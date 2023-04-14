Предложение «ПСЖ» для Месси не в приоритете. В мае станет понятно, получится ли у «Барсы» вписаться в ФФП для подписания Лео
Предложение «ПСЖ» продлить контракт не является приоритетным для Лионеля Месси.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, решающим будет май – тогда станет ясно, сможет ли «Барселона» уложиться в финансовый фэйр-плей и вернуть аргентинца.
Кроме того, отмечается, что тренер «Барсы» Хави регулярно созванивается с Месси.
Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)
А ты в курсе, что Месси кроме Барсы нигде и не планировал играть в Европе, а в ПСЖ перешел из-за безысходности?
Давайте честно! Если уж Пеке пошел на уступки и простил З/П. то от Месси должны ожидать как минимум этого же.
А думает ли он об этом ?! Большой вопрос.