Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами.

Соответствующий приказ Министерства молодежи и спорта Украины опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе .

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Беларуси», – сказано в приказе.

В случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных. Также приказ поручает чиновникам министерства отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

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