Предложение «ПСЖ» для Месси не в приоритете. В мае станет понятно, получится ли у «Барсы» вписаться в ФФП для подписания Лео

Предложение «ПСЖ» продлить контракт не является приоритетным для Лионеля Месси.

По данным инсайдера , решающим будет май – тогда станет ясно, сможет ли « » уложиться в финансовый фэйр-плей и вернуть аргентинца.

Кроме того, отмечается, что тренер «Барсы» регулярно созванивается с .

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)