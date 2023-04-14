«Челси» готов сделать Гави одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. Его родители будут на встрече агента с Боули (As)

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Иван де ла Пенья Ла Лига возможные трансферы агенты Гави Тодд Боули Футбол

«Челси» готов на все ради подписания контракта с полузащитником «Барселоны» Гави.

Как пишет As, лондонский клуб готов сделать очень крупное предложение 18-летнему испанцу. В случае, если Гави примет предложение «Челси», он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ, сообщает источник, близкий к сделке.

Ранее сообщалось, что представители «Челси» во главе со спортивным директором Кристофером Вивеллом встречались с агентом футболиста Иваном де ла Пеньей в Мадриде – стороны договорились продолжить переговоры и провести еще одну встречу, на которой будет более подробно изложена стратегия возможного трансфера. Diario Sport опровергла эту информацию, заявив, что встреча касалась лишь возможного назначения Луиса Энрике на пост главного тренера «синих».

Затем стало известно, что «Челси» проведет вторую встречу с агентом Гави. Как сообщает As, на ней будут Тодд Боули, де ла Пенья, а также родители футболиста.

Лондонцы считают, что пришло время заставить Гави поменять мнение относительно будущего. «Челси» готов платить ему значительно больше, чем «Барселона».

Отмечается, что Гави предложат спортивный проект, который даст ему возможность поработать под руководством Луиса Энрике. Также «Челси» гарантирует хавбеку, что усилится.

В этом сезоне 18-летний футболист провел 40 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

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65 комментариев

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DpeMa111
Очередное плохо трансферное решение, у Челси с этим явные проблемы
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DolJun
Ответ Футбол_это_жизнь
Странно, что многие продолжают считать должуна фаном Челси?! Он матчи синих не смотрит, на их ветках не сидит. Челси он только прикрывает свой хейт. Его смысл существования на сайте - хейт Барсы. Он знает имена уборщиц на стадионе Барсы, расположение туалетов, график ежедневный лапорты!!!
только невнимательные пользователи сайта считают меня фаном челси, ведь я несколько раз говорил о том, что я глор челси. но твоя пассивная агрессия в мой адрес вполне понятно - ведь имея широкий кругозор я пишу правду про барсу, а тебе нравится жить в розовых очках. извини что иногда приходится тебе их снимать)
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Ya_Mama
Отмечается, что Гави предложат спортивный проект, который даст ему возможность поработать под руководством Луиса Энрике. Также «Челси» гарантирует хавбеку, что усилится.
Обамеянг помнится тоже вон к Тухелю переходил XD
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Kruglishok
Бредятина какая-то
Не спорю у Гави громадный потенциал, но пусть лучше играет за сине-гранатовых, а Боэли лучше бы кинул все свои силы (в данном случае деньги) на продление контракта с Маунтом.
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alberto-m
Ответ Denis2403
К чему оскорбление клуба или игрока? Ну фанат ты другой команды, уважай мнение других
Уважение и болельщик Реала - это два параллельных слова.
Они всегда идут вместе, но в разные стороны и никогда не пересекаются
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alberto-m
Ответ Эден Азаров
Пытался уже, нищеклуб не способен подписать контракт даже со школьником
Зато Великий клуб смог подписать себе эдена Азара за 300 млн
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& Co1366
Чешуя! Барса не отдаст Гави, да и он сам не уйдёт, помня уход Обамы под проект Тухеля.
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alberto-m
Ответ Denis2403
Гави будет разумнее нежели Дарвин Нуньес или Мудрик, он просто продлит контракт с барсой
🙏🙏🙏🙏
Надеюсь из него не получится второго Хави симмонса то тоже бегал за деньгами а сейчас моет кроссовки пари сен-жерменовским футболистам
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The Best
Лучше продлить Маунта,зачем нам этот Гави я не понимаю.У нас забивать некому,нужно форварда брать а не всяких брусков в центр поля.
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alberto-m
Ответ Real_v_dushe
Я безусловно его считаю малолетней свиньёй, но причём здесь бизнес оценка новости? Если Гави свалит из бчк, то это потеря игрока с очень большой трансферной стоимостью и эта цена не будет ниже от того, что он мне не нравится.
Ну конечно куда там всем футбольным экспертом до тебя Ты же самый большой знаток футбола
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Маршал Ней
Я все, конечно, понимаю - но у них люди в коридоре переодеваются, они не хотят сначала почистить состав.
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Милан 19
Толи ещё будет ой ой ой 🤭🤦‍♂️🤡 ...
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Футбол_это_жизнь
Ответ ZamoRano
Если перейдет, прикиньте какая новая битва глоров грядет, риго, шуллер, Должанский, Беннер и многие другие в сериале "гавич решил, что Челси голубее".
Странно, что многие продолжают считать должуна фаном Челси?! Он матчи синих не смотрит, на их ветках не сидит. Челси он только прикрывает свой хейт. Его смысл существования на сайте - хейт Барсы. Он знает имена уборщиц на стадионе Барсы, расположение туалетов, график ежедневный лапорты!!!
+1
-1
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Милан 19
Купить Мудрика за 100 млн который вообще не играет и продать Маунта за 40-60 это конечно просто гениально ☝️🤭🤦‍♂️🤡 ...
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Jaxongir Shodiev
Эпичнее перехода в Челси только переход в Реал
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CM1
Ответ Пако
В любом случае у Гави большое футбольное будущее.
В определенной системе и при отсутствии серьезных травм - да...
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CM1
Подъемные и зарплата - это замечательно. Но если Гави согласится (во что я лично не верю), то тут главное, чтобы место в раздевалке нашлось переодеться перед матчем. А то там с этим сейчас проблемы...
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Милан 19
И при этом продать Маунта 🤦‍♂️🤡 ...
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#SharkTeam
Неужели это всерьез
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#SharkTeam
Ахаха ахаха ахаха. Питухжану на радость
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ZarvuR2020
Лучше Маунта продлите, ну серьёзно. На Гави при Энрике я уже на ЧМ посмотрел.
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Валера, уходи!!!
Ответ NottinghamForest79
Также «Челси» гарантирует хавбеку, что усилится - пацану 18 лет и уже гарантию дают как топ - игроку
Им бы в пору чуть ослабиться перед усилением, а то уже в раздевалке мест не хватает
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ Arthurino
Ригоберка и Должун схлестнутся в очередной эпичной битве по переобуванию. Для одного Гави превратится в бездаря, для другого в наследника Лэмпарда. Кто же выйдет победителем в этой ожесточенной схватке?
Спортс выйдет победителем.Им только это и надо)
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Nogoi89
Ответ Барсик Юрана
Он с 5 лет здесь сидит просто
с 5?!) Да, он первые свои шаги сделал на ветках Челси и Барселоны)
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frimpong
Гави,Мудрик,Лукаку. Так себе лавка
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