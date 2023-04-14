Зарплата Талалаева в «Химках» – 2 млн рублей, неустойка – 48 млн (Иван Карпов)

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия деньги Футбол

Андрей Талалаев будет зарабатывать в «Химках» 2 млн рублей в месяц.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Кроме того, в 5-летнем контракте прописана неустойка со стороны клуба за досрочной расторжение договора – 48 млн рублей, это зарплата за 2 года.

Также отмечается, что скаутинг остается за Талалаевым – может сам выбирать игроков, которые нужны для развития, ему не будут их навязывать.

У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️

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63 комментария

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BenWade
Это за год?
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Красная стрела
Ответ Verhovn
Я согласен с мнением большинства. Нечисто играют) Заключать контракт на пять лет, когда команда уже одной ногой в пердиве, но тут задумаешься. А когда всплывает цифра отступных, то все сомнения отпадают. Элементарно Ватсон 🤣
Да, элементарно. Но просто не верится, что так нагло. Всё же не 90ые и не 00 вые🤷🏿‍♂️
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CHIPnBASS
норм
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CHIPnBASS
Ответ Буратино55
Так бабки же Садыгова, кто делить то будет?
Он же и будет
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Max Semenik
Ответ Ебздрогыч
Нагельсман передумал возглавить Челси и решил повнимательнее присмотреться к перспективному подмосковному проекту
Ну то есть за год Челси больше предлагает, но заскочить в Химки на пару матчей - почему бы нет?
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Сергей Молодых
Ну как всегда, распил неустойки. Вопрос только в том, сколько они будут ждать? До конца сезона хоть дотерпят?
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GenchiK
Классная работа...Результата нет, уволили-неустойка. Другой клуб приглашает...та же история! Так и ходят по кругу такие "специалисты".
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Павел Александров
А где Терюшков?)))
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Alexander Kochet
Потому и уехал оттуда. Полное днище безграмотное получает в 10 раз больше кодера, от которого толк есть. И в 100 (!) раз больше врача в поликлинике
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Konstantin Meerov
Царь аж поперхнулся
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Ivan Ivanych
Жестокий и беспощадный распил бюджета.
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Verhovn
Ответ Красная стрела
У нас редко тренера так долго задерживаются. Это какое-то безумие 🤷🏿‍♂️ хотя если там есть реальный проект, у руководства и они так уверены в Талалаеве, то это даже похвально. Но в это не верится. Берут тренера не с самыми большими достижениями и очень трудным характером...расчитывать тут на долгую...
Я согласен с мнением большинства. Нечисто играют) Заключать контракт на пять лет, когда команда уже одной ногой в пердиве, но тут задумаешься. А когда всплывает цифра отступных, то все сомнения отпадают. Элементарно Ватсон 🤣
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Артём Капиталов
Ответ SLEVIN
во пилят бабло) ща через пару месяцев уволят, и 48 млн между собой с талаевым поделят))
Ну не через пару месяцев, попозже, сейчас они полгода 2 млн на 3-4 человека попилят, чисто на пиво, а потом 48 млн))) Квартальная премия
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Bashibuzuck
Странные они, блин, когда Юран просил лям в месяц, его уволили, теперь платят 2 Талалаеву🤨
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Кеша
Красиво пилят!
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Торт Спартак
Что и не требовалось доказать)
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Новый тренер ФК Спартак
Чтоооо????
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Торт Спартак
Ответ Тимофей Кушнир
То есть по документам за следующий месяц Андрей заработает 50 лямов. Можно тоже Химки тренировать, я смогу выпускать Садыгова в основе и в церковь ходить.
Хотя бы недельку, ну пожалуйста!😭😭😭🤣🤣🤣
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Рокко Сиффредди
Интересно, успеет ли получить неустойку до банкротства химок?
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Илья Савчук
В июне уволят, 48 млн. распилят. Если что готов тренировать Химки за 5 млн, уволить можно в сентябре так и быть уж.
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Красная стрела
У нас редко тренера так долго задерживаются. Это какое-то безумие 🤷🏿‍♂️ хотя если там есть реальный проект, у руководства и они так уверены в Талалаеве, то это даже похвально. Но в это не верится. Берут тренера не с самыми большими достижениями и очень трудным характером...расчитывать тут на долгую...
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Удар Кержакова
Ответ SLEVIN
во пилят бабло) ща через пару месяцев уволят, и 48 млн между собой с талаевым поделят))
2 млн в месяц это самая низкая зарплата в лиге.
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Verhovn
Так увольте же меня скорее!)))
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rodik_one
Ответ filippa
мне после таких заявлений хочется спросить вот лично ВЫ сколько надогов заплатили , скажем в прошлом году? не абстрактные там за народную нефть газ и прочее. только ВЫ?
за все свои покупки ты платишь НДС, шестая часть твоих расходов уходит в бюджет. Только одно этого достаточно, чтобы спрашивать за расходы бюджетных средств.
+5
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Александр Зубков
Баблолаев.
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