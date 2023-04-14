«Питтсбург» уволил генменеджера Хекстолла и президента Бурка после непопадания в плей-офф НХЛ

Теги Питтсбург Брайан Бурк НХЛ отставки Рон Хекстолл Хоккей

Рон Хекстолл уволен с поста генерального менеджера «Питтсбурга».

Также руководство клуба освободило от исполнения своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка и ассистента генерального менеджера Криса Прайора.

«Пингвинс» сообщили, что приступили к поиску новой команды менеджеров.

В нынешнем сезоне «Питтсбург» не попал в плей-офф Кубка Стэнли первый раз за 17 лет.

Команда не вышла в плей-офф впервые с сезона-2005/06. Прервалась лучшая из действующих серий выходов в плей-офф подряд (16 сезонов, 3 Кубка Стэнли за этот период).

Хекстолл был назначен на должность генерального менеджера клуба в феврале 2020 года. На этом посту тогда он сменил Джима Рутерфорда.

Главная проблема «Питтсбурга» не внутри, а снаружи. Соперники резко рванули вперед – и ветеранам их уже не догнать

53 комментария

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забил на оборону
Ответ j_jms
Мэтьюс и Нюла - это весь состав, и при чем тут Дубас. В Колорадо хоть защитников подобрали для Мака и Рантанена.
Думаю что хоккей не ваш профиль от слова "вообще".
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AA MM
Отлично)
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Cuore Sportivo
Ответ гермес 1989
Ну так мы с Тамарой ходим парой) Оба в опе)
пенс хозяин дношингтона)
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37old
Ответ upuckuH
по-моему там копейки, скажите в чем прикол выходить в ПО ?) если убрать борьбу за кубок. в чем выгода , только в тв правах и продаже билетов, еды итд ?
Игроки получают только деньги из призового фонда. Там копейки. А доходы владельцев от домашних игр вырастают в разы.
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Белый офицер
Ответ Booligan
Он что-то типа Ротенберга
Он уже больше 10 лет только руинит команды. При этом держится в лиге. Последние его успехи если не ошибаюсь были с Анахаймом. Это 2004-07 год. У меня волосы сидели от его работы в Торонто ))
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Мікалай Ланец
Я так стар, что помню тот , год когда Питтсбург еще был закоренелым дном вроде Оттавы))
А потом настала эпоха Кросби

Мне кажется, время ушло. И можно следом за Сент-Луисом уходить в перестройку
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Джон Мщузавсех
Ахаха
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Reanimation
Ответ Белый офицер
Вообще было очень странно и не логично приглашать на должность ГМ ржавого. Оказался диверсантом.
Он то и у ржавых мало что хорошего сделал. Просто профнепригоден
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upuckuH
Ответ upuckuH
Клуб победитель чашки вообще деньги получает за победу? типа как в ЛЧ же команды призовые получают.
по-моему там копейки, скажите в чем прикол выходить в ПО ?) если убрать борьбу за кубок.
в чем выгода , только в тв правах и продаже билетов, еды итд ?
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j_jms
Ответ забил на оборону
Дубас - один из лучших ГМ в лиге. Посмотрите на состав. Его продлят по-любому, только срок и зарплата будут зависеть от результата ПО.
Мэтьюс и Нюла - это весь состав, и при чем тут Дубас. В Колорадо хоть защитников подобрали для Мака и Рантанена.
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upuckuH
Клуб победитель чашки вообще деньги получает за победу? типа как в ЛЧ же команды призовые получают.
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гермес 1989
Ответ Rialto
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Ну так мы с Тамарой ходим парой) Оба в опе)
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Rialto
Ответ j_jms
А на спортсе, давеча, всем разьяснили , что проблемы не внутри.
Так это Петухов же писал, он в хоккее вообще не шарит
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Rialto
Ответ гермес 1989
Очень жаль. Очень качественная команда. пуска бы еще пингвины в .опе посидели подольше. А сейчас гляди и выплывут)
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sk0208827
Ответ j_jms
А на спортсе, давеча, всем разьяснили , что проблемы не внутри.
Ага) Петухов же лучше знает))
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sk0208827
Мавр сделал своё дело ( оставил без плей-офф) , мавр может уходить.
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Варлампий Варлампий
Ответ Rialto
Отыграл весь сезон без травм, набирал больше очка за матч, конечно не тянет)))
от него ждали лидерства, а ему уже ничего не надо, деньги капают мешками, возраст поумерил азарт, тестостерон понизился, все пофиг
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Donbass
Хекстолл два года никак не усиливал вратарскую позицию Пингвинз и это должно было многих в руководстве насторожить.
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Pitts
Неужели? Бегу за крепким бельгийским
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гермес 1989
Очень жаль. Очень качественная команда. пуска бы еще пингвины в .опе посидели подольше. А сейчас гляди и выплывут)
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Ярик01
Ответ Вячеслав Пустохин
А Женя дома: паспорт-то местный давно засветил. Многие обвиняют в этом же других наших хоккеистов, но у тех, если и есть, то пока не засвечены.
Он же сказал, что сразу сдаст, как истинный путин-тимец, просто нужно было ради жены, на время )
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Donbass
Ответ Белый офицер
Кстати, Брайан Бурк вообще мутный тип. Чудил очень прилично на протяжении своей карьеры (не только в пингвинах) но почему то оставался в тени. Его никогда не критиковали в открытую ))
Потому что он нетрадиционной ориентации)
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Donbass
Назначение Хекстолла было априори ошибкой руководства Питтсбурга.
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j_jms
А на спортсе, давеча, всем разьяснили , что проблемы не внутри.
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Вячеслав Пустохин
Ответ Варлампий Варлампий
у Седого "патриота" давно паспорт USA, очкует светить
Тоже так думаю, но пока не засветил
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