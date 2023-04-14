Тебас получил 232 тысячи евро от «Мальорки» в 2008-м, когда был вице-президентом Ла Лиги. Ему заплатили за отчет по аргентинскому рынку (El Español)

Хавьер Тебас получил более 200 тысяч евро от «Мальорки», работая вице-президентом Ла Лиги.

Как утверждает El Español, в 2008 году Тебас, который сейчас руководит Ла Лигой, получил 232 тысячи евро от «Мальорки» через свою компанию Esfinge Veinte. Менеджеру, который тогда занимал пост вице-президента Ла Лиги, заплатили за «изучение и подготовку скаутского отчета по аргентинскому рынку».

связывали тесные отношения с «Мальоркой» – до получения должности в он был представителем клуба.

Платеж осуществил Педро Терраса, который тогда был менеджером «Мальорки». В 2012-м он купил 15% акций компании Тебаса.

Кроме того, Тебас через свои компании платил нескольким сотрудникам разных команд за предоставление советов и отчетов. Как пишет El Español, эти платежи никак не зарегистрированы.