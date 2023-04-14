НБА. Плей-ин. «Майами» примет «Чикаго», «Миннесота» – «Оклахома»

Теги результаты Чикаго Денвер Майами Милуоки Миннесота НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в НБА состоятся два матча турнира плей-ин.

«Майами» примет «Чикаго» в матче за выход на «Милуоки» в первом раунде плей-офф, «Миннесота» и «Оклахома» решат, кому предстоит встретиться с «Денвером».

НБА

Плей-ин

Майами – Чикаго
Дата проведения
15 апреля, 02.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Миннесота – Оклахома-Сити
Дата проведения
15 апреля, 04.30, «Target Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев

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Максималка Вандербилта
ну какой ПЛОВ без Майами... за победу Джимбо! И за Оклахому, конечно же! Шай должен играть в ПЛОВе!
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Ernyko
Чикаго интереснее будет смотреться в по✌🏻
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La Corsa
Чикаго и Оклахома вин
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Kuan.bakir
⚡️⚡️⚡️
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Azat LA
Первыйна)) Удачи ОКС. В восточной паре сложнее выбрать фаворита, так как Майами ценю со времен биг-трио, но Чикаго с Карузо...
+1
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