«Челси» готов сделать Гави одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. Его родители будут на встрече агента с Боули (As)

«Челси» готов на все ради подписания контракта с полузащитником «Барселоны» Гави.

Как пишет As, лондонский клуб готов сделать очень крупное предложение 18-летнему испанцу. В случае, если Гави примет предложение «Челси», он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков , сообщает источник, близкий к сделке.

Ранее сообщалось, что представители «Челси» во главе со спортивным директором Кристофером Вивеллом встречались с агентом футболиста Иваном де ла Пеньей в Мадриде – стороны договорились продолжить переговоры и провести еще одну встречу, на которой будет более подробно изложена стратегия возможного трансфера. Diario Sport опровергла эту информацию, заявив, что встреча касалась лишь возможного назначения Луиса Энрике на пост главного тренера «синих».

Затем стало известно, что «Челси» проведет вторую встречу с агентом . Как сообщает As, на ней будут , де ла Пенья, а также родители футболиста.

Лондонцы считают, что пришло время заставить Гави поменять мнение относительно будущего. «Челси» готов платить ему значительно больше, чем « ».

Отмечается, что Гави предложат спортивный проект, который даст ему возможность поработать под руководством Луиса Энрике. Также « » гарантирует хавбеку, что усилится.

В этом сезоне 18-летний футболист провел 40 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.