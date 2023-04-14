Более 80 тысяч Fan ID оформлено в Петербурге – больше вместимости «Газпром Арены». Месяц назад было 48,5 тысячи

В Санкт-Петербурге оформлено более 80 тысяч Fan ID.

«На сегодняшний день в Санкт‑Петербурге оформлено свыше 80 тысяч карт болельщика», – сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга.

Вместимость « » – 68 тысяч зрителей. До введения Fan ID средняя посещаемость домашних игр « » составляла 34 029 зрителей, на три матча после возобновления сезона пришли 19 705, 15 965 и 23 966 человек.



23 марта сообщалось, что более 60 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге. 10 марта появилась информация про 48 490 оформленных карт болельщика.