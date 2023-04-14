Фетисов об альтернативе Олимпиадам: «Ее нет. Суррогат какой-то получается. Тот же Китай строит политику на успехах своего спорта, конкурирует с Америкой»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК Олимпийская сборная России КХЛ олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов не видит альтернативы Олимпиадам.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы высказался о возможности организации альтернативных мировых соревнований на фоне отстранения российских спортсменов. 

«Альтернативы нет. Как бы это суррогат какой-то получается. Во-первых, если мы говорим про Азию, тот же Китай государственную политику строит на успехах своего спорта. Они конкурируют с Америкой, они хотят быть главной спортивной державой в мире...

То есть понятно, что рулит процессом международная федерация, которая рекомендует всем отказаться от участия в соревнованиях, иначе против них будут санкции. Поэтому здесь логично думать, что, скорее всего, участие спортсменов высокого уровня в соревнованиях, проводимых с нашими спортсменами, не будет.

Мне кажется, нам надо добиваться права возвращения на мировую арену, и добиваться этого всеми возможными средствами. Так что не думаю, что альтернатива каким-то образом сыграет на развитие спорта», – сказал Фетисов

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46 комментариев

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Super Objectively
Тот же Китай строит политику на успехах своего спорта, конкурирует с Америкой..Шо??))как так то .... а где эти крикуны со словами ..СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ ))))

