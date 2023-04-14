Глушенков о словах про готовность перейти в ЦСКА из «Спартака»: «Если работнику не нравится в «Макдональдсе», он уйдет в KFC. Почему нельзя?»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия болельщики Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков сравнил переход из «Спартака» в ЦСКА со сменой «Макдональдса» на KFC.

– После ухода из «Спартака» ты сказал: «Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА – играю для себя, а не ради фанатов». Можешь объяснить, что имел в виду?

– Да, потому что меня не так поняли. Я люблю болельщиков, и мне всегда нравится, когда собирается полный стадион. Такое в моей жизни было всего раз – когда у «Крыльев» был день рождения. Пришло сорок тысяч человек – чистый кайф.

В свою фразу я вкладывал лишь единственный смысл: футбол – моя работа. Если бы работнику «Макдональдса» не нравилось там работать, он бы перешел в KFC. Если человеку не нравится работать в одном месте, почему нельзя перейти на другое? Болельщики тут ни при чем.

– Даже если не брать эту фразу, ты местами жестко высказываешься о «Спартаке», но при этом, когда забил им, играя за «Химки», не праздновал. Почему?

– Это просто был мой первый гол в ворота «Спартака». Поэтому решил не праздновать. Больше я им пока не забивал, но, когда забивали мои партнеры, прыгал больше всех (смеется). А вот если буду забивать «Крыльям» – ни один гол не отпраздную.

Кстати, тот матч с «Химками» вообще получился сумасшедшим. Я забил, а через 10 минут удалился за грубый фол против Айртона. После игры меня в комментариях хреначили все: болельщики «Спартака» – за гол, болельщики «Химок» – за удаление, мы ведь в итоге проиграли, и третья группа лиц – за то, что отпраздновал гол с Глушаковым, – рассказал игрок «Локомотива».

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52 комментария

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Kloose _
Ответ Alex Chernov
В том что у тебя не получилось в Спартаке, виноват совсем не Спартак, чего уж греха то таить 🙃
А у вас в Спартаке всегда виноваты либо тренеры либо игроки)) другого не дано
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Rinat Khudayberdin
его жене будет легко от него уйти)))
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9_volk
"главная ошибка советской школы в том, что она растила человека-творца, а задача современной школы в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя"

(идеолог ЕГЭ-шабаша и современной образованщины Фурсенко А.)

вырастили.
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Иван Стрелков
Интересно, а почему тогда футболисты не получают зарплату работника КФС? Откуда вообще весь этот ажиотаж вокруг людей, умеющих пинать мяч и отправлять его в семиметровые ворота? Ну не самая нужная профессия, повар или кассир общепита, пожалуй, поважнее. Если бы вокруг футбола не было всей этой культуры, которая объективно, конечно, нерациональная, то не было бы профессии Глушакова вообще.
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счастливый
Ответ дронреш
Пусть он перейдет во Вкусно и точка
вкус очка))))))
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Simplicissimus
А что не так? Он не ключевой игрок, не воспитанник и не легенда одной из этих команд, чтоб хоть мало-мальски париться, насчет переходов
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feelthedroom@mail.ru
Так он не вопсаитанник , а обыкновенный паспортист , когда то считавшийся перспективным , так что в этом и правда ничего такого.
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Maxeg
Ответ Spartakus1984
Та играй где хочешь,звезда блин.Перебарщиваешь,с тем что думаешь,если перешел бы в ЦСКА то расстроились.Не воспитанник наш да и в команде 3 дня пробыл.Вообще пофиг.Но общался бы нормально то симпатизировали бы,а так негатив лишь сам на саебя цепляешь Максимка.
Ну а как он должен общаться-то? ) Клубы сами относятся к футболистам, как к активу. Сам говоришь - не воспитанник наш, пробыл не долго. Честно сказал в интервью, что футбол его работа, готов играть в том клубе, где будет лучше. По мне, так это честнее, чем сначала целовать эмблемы, а потом все равно переходить. А то пафоса нагоняют, потом сами не знают, как из него выйти.
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Krabelot
Да нет претензий к Глушенкову никаких, тем более он не воспитанник Спартака. Волен выбирать клуб, какой захочет. Да и по отношению к другим, меняющим прописку, переходящим к историческому и принципиальному сопернику, предъяв всё меньше и меньше. Чернов из ЦСКА в Спартак, Агапов из Спартака-2 в ЦСКА через Пари НН, Зобнин из Динамо в Спартак и тд. Какие могут быть претензии, если в своих родных клубах они оказались не нужны, да и во многих случаях это не родные клубы для них? Щас всем становится по большому счёту фиолетово. Уже нет такого антагонизма между болельщиками и клубами, какой был раньше. Я уж не говорю про хоккей, где по полсостава гуляют туда-сюда. И особо никто не напрягается.
За Паршивлюка правда обидно немного, что он сейчас прыгает на бровке, когда Спартаку голы залетают. Он то воспитанник и капитаном был. Но это мои проблемы, не его.
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toldo_slava
Обиженка 🙁
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Kirkoroff
Ответ Любитель побеждать
Ну гений Чернов же перешел в Спартак, чем Глушенков хуже?
Чернов петух
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Spaten
Ты представляешь, Шарапов сколько можно пропустить через вагон-ресторан? Это же Клондайк, Эльдорадо!
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RW_4ever
Ответ Alex Chernov
В том что у тебя не получилось в Спартаке, виноват совсем не Спартак, чего уж греха то таить 🙃
Пусть с Давыдовым перетрет, кто виноват что ноги кривые
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BZB
Вот так он к своей карьере и относится. Еще и капитаном был…
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Мукунку хороший
В полку иуд пополнение..)
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angry horse
спартак - это скорее крошка-картошка😁
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дронреш
Пусть он перейдет во Вкусно и точка
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RW_4ever
Ответ Любитель побеждать
Ну гений Чернов же перешел в Спартак, чем Глушенков хуже?
Просто Чернов в отличии от Глушенкова рот открывает только касаемо игры своей а не где ему лучше в ЦСКА или Спартаке. Хотя место в Спартаке у Чернова не забронировано. Играй доказывай и все будет окей
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Ник Прост
Давно говорил и сейчас уверен - в ЦСКА он заиграет, чем-то он мне напоминает молодого Алана...
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Мукунку хороший
Форшмак
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Spartakus1984
Та играй где хочешь,звезда блин.Перебарщиваешь,с тем что думаешь,если перешел бы в ЦСКА то расстроились.Не воспитанник наш да и в команде 3 дня пробыл.Вообще пофиг.Но общался бы нормально то симпатизировали бы,а так негатив лишь сам на саебя цепляешь Максимка.
+2
0
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kulik13
Ответ Wild Plum
К чему этот вопрос, если он отвечал на гипотетический вопрос про ЦСКА?
Потому что сам Максим и говорил про Спартак и ЦСКА. При чём здесь гипотетически?
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-4
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RWMen
Ответ Aleksey Yashin
Из Спартакдональдс в KFCSKA
В итоге в Локо и Точка)
+13
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+13
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RWMen
Ответ Aleksey Yashin
Из Спартакдональдс в KFCSKA
Хорошо)
+2
0
+2
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воробей джек
Хороший игрок! Жаль мой ЦСКА ищет усиление в Египте.
+1
-3
-2
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