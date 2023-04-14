Американские фигуристы Чок и Бейтс установили мировые рекорды в произвольном танце и по сумме двух программ

Мэдисон Чок и Эван Бейтс установили два мировых рекорда в танцах на льду.

Сегодня американские фигуристы выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира в Японии с лучшим результатом в истории – 138,41 балла.

Ранее лучшее достижение принадлежало олимпийским чемпионам из Франции Габриэле Пападакис и (137,09 балла).

Лучшая сумма за ритмический и произвольный танцы также теперь принадлежит американцам – 232,32 балла. Ранее рекордсменами являлись Пападакис и Сизерон (229,82 балла).

Накануне Чок и Бейтс установили мировой рекорд в ритм-танце – 93,91 балла.