Зарплата Талалаева в «Химках» – 2 млн рублей, неустойка – 48 млн (Иван Карпов)
Андрей Талалаев будет зарабатывать в «Химках» 2 млн рублей в месяц.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Кроме того, в 5-летнем контракте прописана неустойка со стороны клуба за досрочной расторжение договора – 48 млн рублей, это зарплата за 2 года.
Также отмечается, что скаутинг остается за Талалаевым – может сам выбирать игроков, которые нужны для развития, ему не будут их навязывать.
У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️
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