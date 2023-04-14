Фетисов об альтернативе Олимпиадам: «Ее нет. Суррогат какой-то получается. Тот же Китай строит политику на успехах своего спорта, конкурирует с Америкой»
Вячеслав Фетисов не видит альтернативы Олимпиадам.
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы высказался о возможности организации альтернативных мировых соревнований на фоне отстранения российских спортсменов.
«Альтернативы нет. Как бы это суррогат какой-то получается. Во-первых, если мы говорим про Азию, тот же Китай государственную политику строит на успехах своего спорта. Они конкурируют с Америкой, они хотят быть главной спортивной державой в мире...
То есть понятно, что рулит процессом международная федерация, которая рекомендует всем отказаться от участия в соревнованиях, иначе против них будут санкции. Поэтому здесь логично думать, что, скорее всего, участие спортсменов высокого уровня в соревнованиях, проводимых с нашими спортсменами, не будет.
Мне кажется, нам надо добиваться права возвращения на мировую арену, и добиваться этого всеми возможными средствами. Так что не думаю, что альтернатива каким-то образом сыграет на развитие спорта», – сказал Фетисов.
хотя в тот же СССР и Россия ,имеет уже примеры когда именно спорт использовался для продвижения своих политических целей
Тупой и беспощадный
За бабки какой то 🤡 у вас в кандидатах гл. тренера сборной ,которого как то даже с Тихоновым посмели сравнить...слов нет , какие вы жалкие ! В Китае такого точно нет , что творится в нашей кантри...
Поэтому надо прекратить истерики и ждать окончания сво. Тогда и вернемся в международный спорт. Не раньше.
Король популистских банальностей.
Он человек системы. Во всем ее поддерживает, полностью от нее зависит, но играет роль западника, демократа, адеквата.
Удивляет, что на этот еще кто-то ведется...
Да там каждый свою роль играет. Что КПРФ, что Новые люди. Что Милонов, что Фетисов. Это просто ширма для создания иллюзии какой-то дискуссии, плюрализма.
Результаты ОИ80 или ОИ84 обнулены?
Ну что анашу курить в одно лицо, отсыпай на всех.
Самый популярный вид спорта с большим отрывом это футбол! И кому интересен олимпийский футбол,не кому! посмотрите какие составы отправляют на олимпиаду,таже Франция например
Так же мире мма очень популярна этот вид спорта не представлен на олимпиаде.
Боксеры на олимпиаду отправляют любителей а не профессионалов.
Баскетболисты норм команды отправляют на олимпиады но там нулевая интрига,кто победит сша или сша,
Всякие виды спорта типо кто ж.пой на санках на долю секунды быстрее скатится не кому не интересны
Изначально не стоило так над.вать на эти олимпиады и придавать им большой смысл