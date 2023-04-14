«Питтсбург» уволил генменеджера Хекстолла и президента Бурка после непопадания в плей-офф НХЛ
Рон Хекстолл уволен с поста генерального менеджера «Питтсбурга».
Также руководство клуба освободило от исполнения своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка и ассистента генерального менеджера Криса Прайора.
«Пингвинс» сообщили, что приступили к поиску новой команды менеджеров.
В нынешнем сезоне «Питтсбург» не попал в плей-офф Кубка Стэнли первый раз за 17 лет.
Команда не вышла в плей-офф впервые с сезона-2005/06. Прервалась лучшая из действующих серий выходов в плей-офф подряд (16 сезонов, 3 Кубка Стэнли за этот период).
Хекстолл был назначен на должность генерального менеджера клуба в феврале 2020 года. На этом посту тогда он сменил Джима Рутерфорда.
Главная проблема «Питтсбурга» не внутри, а снаружи. Соперники резко рванули вперед – и ветеранам их уже не догнать
А потом настала эпоха Кросби
Мне кажется, время ушло. И можно следом за Сент-Луисом уходить в перестройку
в чем выгода , только в тв правах и продаже билетов, еды итд ?