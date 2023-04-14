«Челси» готов сделать Гави одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. Его родители будут на встрече агента с Боули (As)
«Челси» готов на все ради подписания контракта с полузащитником «Барселоны» Гави.
Как пишет As, лондонский клуб готов сделать очень крупное предложение 18-летнему испанцу. В случае, если Гави примет предложение «Челси», он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ, сообщает источник, близкий к сделке.
Ранее сообщалось, что представители «Челси» во главе со спортивным директором Кристофером Вивеллом встречались с агентом футболиста Иваном де ла Пеньей в Мадриде – стороны договорились продолжить переговоры и провести еще одну встречу, на которой будет более подробно изложена стратегия возможного трансфера. Diario Sport опровергла эту информацию, заявив, что встреча касалась лишь возможного назначения Луиса Энрике на пост главного тренера «синих».
Затем стало известно, что «Челси» проведет вторую встречу с агентом Гави. Как сообщает As, на ней будут Тодд Боули, де ла Пенья, а также родители футболиста.
Лондонцы считают, что пришло время заставить Гави поменять мнение относительно будущего. «Челси» готов платить ему значительно больше, чем «Барселона».
Отмечается, что Гави предложат спортивный проект, который даст ему возможность поработать под руководством Луиса Энрике. Также «Челси» гарантирует хавбеку, что усилится.
В этом сезоне 18-летний футболист провел 40 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.
Обамеянг помнится тоже вон к Тухелю переходил XD
Не спорю у Гави громадный потенциал, но пусть лучше играет за сине-гранатовых, а Боэли лучше бы кинул все свои силы (в данном случае деньги) на продление контракта с Маунтом.
Они всегда идут вместе, но в разные стороны и никогда не пересекаются
Надеюсь из него не получится второго Хави симмонса то тоже бегал за деньгами а сейчас моет кроссовки пари сен-жерменовским футболистам