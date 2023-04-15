Стали известны все пары плей-офф НБА
Сегодня завершился турнир плей-ин НБА сезона-22/23, по итогам которого определились четыре последних участника плей-офф.
В плей-офф на Востоке встретятся:
«Филадельфия» (3) – Бруклин» (6)
«Кливленд» (4) – «Нью-Йорк» (5)
«Бостон» (2) – «Атланта» (7)
«Милуоки» (1) – «Майами» (8)
В плей-офф на Западе сыграют:
«Финикс» (4) – «Клипперс» (5)
«Сакраменто» (3) – «Голден Стэйт» (6)
«Мемфис» (2) – «Лейкерс» (7)
«Денвер» (1) – «Миннесота» (8)
Плей-офф НБА стартует 15 апреля.
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