хотя в тот же СССР и Россия ,имеет уже примеры когда именно спорт использовался для продвижения своих политических целей
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shahmur
Спартакиада народов беларусии и россии! Помоему звучит прелестно, каждый спортсмен почтет за честь. Трансляции побъют все рекорды. Миллиарды от рекламы. Ммм... какая прелесть, славик надо просто представить и облизнув губы всем рассказывать.
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Irina Kistler
Ага, надо вывести наш флот из Чёрного моря и запустить туда НАТО с американцами, чтобы охраняли нас от инопланетян, подарить Зеленскому Крым и нам милостиво разрешат выступать под "Похоронный Марш" И. С. Баха ( однофамильца, не родственника!), - ваш способ не единственный, правда все другие нереализуемы в ближайшую Олимпиаду, увы...
Ох вот он какой зритель Соловьева.
Тупой и беспощадный
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Pb-SE
Ответ Антон Путятин
Ничего, через год будут уже плясать прод наш баян.
Газманов вроде не на баяне, а под фанеру поет. И его концерт планировался где-то на 25.02.2022. Перенесли, что ли?
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Дмитрий Джи
Ответ Антон Путятин
Ничего, через год будут уже плясать прод наш баян.
лапшу скинь, Антошка😊
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Адильхан Абдусаламов
Ответ DeltaForce
Комментарий удален модератором
Точно замёрзнут.Ну а если снова нет,то мы будем рассказывать про биолаборатории и бандеромобилях и бандерогусях
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Artur Kovas
Ну так Все зависит от СВО, чем дольше , тем более призрачные надежды на возврат
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Pb-SE
Ответ evil
провести специальную олимпийскую операцию, например
Специальная олимпиада- это то, чем мы тут в комментах занимается.
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estoico
Попробуйте шантаж и терроризм, вот все удивятся!
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рашит мухаметшин
Они конкурируют с Америкой, они хотят быть главной спортивной державой в мире... Знаменитые китайские футбол и хоккей ...А лыжники то какие.
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Антон Некрасов
Вы далеко не Китай , у вас в стране между собой то порядка нет, диктатурой для народа служите в свою пользу и всё, внутри страны смелые над работягами издеваться , а на международной арене языки и кулаки в опе глубоко ! Позорище
За бабки какой то 🤡 у вас в кандидатах гл. тренера сборной ,которого как то даже с Тихоновым посмели сравнить...слов нет , какие вы жалкие ! В Китае такого точно нет , что творится в нашей кантри...
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Chernoy
Да, Терюшков конечно сейчас призадумался. Тут и депутат, и Великий спортсмен, легенда, олимпийский чемпион, ну как тут в «интересах Запада» и непатриотичности сказать? Может и собственная башка с плеч, потому и не высказался до сих пор.
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maripous
Альтернативы нет, потому что олимпиада-это всемирные игры, а не допускают только нас. Все остальные без нас обойдутся и будут себя готовить именно к олимпиаде.
Поэтому надо прекратить истерики и ждать окончания сво. Тогда и вернемся в международный спорт. Не раньше.
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CherenkovF
Как же утомил Фетисов.
Король популистских банальностей.
Он человек системы. Во всем ее поддерживает, полностью от нее зависит, но играет роль западника, демократа, адеквата.
Удивляет, что на этот еще кто-то ведется...
Да там каждый свою роль играет. Что КПРФ, что Новые люди. Что Милонов, что Фетисов. Это просто ширма для создания иллюзии какой-то дискуссии, плюрализма.
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BeastI666I
Ответ Олег Мохов
Проведем православиаду с северной кореей,ираном,демократиеской республикой конго и куньлунем
не смущает, что православная страна будет только одна? и то без томоса, а самозванно.
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BeastI666I
Ответ Aleksey Yashin
"Мне кажется, нам надо добиваться права возвращения на мировую арену, и добиваться этого всеми возможными средствам" Есть один способ, надо кое-что закончить, и кое-кого кое-откуда вывести
и кое-кого вынести )))
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BeastI666I
Ответ evil
провести специальную олимпийскую операцию, например
СОЧИ - 2?! слишком последствия были тяжелые... не получится.
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АГОШКИН Алексей
Ответ Виктор Дмитриев
вообще-то такие попытки уже были. США в 1980-м году провели "Олимпийские игры бойкота", СССР провел в 1984-м игры "Дружба-84". Оба мероприятия ныне основательно забыты.
Вы считаете на игры дружба 24,вместо олимпиады кто то приедет?
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Dauren Zhalgasbayev
Ответ Алексей Иванов
Олимпиада это давным давно не кому не интересное третесортное соревнование,куда отправляют молодежь. Самый популярный вид спорта с большим отрывом это футбол! И кому интересен олимпийский футбол,не кому! посмотрите какие составы отправляют на олимпиаду,таже Франция например Так же мире мма очень популярна этот вид спорта не представлен на олимпиаде. Боксеры на олимпиаду отправляют любителей а не профессионалов. Баскетболисты норм команды отправляют на олимпиады но там нулевая интрига,кто победит сша или сша, Всякие виды спорта типо кто ж.пой на санках на долю секунды быстрее скатится не кому не интересны Изначально не стоило так над.вать на эти олимпиады и придавать им большой смысл
😂😂😂 теперь и не нужна оказывается Олимпиада. Только РФ и в футболе дисквалифицирована, надеюсь и в ММА скоро
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Irina Kistler
Ага, надо вывести наш флот из Чёрного моря и запустить туда НАТО с американцами, чтобы охраняли нас от инопланетян, подарить Зеленскому Крым и нам милостиво разрешат выступать под "Похоронный Марш" И. С. Баха ( однофамильца, не родственника!), - ваш способ не единственный, правда все другие нереализуемы в ближайшую Олимпиаду, увы...
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Ярик01
Ответ Антон Путятин
И что с того? Трех стран достаточно что бы результаты олимпиады были обнулены.
Обнулены результаты Олимпиады это как? ))
Результаты ОИ80 или ОИ84 обнулены?
Ну что анашу курить в одно лицо, отсыпай на всех.
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DeltaForce
Ответ Антон Путятин
Ничего, через год будут уже плясать прод наш баян.
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Боевой Бурят Путина
Совки все мечтают о дружбе народов и удивляются, что Китай все делает в своих, китайских интересах😂 Там, где им выгодно, дружить будут на своих условиях, обо всем остальном - пообещают подумать в стиле «Мы вам перезвоним»
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Антон Путятин
Ответ Ярик01
СССР при этом фактически управлял десятком стран, финансировал еще с десяток стран. А Россия чем управляет, чтобы провести "игры Дружбы"? Беларусь и то с удовольствием будет участвовать в международных соревнованиях, если допустят (как в футболе происходит), а не на первенстве водокачки.
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Алексей Иванов
Олимпиада это давным давно не кому не интересное третесортное соревнование,куда отправляют молодежь.
Самый популярный вид спорта с большим отрывом это футбол! И кому интересен олимпийский футбол,не кому! посмотрите какие составы отправляют на олимпиаду,таже Франция например
Так же мире мма очень популярна этот вид спорта не представлен на олимпиаде.
Боксеры на олимпиаду отправляют любителей а не профессионалов.
Баскетболисты норм команды отправляют на олимпиады но там нулевая интрига,кто победит сша или сша,
Всякие виды спорта типо кто ж.пой на санках на долю секунды быстрее скатится не кому не интересны

Изначально не стоило так над.вать на эти олимпиады и придавать им большой смысл
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