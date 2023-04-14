Лисандро выбыл до конца сезона из-за перелома плюсневой кости. Варан пропустит несколько недель
«Манчестер Юнайтед» сообщил, что защитник Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона.
В матче с «Севильей» (2:2) аргентинец получил перелом плюсневой кости стопы. Ожидается, что Лисандро полностью восстановится к началу следующего сезона.
Также в «МЮ» сообщили, что Рафаэль Варан, которого из-за травмы заменили в перерыве игры с «Севильей», пропустит несколько недель.
Мага и Витя опытная пара, которая играла постоянно в победных матчах с Сити. И прошлогодний Вильярреал обыгрывали в гостях с ними. Никакой это не приговор. Шоу может сыграть тоже в роли цз.
Севилья сейчас в полной заднице. Посмотрите на результаты в Испании. Бояться 13ю команду Ла Лиги - это позор.
1. ТХ с Севильей при 2:0 снял с игры лидеров, чтобы те были готовы к игре в АПЛ через 2 дня (распределял нагрузку)? Виноват, упустили победу.
2. Мартинез получил травму в этой же игре? Виноват, надо было его менять. Не умеет распределять нагрузки.