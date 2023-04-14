НБА. Плей-ин. «Майами» примет «Чикаго», «Миннесота» – «Оклахома»
Сегодня в НБА состоятся два матча турнира плей-ин.
«Майами» примет «Чикаго» в матче за выход на «Милуоки» в первом раунде плей-офф, «Миннесота» и «Оклахома» решат, кому предстоит встретиться с «Денвером».
НБА
Плей-ин
- Дата проведения
- 15 апреля, 02.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 15 апреля, 04.30, «Target Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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