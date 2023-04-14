Александр Шлеменко: «Я Америку воспринимал как врага, поэтому не учил английский язык в школе»
Александр Шлеменко признался, что не учил английский из-за негативного отношения к США.
«Нужно учить английский, потому что он является мировым языком сейчас. Вот я всю жизнь почему-то рос на подсознании... Я Америку воспринимал как врага, и английский в школе специально не учил из-за этого.
То есть принципиально я не учил и не хотел. Потому что считал, что это не родной язык, и почему я должен учить язык врагов? И потом я пожалел об этом, когда вырос. Понимаешь, чем больше ты знаешь языков, тем больше это возможностей дает тебе раздвинуть свой кругозор, возможностей для общения.
Поэтому я бы всем посоветовал учить его. Не забывать родной, он должен быть первостепенным. Но если ты хочешь развиваться, приносить пользу своей стране, ты должен уметь общаться», – сказал боец MMA Александр Шлеменко.
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Всё американское тогда наоборот было в моде. Пепси, жвачка, Сникерс, Боевики, шмотки (кому везло) и т.д.
В 90-е США не воспринимались русскими как враги. Ельцин с Клинтоном чуть не взасос целовались.
Когда учился в школе, то было 2 иностранных, считаю это лучшим решением школьного совета
Во-первых, знание языков помогает строить карьеру без привязи к региону/стране
Во-вторых, через язык происходит культурный обмен, наш быт расширяется, что-то хочется позаимствовать, от чего-то избавится, а что-то наоборот привнести в другие культуры
В-третьих, знание языков помогает отсрочить/предотвратить проблемы со здоровьем типо Альцгеймера
Вообщем, учите языки!