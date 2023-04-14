Более 80 тысяч Fan ID оформлено в Петербурге – больше вместимости «Газпром Арены». Месяц назад было 48,5 тысячи

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

В Санкт-Петербурге оформлено более 80 тысяч Fan ID.

«На сегодняшний день в Санкт‑Петербурге оформлено свыше 80 тысяч карт болельщика», – сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга.

Вместимость «Газпром Арены» – 68 тысяч зрителей. До введения Fan ID средняя посещаемость домашних игр «Зенита» составляла 34 029 зрителей, на три матча после возобновления сезона пришли 19 705, 15 965 и 23 966 человек.
 
23 марта сообщалось, что более 60 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге. 10 марта появилась информация про 48 490 оформленных карт болельщика.

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100 комментариев

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Danckoi tabak
Ответ Илья Савчук
чет мало пока, не всех врачей и учителей что ли пока собрали?
Это только школьники студенты, которые хотят 5 по физкультуре
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Сергей Брайнин
Ну чо, нужно стоячий сектор делать как на маракане !)
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Манковский
Ответ Витольд Бубеный
Какие ваши доказательства?
Саратов 2021 мои доказательства :)))
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Дмитрий9779
Ответ Verhovn
Как тебя лично это сможет удовлетворить? Ерунду транслируешь.
Удовлетворяются пургой про Зенит,настоящие ценители правил и ценностей.
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Bobnonsent
тихое медленное подчинение хуже, чем тихое медленное не подчинение
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Verhovn
Ответ Zlodimir
Ну и отлично! Везде отмените к хренам эту дрянь, а в Питере оставьте! Там билеты бесплатные, «ultra» теперь из Мариинки 😂
Как тебя лично это сможет удовлетворить? Ерунду транслируешь.
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Дмитрий Караваев
весёлых им концертов там!)
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Всё знаю
Ответ Джиза
так 60 или 80?) в названии и лиде - одно, в тексте другое. Или прям в процессе написания позвонили из Газпрома и сказали: какие 60, пишите 80!!
Ну ты на даты хотя бы смотри.
23 марта сообщалось, что более 60 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге(с)
Сейчас апрель если чо.
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Катя СПб
Ответ Zlodimir
Ну и отлично! Везде отмените к хренам эту дрянь, а в Питере оставьте! Там билеты бесплатные, «ultra» теперь из Мариинки 😂
Ну так и сделают. Везде отменят, у нас оставят. Отлично. Гостевые сектора пустые будут и у вас будет предлог объяснить, почему вы лично не видели разгрома свой команды.
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_FoX-
Ответ Любезный Коссутий
бюджетники поднажали 👍
А вообще не факт, что это реальные данные. Можно завышать просто для того, чтобы создать ощущение, что всё согласились и оформили, а ты один недовольный тут остался. Обычная цель фальсификаций - создать ощущение, что вас меньшинство, пока вас не станет реально меньшинство.
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Zlodimir
Ну и отлично! Везде отмените к хренам эту дрянь, а в Питере оставьте! Там билеты бесплатные, «ultra» теперь из Мариинки 😂
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v.belorussky
И все наверняка студенты консерваторий. Нынешние или бывшие. Город интеллигенции!
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за зенит
Ответ Катя СПб
Красиво и здорово. Вираж перемещается?
Не хочу пафоса с моей стороны,но вот там всё настоящее
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Борис Сругадцки
отлично! учительницы, воспитатели и другие работники гос.учреждений теперь при мандате!
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And-Rover
Ответ Слава Молотов
Там люди все распилили аккуратненько. А вы стадион какой-то. Извините все уже потрачено. И вложено.
Да оно и видно.

А потом правительство говорит что денег нет ни на что. Меня этот звездёж задрал.
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jonnysilverhand01
Браво ! Питер как говорится самый глубокий город
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Катя СПб
Ответ за зенит
А что происходит без фаниди.... https://www.youtube.com/watch?v=s1cy23vC4iY
Красиво и здорово. Вираж перемещается?
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Владимир Абрамов
Ответ Dmitry Family
а где все эти 80к ? почему не ходят на футбол? там ходят 20к хотя до фан айди ходили по 50к а на топ матчи полный стадион 60к
Потому что, Дима, существует закон конверсии. И раньше условные 45 тысяч на стадионе собиралось из примерно 7 миллионов с учетом всех непетербуржцев в городе и 2 миллионов жителей Ленинградской области. Да, это большая область. А теперь нужно сделать то же из 80 тысяч человек. И это пока маловато, пусть даже динамика положительная.
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Витольд Бубеный
Ответ Манковский
Молодцы и мертвецы, которые голосовать ходят :)
Какие ваши доказательства?
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за зенит
А что происходит без фаниди....
https://www.youtube.com/watch?v=s1cy23vC4iY
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Катя СПб
Ответ шампион
Какой в этом смысл? Ну допустим хотели "фанатов" оцифровать. Те не захотели. Теперь лишь бы забить стадион понаделали мимокрокодилам. И теперь фан-уйди у кого угодно, кроме фанатов. А фанаты ходят на хоккей, на вторую лигу, и т.п.
Скоро пойдут на фигурное катание, да покрушат кресла в противостоянии Загитова - Медведева.
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Verhovn
Позывы есть оформить... Хочется помещать стадион такой красивый. Но, я как все. Пока никак.
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Aleksandr Danilov
Лучше бы эти 40к вышли на митинг против электронных повесток, но ума хватает только бесприкословно слушать начальство
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Гекдениз Кардениз
Хелперс Арена
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трахтенберг месть коней
все покажет картинка, остальное все фикция
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