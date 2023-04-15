Стали известны все пары плей-офф НБА

Теги Бостон Атланта Кливленд Денвер Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Бруклин Нью-Йорк Филадельфия Финикс Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня завершился турнир плей-ин НБА сезона-22/23, по итогам которого определились четыре последних участника плей-офф.

В плей-офф на Востоке встретятся:

«Филадельфия» (3) – Бруклин» (6)

«Кливленд» (4) – «Нью-Йорк» (5)

«Бостон» (2) – «Атланта» (7)

«Милуоки» (1) – «Майами» (8) 

В плей-офф на Западе сыграют:

«Финикс» (4) – «Клипперс» (5)

«Сакраменто» (3) – «Голден Стэйт» (6)

«Мемфис» (2) – «Лейкерс» (7)

«Денвер» (1) – «Миннесота» (8)

Плей-офф НБА стартует 15 апреля. 

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5 комментариев

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pulyalke
проход менто выглядит как бесплатная раздача денег - косарик прощай))
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Xell
На Западе все серии выиграют гости. А на Востоке хозяева.
+1
-3
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Klna Jislime
Ответ Дмитрий Кутузов
Запад гораздо интереснее
Во втором раунде норм движуха будет и на востоке
+1
0
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flash 1989
Главные фавориты на Востоке
+2
-2
0
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Дмитрий Кутузов
Запад гораздо интереснее
+4
0
+4
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