Более 80 тысяч Fan ID оформлено в Петербурге – больше вместимости «Газпром Арены». Месяц назад было 48,5 тысячи
В Санкт-Петербурге оформлено более 80 тысяч Fan ID.
«На сегодняшний день в Санкт‑Петербурге оформлено свыше 80 тысяч карт болельщика», – сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга.
Вместимость «Газпром Арены» – 68 тысяч зрителей. До введения Fan ID средняя посещаемость домашних игр «Зенита» составляла 34 029 зрителей, на три матча после возобновления сезона пришли 19 705, 15 965 и 23 966 человек.
23 марта сообщалось, что более 60 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге. 10 марта появилась информация про 48 490 оформленных карт болельщика.
23 марта сообщалось, что более 60 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге(с)
Сейчас апрель если чо.
А потом правительство говорит что денег нет ни на что. Меня этот звездёж задрал.
https://www.youtube.com/watch?v=s1cy23vC4iY