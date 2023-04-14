Зарплата Талалаева в «Химках» – 2 млн рублей, неустойка – 48 млн (Иван Карпов)

Андрей Талалаев будет зарабатывать в «Химках» 2 млн рублей в месяц.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Кроме того, в 5-летнем контракте прописана неустойка со стороны клуба за досрочной расторжение договора – 48 млн рублей, это зарплата за 2 года.

Также отмечается, что скаутинг остается за Талалаевым – может сам выбирать игроков, которые нужны для развития, ему не будут их навязывать.

У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️