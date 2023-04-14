Александр Шлеменко: «Я Америку воспринимал как врага, поэтому не учил английский язык в школе»

Теги MMA Александр Шлеменко Политика Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко признался, что не учил английский из-за негативного отношения к США.

«Нужно учить английский, потому что он является мировым языком сейчас. Вот я всю жизнь почему-то рос на подсознании... Я Америку воспринимал как врага, и английский в школе специально не учил из-за этого.

То есть принципиально я не учил и не хотел. Потому что считал, что это не родной язык, и почему я должен учить язык врагов? И потом я пожалел об этом, когда вырос. Понимаешь, чем больше ты знаешь языков, тем больше это возможностей дает тебе раздвинуть свой кругозор, возможностей для общения.

Поэтому я бы всем посоветовал учить его. Не забывать родной, он должен быть первостепенным. Но если ты хочешь развиваться, приносить пользу своей стране, ты должен уметь общаться», – сказал боец MMA Александр Шлеменко.

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36 комментариев

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Виктор Войнов
Вот как раз врагов то и надо изучать
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Огюст
Не ты первый !
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Борис _____
Ответ Luk Dem
Америка тоже больше не считает нас врагом, для них мы уже слабая и бедная страна. Сейчас Китай для них соперник такого же уровня.
Да, очень заметно, как Америка "не считает нас врагом". Просто внимания на нас не обращает, блестящая политическая аналитика на нашем неполживом ресурсе.
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Бобынин
Ответ Veld
Шлеменко 84-го года он пошел в школу в 91-м. Закончил в 01-03м каким надо было быть альтернативно одаренным, В ТО ВРЕМЯ, чтобы не учить английский язык из-за того, что на нем говорят "враги", я в шоке
А чему ты удивляешься? Его учил то кто? Совковые учителя. Кто заложил ему мысль: омерика- враг! местный алкаш-трудовик. Я школу закончил в 94ом, формально российскую, но по факту она была советской до мозга костей. У меня классная рук-ца была 38-го года рождения.
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Мага осторожный
редкостный он дурачок 🤦‍♂️
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gukmamop
А Индию? Индию за что?
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dake
Отличительная черта русских людей. Никогда не учат языки других народов. Даже банальные слова приветствия, прощания. Очень высокомерное отношение.
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дронреш
действительно, кому он нужен)
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Sobachkin
Поветкин сказал, что получающих в голову не дураки...
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Добрый_Ээх
Ответ green4
У меня с геометрией такая же фигня... ненавижу, ..ть Архимеда
Там больше Евклида, Пифагора )) Архимеда больше в другом предмете ))
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Krabelot
Почитал комменты. Такое впечатление, что дальше заголовка никто не читает.) Нормально он всё сказал. Понимает, что заблуждался.
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green4
Ответ Veld
Шлеменко 84-го года он пошел в школу в 91-м. Закончил в 01-03м каким надо было быть альтернативно одаренным, В ТО ВРЕМЯ, чтобы не учить английский язык из-за того, что на нем говорят "враги", я в шоке
Для того, чтобы это понять, нужно было в это время расти в Омске
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Ryan T.
Ответ Veld
Шлеменко 84-го года он пошел в школу в 91-м. Закончил в 01-03м каким надо было быть альтернативно одаренным, В ТО ВРЕМЯ, чтобы не учить английский язык из-за того, что на нем говорят "враги", я в шоке
Да он чушь какую-то несёт. Его школьные года как раз пришлись на 90-е годы.
Всё американское тогда наоборот было в моде. Пепси, жвачка, Сникерс, Боевики, шмотки (кому везло) и т.д.
В 90-е США не воспринимались русскими как враги. Ельцин с Клинтоном чуть не взасос целовались.
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jonnysilverhand01
Что изменилось Саня ? А ничего, только твой родной Омск весь утыкан пивнушками
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Сергей
Да вы тот ещё бунтарь, батенька🤡
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Vasiliy S
Иностранные языки надо учить
Когда учился в школе, то было 2 иностранных, считаю это лучшим решением школьного совета

Во-первых, знание языков помогает строить карьеру без привязи к региону/стране
Во-вторых, через язык происходит культурный обмен, наш быт расширяется, что-то хочется позаимствовать, от чего-то избавится, а что-то наоборот привнести в другие культуры
В-третьих, знание языков помогает отсрочить/предотвратить проблемы со здоровьем типо Альцгеймера

Вообщем, учите языки!
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green4
Ответ Makhasamatman Buch
Я пиво воспринимаю как врага, поэтому стараюсь быстро его уничтожить, выпив до дна
Приветствую вас, коллега - пивоборец
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Kanonir152
Да-да, именно поэтому ты его и не учил)
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Luk Dem
Ответ Гур
Кругом враги
Америка тоже больше не считает нас врагом, для них мы уже слабая и бедная страна. Сейчас Китай для них соперник такого же уровня.
+6
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+5
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green4
Ответ banchik1
Мать Архимеда ненавидишь?)
И ее тоже
+3
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Makhasamatman Buch
Я пиво воспринимаю как врага, поэтому стараюсь быстро его уничтожить, выпив до дна
+12
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Nojevilka
Гравитацию воспринимаю как врага, поэтому прогуливал физику.
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трович
У меня та же история. Только я ещё ненавидел иллюминатов, общающихся алгебраическими выражениями, и альфацентаврийцев - те шпарят напрямую химическими формулами. Труды я ненавидел просто так))
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banchik1
Ответ green4
У меня с геометрией такая же фигня... ненавижу, ..ть Архимеда
Мать Архимеда ненавидишь?)
+5
-1
+4
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Sosina Hyublya
"Я аббасидов воспринимал как врагов, поэтому не учил арабский набор цифр". (с) Александриус Шлеменкус, 3 век н.э.
+3
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