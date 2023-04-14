Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

Теги Олимпийская сборная России сборная Беларуси сборная Украины сборная Украины жен сборная Беларуси жен Политика Жан Беленюк министерство молодежи и спорта Украины Биатлон

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами.

Соответствующий приказ Министерства молодежи и спорта Украины опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Беларуси», – сказано в приказе.

В случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных. Также приказ поручает чиновникам министерства отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

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159 комментариев

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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Мишаня Кашников
страна 404 полным ходом мчится в бездну 👍
Вот из-за таких дебилов, как вы, украинцы ничего общего иметь с страной 14/88 и не хотят
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Kapitan Klos
Да ради Бога! А вот по телевизору сказали, что чем больше санкций против России будут вводить, тем лучше будут жить россияне! Так что эти украинские санкции и запреты против России только делают россиян сильными, выносливыми и стрессоуйточивыми, ага.
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Lennuci
А с нейтральными, я полагаю, и в индивидуальных видах типа можно.
Ну прямо как свидетели Иеговы. Кровь мне переливать ни за что нельзя, но если буду помирать, то можно.
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Добрый_Ээх
Ну и отстранить их всюду за вмешательство госудаства в спорт.
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expertmer2020
Украинский спорт решил повесится - вышел приказ покупать верёвки.
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Мишаня Кашников
страна 404 полным ходом мчится в бездну 👍
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ДМ-1чемпион
Как же было бы хорошо, если бы украина самоликвидировалась! Искусственно созданное, бестолковое образование!
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Dinamik1
Правильно пусть делом займутся.Постирают нашим что нибудь в магаз сгоняют а ночью сон оберегают мух отгоняют.
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Kvik75
Ответ СвинопаС
Бу-га-га. Какое чудесное решение, жаль что не приняли его раньше. Пусть примут закон запрещающий ша ро ва рам находиться на одном континенте с россиянами. И дружно всем уехать в канаду.
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Viks
Ответ Хитли
Это просто выстрел в ногу по своим теннисистам. Как быть ребятам типа Сачко, Марченко и Крутых, которые всю карьеру "умирают" за гроши на Челленджерах, а теперь их лишают даже этого только из-за того, что они в одной сетке с условным Ватутиным.
Чушь. В приказе речь о сборных командах, а теннис - индивидуальный вид спорта.
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СвинопаС
Ответ вовочка6762
А в Турции вместе с Россиянами отдыхать тоже запрещено ?
Это другое, это не считается.
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Кавабунга Шреддоголовый
Смешно, когда свои своим же палки в колёса вставляют
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Koulmann
Выходить против русских и беларусов наверное сложно украинцам, это понятно.
Но полностью запрещать участие спортсменов в соревнованиях, где есть русские и беларусы, где может и не будет пересечения, это перебор и бред.

В лучших традициях российских депутатиков действуют, не лучший пример для подражания.
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Малком
Ответ Andy
Киберспорт за спорт считают в основном школьники.
Вообще федерация киберспорта признана в России на законодательном уровне)
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Viks
Ответ Хив22
А что с теннисом ? Русские играют во всех турнирах, на Украине теннис умрет как вид?
Ничего. В приказе только сборные команды.
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ДМ-1чемпион
Ответ Magico!
ну ты чего! им можно, это другое. Вашингтонский обком одобрит, МОК одобрительно кивнет
Это понятно. Даже не сомневаюсь.
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Хитли
Это просто выстрел в ногу по своим теннисистам. Как быть ребятам типа Сачко, Марченко и Крутых, которые всю карьеру "умирают" за гроши на Челленджерах, а теперь их лишают даже этого только из-за того, что они в одной сетке с условным Ватутиным.
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СвинопаС
Бу-га-га. Какое чудесное решение, жаль что не приняли его раньше. Пусть примут закон запрещающий ша ро ва рам находиться на одном континенте с россиянами. И дружно всем уехать в канаду.
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Viks
Ответ Andy
Похоже на бред. Сомневаюсь я что например теннисистки не будут выходить на матчи.
Теннисистки - не сборные команды, упомянутые в приказе.
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pan_admiral
Ну и правильно. Им вообще нечего делать в мировом спорте со своей оголтелой пропагандой и "акциями".
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Миха Комаров
Ответ Малком
Интересно входит ли киберспорт в список... Там на регулярной основе можно увидеть игры с участием россиян и украинцев (в том числе в одной команде)
Как же приятно это видеть.
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Viks
Ответ NRNG
А еще он может отреагировать отстранением украины за вмешательство правительства в спортивные дела.
Не может. Будет только словесный ответ МОК с осуждением.
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Andy
Ответ Малком
Интересно входит ли киберспорт в список... Там на регулярной основе можно увидеть игры с участием россиян и украинцев (в том числе в одной команде)
Киберспорт за спорт считают в основном школьники.
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Andy
Похоже на бред. Сомневаюсь я что например теннисистки не будут выходить на матчи.
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Хив22
А что с теннисом ? Русские играют во всех турнирах, на Украине теннис умрет как вид?
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