Американские фигуристы Чок и Бейтс установили мировые рекорды в произвольном танце и по сумме двух программ

Теги танцы на льду рекорды сборная Франции сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок командный чемпионат мира (World Team Trophy) Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Мэдисон Чок и Эван Бейтс установили два мировых рекорда в танцах на льду.

Сегодня американские фигуристы выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира в Японии с лучшим результатом в истории – 138,41 балла.

Ранее лучшее достижение принадлежало олимпийским чемпионам из Франции Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (137,09 балла). 

Лучшая сумма за ритмический и произвольный танцы также теперь принадлежит американцам – 232,32 балла. Ранее рекордсменами являлись Пападакис и Сизерон (229,82 балла). 

Накануне Чок и Бейтс установили мировой рекорд в ритм-танце – 93,91 балла. 

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12 комментариев

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Светлана Менова
Сюр какой-то. Они чё, уже лучше пападакисов?)))
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BeyPyrom
Ужели эти дерева накатали на мировой рекорд?
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Лемур
Да пофиг.
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Syndycate
Ответ Екатерина Ивановская
Это коммерческий турнир, здесь всегда ставят больше. Ну и прокат был очень хорошим.
Но при этом ты ущемляешься, когда внутри России кто-то больше рекорда получает)
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Camarão
О, я с ними фоткался на олимпиаде в Сочи, вместо Бейтса случайно пожал руку своему отцу😂 Забавно было
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Бу!
офигеть. цирк.
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Валентина Николаевна
ну кубке Москвы судьи все поправят, не волнуйтесь )))
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vylysypydystychky
На этом КЧМ судьи грибов объелись. Вчера даже Малинину и Грасслю от всех щедрот сыпанули.
+11
-4
+7
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private dancer
Анекдот.
+10
-4
+6
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BeastI666I
БРАВО! ПОЗДРАВЛЯЮ!
+2
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22somebody22
И что?
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Екатерина Ивановская
Это коммерческий турнир, здесь всегда ставят больше. Ну и прокат был очень хорошим.
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