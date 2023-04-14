Контракт Гюндогана с «Барсой» – по схеме «2+1». Зарплата – 12 млн евро в год до уплаты налогов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

«Барселона» близка к договоренности с Илкаем Гюндогане о переходе летом.

Как пишет Diario Sport, полузащитник, который может стать свободным агентом летом, не принял предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта и согласился на переход в «Барселону».

Гюндоган подпишет контракт по схеме «2+1» и будет получать около 12 млн евро за сезон до уплаты налогов.

Илкай выступает за «Ман Сити» с лета 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 40 матчах «горожан» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Полную статистику 32-летнего капитана «горожан» можно найти здесь.

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65 комментариев

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Azat Tezekbaev
Ответ Ramin Mamedov
они так команду перестраивают?) старика Гюндогана, который в последнем матче Сити был худшим игроком команды, старика Иньиго Мартинеса, Карраско?)
Ну так защита и полузащита за последние 2 сезона уже почти полностью перестроилась. В атаке тоже больше молодых не считая Леву, но там конечно молодые игроки все провалились
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Nikita Ufimtsev
Ответ rigobersong
Поражает как завистливо относятся к Барселоне, ничего удивительного:) Вместо того что бы порадоваться за возрождение топ клуба, люди могут только токсично себя вести и злится от бессилия перед величайшей Барселоной:))
Ты ведь каждый раз на ветки Мадрида ходишь поддержать королевский клуб?
Ведь правда?
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Рэд Уайт
Ответ ariuntrius
Смысле 6? Зп 12, какая разница сколько будет игрок получать из-за налогов ?
а вы хотите игрока такого уровня за зп 1,2?за такие зп и осипенко не играет.6 млн мелочь для такого игрока
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IRON MAN
Ответ Абдул Абакаев
команда итак молодая в основном, нужно немного раз6авить опытными игроками
Слишком дорого для чувака с ярмарки.
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ta-tosha
Ответ Evgeniy Bozylev
Сити разбазаривает хороших игроков, почему не оставить как игрока ротации хотя бы
Сити ещё в прошлом сезоне объявили официально, что Илкая продлевать не будут, и продавать тоже - отпустят свободным агентом. Что бы человек ещё и подписной бонус сорвал с идиотов, вроде Лапорты:)
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Inside 88 LW
Ответ ta-tosha
если до уплаты налогов 6, то чистыми 2,9
Володя скобочки не просто так.
Объясню примером:
Левандовски до уплаты налогов ЗП 22, получает на руки 10.
Гюндюган до 12, получать будет в р-не 6 (+-).
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MU<3
По этому поводу предлагаю Альбе отказаться от части своей зп
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ariuntrius
Ответ Рэд Уайт
6 млн для такого игрока ерунда,еще и за трансфер платить не надо
Смысле 6? Зп 12, какая разница сколько будет игрок получать из-за налогов ?
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Yury Sin
Я вообще перестал понимать эту каталонскую Санта-Барбару. В одной новости Барселона планирует дернуть стопиццотый рычаг, чтобы Гави мог играть, и следом новость про нового игрока )
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Catalonia is the independent republic
Ответ Ramin Mamedov
они так команду перестраивают?) старика Гюндогана, который в последнем матче Сити был худшим игроком команды, старика Иньиго Мартинеса, Карраско?)
cумма трансфера 0 евро...
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red hikkikomori
Ответ DolJun
вот именно, в барсу ведь. так зачем гюндогану это понижение?
Каблук получается он, раз говорят что из-за бабы, если это конечно правда. Да и какая разница где ЛЧ не выиграть)
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ta-tosha
Ответ Inside 88 LW
"ДО уплаты налогов" его зарплата будет в р-не 6.
если до уплаты налогов 6, то чистыми 2,9
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MUthebest
Ответ Evgeniy Bozylev
Сити разбазаривает хороших игроков, почему не оставить как игрока ротации хотя бы
Может они Беллингема решили взять, освобождают место
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Эмиль Гусейнов
Ответ Super Objectively
а тебе не смущают проблемы с регистрацией игроков ?Им бы новый контракт Педри зарегать сначала ))) куда там новых игроков впихнуть ))
Ща Лапорта рычаги Тебаса подёргает и проблем как не бывало)
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Wizard Harry
Какой-то сюр просто творится в каталонии)
Все старье скупают тогда, когда им позволяют его купить, как с Левандовским. Еще пешехода вернут за кучу бабок, из-за которого до сих пор разгрести не могут финансовые проблемы.
Плюс скупка всякой посредственности, вроде Депая и тд.
Плюс коррупционный скандал.

Но если честно, очень радостно от этого. Злорадство чистейшее. После всех Эвребе и Айтекинов, после купленных ЗМ для лунтика, после всей грязи и мерзости исходившей от этого клуба сезон за сезоном - поделом.
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DolJun
Ответ Вячеслав Новиков
Он вроде не в Челси переходит
вот именно, в барсу ведь. так зачем гюндогану это понижение?
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зак
Ответ Абдул Абакаев
..чтобы и дальше пердолить столичный проект Франко
ты про Атлетико?)
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alberto-m
Ответ Moscwow
Сам спросил, сам ответил. В Барсу теперь только дешевый возрастной неликвид ходит. Гюндоган, Левандовски. Месси ждут
И вот такие мистериками имеют Реал Мадрид в 4 матчах из 6.
О чём Это говорит??? о том что Реал полное дно!!!!
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Jan Paskel
Ответ Абдул Абакаев
топ игрок креативщик пахарь и свободный агент
Марьян?
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зак
Ответ Рэд Уайт
6 млн для такого игрока ерунда,еще и за трансфер платить не надо
А подписной бонус? не не слышали?
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Inside 88 LW
Ответ ta-tosha
Ему молодому в Сити платили 6, в последнее время 8. Что там в Барселоне курят? Гюндоган конечно топ - но платить 12 в 32 года... ЛаЛига превращается в в чемпионат Саудовской Аравии?
"ДО уплаты налогов" его зарплата будет в р-не 6.
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alberto-m
Ответ Дени Сыч
Хорошо, откуда у команды, имеющая проблему с финансами и регистрацией новых игроков , есть 6 лямов на новых игроков?) Еще за Коута и Дембеле не отдали деньги.
Ну раз собираются регистрировать Значит есть!!!
Вряд ли ,они договорились с ним по зарплате, а потом такие" А у нас же нет бабок ,а Мы про это и забыли🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️".
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alberto-m
Ответ Святослав Федорович
Какой рычаг нужно активировать, чтобы зарегистрировать этот контракт???
Тебя!!!
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Вячеслав Новиков
Ответ DolJun
а зачем гюндогану это понижение?
Он вроде не в Челси переходит
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Рэд Уайт
Ответ Evgeniy Bozylev
Сити разбазаривает хороших игроков, почему не оставить как игрока ротации хотя бы
сам хочет сыграть за Барселону ,ну и жена не хочет в деревне жить
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