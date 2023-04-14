Кукурелья о Месси: «Номер один в мире. Лео много ходит – изучает пространство. Из-за этого, получив мяч, он готов «убить» другую команду»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Марк Кукурелья Футбол

Марк Кукурелья рассказал, что Лионель Месси был его ориентиром в детстве.

«Я ориентировался на Лионеля Месси, потому что для меня он номер один в мире. Я играл рядом с ним в «Барселоне», мы много тренировались вместе.

Когда ты смотришь игру, то видишь, что Месси много ходит. Но он следит за всем, изучает пространство. А потом он получает мяч, уже владея всей необходимой информацией. И в этот момент у него есть все, чтобы «убить» другую команду. Это самое невероятное», – сказал защитник «Челси».

Кукурелья – воспитанник «Барселоны». Он находился в системе клуба с 2012 по 2020 год, а затем перешел в «Хетафе».

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаррух Касимов
Ответ Геннадий Тимченко
к сожалению в ПСЖ с сильными командами он, как правило, ходит под себя 🤷🤦
вообще под ним,твой ним твой кумир.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ходьба! Ходьба-а-а!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zbcp8dgfk4
Ответ kbakha
Стратегический пешеход, получается
🤣🤣🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Фаррух Касимов
какие у него ходы могут подтвердить ЧМ,Копа, Финалисима.Они прямые свидетели величайшего,можешь даже не сомневаться.
к сожалению в ПСЖ с сильными командами он, как правило, ходит под себя 🤷🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ С бодуна
Помню как он на чемпионате мира ходил и выиграл турнир ,попутна став единственный игроком в истории футбола ,дважды лучший игрок турнира.
за 0/0 в 2014? и за 5 пенальти в 2022, самый раздутый аферист в истории футбола..
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаррух Касимов
Ответ Геннадий Тимченко
в матчах с Баварией и Реалом в ЛЧ его ходы оказались безрезультативными. другое дело тов матч со сборной Кюросау - там ходы достигли цели
какие у него ходы могут подтвердить ЧМ,Копа, Финалисима.Они прямые свидетели величайшего,можешь даже не сомневаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ Sevuska
Помню как великий Лео ходил при 2:8 вокруг стадиона , внимательно изучая рекламные билборды - великолепное было зрелище 😊
Чел 20 лет играет в футбол, а тебе кроме 2:8 нечего вспомнить, мало футбол смотришь.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Ответ BeastI666I
тебе не понять. слово "изучает" для тебя просто звук.
Ты чего меня не знаешь?) Я главный эксперт по футболу и в частности Месси в мире, просто оч смешное выражение получилось) но впринципе так и есть , Месси подготавливается потихоньку и потом может резко включиться и соорудить гол . )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
напомните когда в последний раз Месси становился Лучшим бомбардиром ЛЧ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AJ
Бегом же можно быстрее изучить пространство ?)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vwzx8mx5vh
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Какой толк? Пустая статистика , с таким составом уже как 8 лет без Лч и это лучший игрок ? Ахха ор
Не знал что он 8 лет в псж) так то и у мс нет чашки и что?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаррух Касимов
Ответ Sevuska
Помню как великий Лео ходил при 2:8 вокруг стадиона , внимательно изучая рекламные билборды - великолепное было зрелище 😊
18.12.22 что было у тебя с лицом?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С бодуна
Помню как он на чемпионате мира ходил и выиграл турнир ,попутна став единственный игроком в истории футбола ,дважды лучший игрок турнира.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander p.
Фаны рональды, что с лицом?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Кукурелья сам в защите пространство изучает видимо. Привоз на привозе
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Какой приколист, у рона 5 детей вообще то ,
Про ЭКО слышал?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ PIT-BUL
Ну теперь есть чем закрыть рот хейтерам! Он много ходит потому что изучает пространство! Шах и мат!
в матчах с Баварией и Реалом в ЛЧ его ходы оказались безрезультативными. другое дело тов матч со сборной Кюросау - там ходы достигли цели
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Какой приколист, у рона 5 детей вообще то ,
От суррогатных матерей)
У Месси же традиционная семья. Надо уметь видеть разницу
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Ответ Анхолик
Зачем вообще у этого бездаря что-то спрашивать ? Он что прям часто играл против Месси ? Или может он играл с ним в одной команде (во сне вероятно )Или он аргентинец ?
Марк воспитанник Барсы. Несколько раз играл с Месси в составе Барсы и играл против Месси в составе других команд Примеры.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azimkhodjaev@icloud.com
Ответ BeastI666I
то есть статистики мало?! то что он лучший асистент европу на данный момент?! ОБогнал даже Де Брёйне. По гол плюс пас обогнал Мбаппе... и Неймара. В 35 лет... как бы этого мало?! даааа хейтеры такией хейтеры.
Какой толк? Пустая статистика , с таким составом уже как 8 лет без Лч и это лучший игрок ? Ахха ор
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Помню как великий Лео ходил при 2:8 вокруг стадиона , внимательно изучая рекламные билборды - великолепное было зрелище 😊
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Игорь Климов
Только Месси натурал.
Какой приколист, у рона 5 детей вообще то ,
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Кукурелья тоже видно ходок как Месси, изучал пространство в игре с ЛЧ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анхолик
Зачем вообще у этого бездаря что-то спрашивать ? Он что прям часто играл против Месси ? Или может он играл с ним в одной команде (во сне вероятно )Или он аргентинец ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Победа на ЧМ тому подтверждение...
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий