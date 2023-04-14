Кукурелья о Месси: «Номер один в мире. Лео много ходит – изучает пространство. Из-за этого, получив мяч, он готов «убить» другую команду»

Марк Кукурелья рассказал, что Лионель Месси был его ориентиром в детстве.

«Я ориентировался на , потому что для меня он номер один в мире. Я играл рядом с ним в «Барселоне», мы много тренировались вместе.

Когда ты смотришь игру, то видишь, что Месси много ходит. Но он следит за всем, изучает пространство. А потом он получает мяч, уже владея всей необходимой информацией. И в этот момент у него есть все, чтобы «убить» другую команду. Это самое невероятное», – сказал защитник « ».

– воспитанник «Барселоны». Он находился в системе клуба с 2012 по 2020 год, а затем перешел в «Хетафе».