Контракт Гюндогана с «Барсой» – по схеме «2+1». Зарплата – 12 млн евро в год до уплаты налогов

«Барселона» близка к договоренности с Илкаем Гюндогане о переходе летом.

Как пишет Diario Sport, полузащитник, который может стать свободным агентом летом, не принял предложение « » о продлении контракта и согласился на переход в «Барселону».

подпишет контракт по схеме «2+1» и будет получать около 12 млн евро за сезон до уплаты налогов.

Илкай выступает за «Ман Сити» с лета 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 40 матчах «горожан» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Полную статистику 32-летнего капитана «горожан» можно найти здесь.