
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