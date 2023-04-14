Контракт Гюндогана с «Барсой» – по схеме «2+1». Зарплата – 12 млн евро в год до уплаты налогов
«Барселона» близка к договоренности с Илкаем Гюндогане о переходе летом.
Как пишет Diario Sport, полузащитник, который может стать свободным агентом летом, не принял предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта и согласился на переход в «Барселону».
Гюндоган подпишет контракт по схеме «2+1» и будет получать около 12 млн евро за сезон до уплаты налогов.
Илкай выступает за «Ман Сити» с лета 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 40 матчах «горожан» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Полную статистику 32-летнего капитана «горожан» можно найти здесь.
Ведь правда?
Объясню примером:
Левандовски до уплаты налогов ЗП 22, получает на руки 10.
Гюндюган до 12, получать будет в р-не 6 (+-).
Все старье скупают тогда, когда им позволяют его купить, как с Левандовским. Еще пешехода вернут за кучу бабок, из-за которого до сих пор разгрести не могут финансовые проблемы.
Плюс скупка всякой посредственности, вроде Депая и тд.
Плюс коррупционный скандал.
Но если честно, очень радостно от этого. Злорадство чистейшее. После всех Эвребе и Айтекинов, после купленных ЗМ для лунтика, после всей грязи и мерзости исходившей от этого клуба сезон за сезоном - поделом.
О чём Это говорит??? о том что Реал полное дно!!!!
Вряд ли ,они договорились с ним по зарплате, а потом такие" А у нас же нет бабок ,а Мы про это и забыли🤦♂️🤦♂️🤦♂️".