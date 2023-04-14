Сегодня в НБА состоятся два матча турнира плей-ин.

« » примет « » в матче за выход на « » в первом раунде плей-офф, «Миннесота» и «Оклахома» решат, кому предстоит встретиться с « ».

НБА

Плей-ин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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