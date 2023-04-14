Александр Шлеменко: «Я Америку воспринимал как врага, поэтому не учил английский язык в школе»

Александр Шлеменко признался, что не учил английский из-за негативного отношения к США.

«Нужно учить английский, потому что он является мировым языком сейчас. Вот я всю жизнь почему-то рос на подсознании... Я Америку воспринимал как врага, и английский в школе специально не учил из-за этого.

То есть принципиально я не учил и не хотел. Потому что считал, что это не родной язык, и почему я должен учить язык врагов? И потом я пожалел об этом, когда вырос. Понимаешь, чем больше ты знаешь языков, тем больше это возможностей дает тебе раздвинуть свой кругозор, возможностей для общения.

Поэтому я бы всем посоветовал учить его. Не забывать родной, он должен быть первостепенным. Но если ты хочешь развиваться, приносить пользу своей стране, ты должен уметь общаться», – сказал боец MMA Александр Шлеменко.

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