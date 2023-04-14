Тебас получил 232 тысячи евро от «Мальорки» в 2008-м, когда был вице-президентом Ла Лиги. Ему заплатили за отчет по аргентинскому рынку (El Español)

Теги Мальорка Ла Лига Хавьер Тебас деньги Футбол

Хавьер Тебас получил более 200 тысяч евро от «Мальорки», работая вице-президентом Ла Лиги.

Как утверждает El Español, в 2008 году Тебас, который сейчас руководит Ла Лигой, получил 232 тысячи евро от «Мальорки» через свою компанию Esfinge Veinte. Менеджеру, который тогда занимал пост вице-президента Ла Лиги, заплатили за «изучение и подготовку скаутского отчета по аргентинскому рынку».

Тебаса связывали тесные отношения с «Мальоркой» – до получения должности в Ла Лиге он был представителем клуба.

Платеж осуществил Педро Терраса, который тогда был менеджером «Мальорки». В 2012-м он купил 15% акций компании Тебаса.

Кроме того, Тебас через свои компании платил нескольким сотрудникам разных команд за предоставление советов и отчетов. Как пишет El Español, эти платежи никак не зарегистрированы.

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58 комментариев

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Адилет Асанкожоев
Ответ Игорь Климов
Получается этот Тебас получал денежные переводы, и это только начало, а значит скоро выяснится про все махинации Реала в Лиге Чемпионов.
На Вашем месте так бы не радовался, если будет полномасштабное расследование, Барса пострадает ещё хуже, выкинут как Юве в Сегунду и ещё там очков снимут
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Сергей Сорока
Такими темпами через пару месяцев придём к тому, что надо всю лол лигу расформировывать к чертям собачьим. В целом, скучать никто не будет.
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Мишаня Кашников
Ответ OldRedWhite
Тебаса уволить ! Барселону и Реал расформировать !
отправить в ФНЛ
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Satvaldino
Ответ TravenS
Вообще не понимаю, как такое может быть, чтобы президент лиги болел за какую-то команду. Этож прямой путь к коррупции и поблажкам для клуба-любимчика. Руководство должно быть в руках нейтрального ко всем командам человека, имхо
Вы смотрите на мир в розовых очках. Так или иначе, любой президент лиги симпатизирует какому - либо клубу, нельзя заниматься футболом и быть абсолютно беспристрастным. Но Тебас своеобразный персонаж, он лучшим активам лиги скручивает руки, конкретно Барселона с этими регистрациями игроков уже намучилась, из - за этого страдает бренд клуба, бренд соперничества с Реалом, отсюда и теряет лига в целом. Во времена, когда АПЛ на подъеме, Ла Лига просто стремительно катится вниз.
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Jaxongir Shodiev
Ответ TravenS
Империя наносит ответный удар 😁
Это другоееее!!!!
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Barcelona Forever
Это другое😁
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Alex_V69
Какой-то хиленький наезд. Судьями он не руководил, когда деньги получал.
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sintenced
Во, нашли, на ком душу отвести. Как УЕФА расследующая нарушения ФФП всякими ПСЖ и Сити и в результате дисквалифицирующая Гонвед и Будучность.
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Адилет Асанкожоев
Похоже, тут полноценное Кальчополи грядет
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cektor
рыба гниет с головы ..))
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Виталий Ан
Ответ 2vdhrvmmzf
На момент осуществления платежа был вице президентом лиги читай внимательно
Смешные вы фанаты Барсы. Куда делись комментарии что в этом ничего нет? Платили за работу ( смехотворную), ничего это не значит, ничего противозаконного и т. д. И даже разницу не чувствуете, что платить людям кто на прямую влияет на игры и кто может и то под вопросом влиять косвенно. Допустим мне как стороннему любителю футбола вообще не понятно в чем он провинился.
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as009595@icloud.com
Ответ Игорь Климов
Получается этот Тебас получал денежные переводы, и это только начало, а значит скоро выяснится про все махинации Реала в Лиге Чемпионов.
Реал был и остается лучшим клубом Европы и мира всегда, а Барса свой первый кеч взяла в 92 году еле одолев Сампдорию, а дальше победы в лч))) в эпоху Негрейры, его вклад не меньше чем Хави Иньесты, Месси и Гвардиолы))
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гилберт
Каждый крутится как может.
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Altim
Лапорта наносит ответный удар))))
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Большое сердце Неймара
надеюсь очередь сливочных будет следующей. там глубже капни,так ещё больше компромата вылезет
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Anthony Hlyanov
Ответ mekafff
А Реал тут причем?
ну есть такие болельщики, которые кричали во всем виноват Перес, он все купил и подставил и было бы не плохо его разоблачить
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Phantom1289
Ответ TravenS
Империя наносит ответный удар 😁
Сразу в голове та самая музыка зазвучала))
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mekafff
Ответ Anthony Hlyanov
Многие думали, что найдется ответочка на Реал, а оказалось все намного интереснее)
А Реал тут причем?
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Dasein
И это все что имела Барса в козыре? Откопали что называется
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Almaz KENZHEBEKOV
барселону и Мальорку в Сегунду
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Barcelona For Life83
С Лапортой шутки плохи... Перес знает за кем следовать...
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Его Величество Златан
тебаса тоже в сегунду
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Ярик01
Ответ Felp
Так в чем конфликт интересов?
Так же как и в случае у Барселоны с судьями: получение д/с от клуба с видимостью формальных работ для решения иных вопросов.
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OldRedWhite
Ответ данислам дадыбаев
Первую очередь нужно проверить Тебаса
Тебаса уволить !
Барселону и Реал расформировать !
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Нурболот Ниматов
Пост написан Лапортой
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