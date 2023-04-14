«Питтсбург» уволил генменеджера Хекстолла и президента Бурка после непопадания в плей-офф НХЛ

Рон Хекстолл уволен с поста генерального менеджера «Питтсбурга».

Также руководство клуба освободило от исполнения своих обязанностей президента по хоккейным операциям и ассистента генерального менеджера Криса Прайора.

«Пингвинс» сообщили, что приступили к поиску новой команды менеджеров.

В нынешнем сезоне « » не попал в плей-офф Кубка Стэнли первый раз за 17 лет.

Команда не вышла в плей-офф впервые с сезона-2005/06. Прервалась лучшая из действующих серий выходов в плей-офф подряд (16 сезонов, 3 Кубка Стэнли за этот период).

Хекстолл был назначен на должность генерального менеджера клуба в феврале 2020 года. На этом посту тогда он сменил Джима Рутерфорда.

Главная проблема «Питтсбурга» не внутри, а снаружи. Соперники резко рванули вперед – и ветеранам их уже не догнать