Стали известны все пары плей-офф НБА

Сегодня завершился турнир плей-ин НБА сезона-22/23, по итогам которого определились четыре последних участника плей-офф.

В плей-офф на Востоке встретятся:

« » (3) – » (6)

« » (4) – «Нью-Йорк» (5)

« » (2) – «Атланта» (7)

«Милуоки» (1) – « » (8)

В плей-офф на Западе сыграют:

«Финикс» (4) – «Клипперс» (5)

«Сакраменто» (3) – «Голден Стэйт» (6)

«Мемфис» (2) – «Лейкерс» (7)

«Денвер» (1) – «Миннесота» (8)

Плей-офф НБА стартует 15 апреля.

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