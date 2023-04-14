Лисандро выбыл до конца сезона из-за перелома плюсневой кости. Варан пропустит несколько недель

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Рафаэль Варан Лисандро Мартинес Футбол

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что защитник Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона.

В матче с «Севильей» (2:2) аргентинец получил перелом плюсневой кости стопы. Ожидается, что Лисандро полностью восстановится к началу следующего сезона.

Также в «МЮ» сообщили, что Рафаэль Варан, которого из-за травмы заменили в перерыве игры с «Севильей», пропустит несколько недель.

Материалы по теме

78 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
Ответ Ansu Fati
Начнем с того, что Педри травмировался на 40 минуте и до его замены центром поля владела Барселона и голом МЮ и не пахло) продолжим тем, что в 1 игре Барса не проиграла, а без учета пенальти в ответном матче проиграла 2:0
Ваут не забил 1 на 1 на 28й минуте. А так да, голом и не пахло) xG МЮ в первом тайме 0.9 против 0.52 Барсы. Вы точно тот матч смотрели то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Ответ Фёдор1
А кого бы ты выпускал в старте, умник. Писал он в январе. Да если бы он их не ставил на каждую игру, незнай где мы были бы сейчас. Причём здесь Тен Хаг если состава нет.
Сказки про то, что состава нет тебе Тен Хаг на конференции рассказал? Два года назад этого самого состава хватало для второго места. Для нынешнего МЮ Тен Хага звучит как что-то несбыточное, правда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KataDiaz
Удачи Севилье!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
Ответ Hardi
Чтоб вы понимали походу цз в матче против Севильи будет играть Линделёф и Мага. Это приговор, ещё и в гостях, и играть без Решфорда и Бруно. Либо придётся двигать Каземиро на цз ну тогда в опорке будет играть либо Фред, либо Мактоминей что тоже мягко говоря не особо. +Плюс ТТХ и Ливер могут за четвёрку в Апл побороться.
Решфорд будет.
Мага и Витя опытная пара, которая играла постоянно в победных матчах с Сити. И прошлогодний Вильярреал обыгрывали в гостях с ними. Никакой это не приговор. Шоу может сыграть тоже в роли цз.
Севилья сейчас в полной заднице. Посмотрите на результаты в Испании. Бояться 13ю команду Ла Лиги - это позор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoTTo
это карма для мю
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ Мовлид Байсалуев
Педри и Гави играли в первом матче у себя дома и что они сделали?
Начнем с того, что Педри травмировался на 40 минуте и до его замены центром поля владела Барселона и голом МЮ и не пахло) продолжим тем, что в 1 игре Барса не проиграла, а без учета пенальти в ответном матче проиграла 2:0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор1
Ответ Today I feel Qatari
Лысый просто загонял состав. Что у Рэша, что у Лисандро стрессовые травмы. Я когда еще в январе это писал, что по весне нас выкосят травмы мне тут умники писали, что Эрик профи в распределении нагрузки и ротации и знает что делает, а я типа дилетант и ничего не шарю. Ну-ну... Осталось дождаться когда сляжет железный Фернандеш
А кого бы ты выпускал в старте, умник. Писал он в январе. Да если бы он их не ставил на каждую игру, незнай где мы были бы сейчас. Причём здесь Тен Хаг если состава нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Севилье очень повезло
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker17
Ответ Nikita Crazy
У тен хана другая схема игры, не потянут они это все. Раз хорошо играли, то почему на скамейке оба?
Какая другая схема? Варан и Мартинез лучше, потому и играют. Вот если бы МЮ остался с Туанзебе и Каземиро в роли ЦЗ - вот это было катастрофа. А так вполне рабочая ситуация
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Crazy
Ответ З А
за зону ЛЧ немного боязно становится. Оба цз выбыли (ужас), Рэш на травме, непонятно когда Эриксен наберёт форму. слишком много всего навалилось
Это походу конец МЮ в этом сезоне. Будет очень сложно в топ 4 удержатся с такими проблемами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мовлид Байсалуев
Ответ Ansu Fati
Дембеле, Педри и Гави 3 игрока из 11 это 90%?)) по каким подсчетам ты это вычислил? Посмотрел бы на МЮ без Рэшфорда, Каземиро и Бруно в матче против основы Барселоны))
Педри и Гави играли в первом матче у себя дома и что они сделали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Crazy
Ответ Joker17
Печально, но не катастрофа. С Магой и Линделёфом МЮ при Сульшере доходил до финала ЛЕ и занимал второе место в АПЛ. Вот Шоу бы скорее вернулся, это да
У тен хана другая схема игры, не потянут они это все. Раз хорошо играли, то почему на скамейке оба?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ SLEVIN
сравнил😂 играй барса без основного центра обороны, так вообще бы позор был. и у вас всего два юнца не играли. в вашем случае ныть о травмах это стыдобище. и у мю весь сезон состав не полный, как то же прошли дальше барсы.а ваши отмазки про травмы это как минимум позорно. 90 % основы у вас играло. просто хави слабее чем тен хаг
Надеюсь после Севильи ныть не будете, ведь один ваш холодильник стоит дороже всей основы андалусийцев))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Ответ Joker17
Не трать время, у этого товарища тен Хаг виноват при любом раскладе. Даже в рамках одной игры претензии, противоречащие друг другу: 1. ТХ с Севильей при 2:0 снял с игры лидеров, чтобы те были готовы к игре в АПЛ через 2 дня (распределял нагрузку)? Виноват, упустили победу. 2. Мартинез получил травму в этой же игре? Виноват, надо было его менять. Не умеет распределять нагрузки.
Нагрузку надо было распределять не в решающих матчах еврокубков, а в матчах кубка лиги против ноттингема и чарльтона. Он бы еще в финале лиги чемпионов начал "распределять нагрузку" лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Маслов
Ответ Hardi
Чтоб вы понимали походу цз в матче против Севильи будет играть Линделёф и Мага. Это приговор, ещё и в гостях, и играть без Решфорда и Бруно. Либо придётся двигать Каземиро на цз ну тогда в опорке будет играть либо Фред, либо Мактоминей что тоже мягко говоря не особо. +Плюс ТТХ и Ливер могут за четвёрку в Апл побороться.
Шоу левый ЦЗ, как и после ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Ответ mj23.net
Каррик с ними прибил в Испании в прошлом сезоне мощный Вильярреал. Это не большая проблема. Просто игры надо доводить до конца, а не терять концентрацию и менять всю команду во втором тайме, когда идет игра.
Так то Каррик, а то Тен Хаг. Один топ-тренер нагинающий всю свою лигу, а второй шарлатан-гастарбайтер. Как можно сравнивать несравнимое
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ SLEVIN
сравнил😂 играй барса без основного центра обороны, так вообще бы позор был. и у вас всего два юнца не играли. в вашем случае ныть о травмах это стыдобище. и у мю весь сезон состав не полный, как то же прошли дальше барсы.а ваши отмазки про травмы это как минимум позорно. 90 % основы у вас играло. просто хави слабее чем тен хаг
Дембеле, Педри и Гави 3 игрока из 11 это 90%?)) по каким подсчетам ты это вычислил? Посмотрел бы на МЮ без Рэшфорда, Каземиро и Бруно в матче против основы Барселоны))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardi
Ответ Billy_Shears
а главное магваер снова забивает.. Похоже претенденты на чемпионство превращаются в претендентов на 5е место
Я хоть фан и Арсенала но как бы нам за эти коменты карма не прилетела.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardi
Чтоб вы понимали походу цз в матче против Севильи будет играть Линделёф и Мага. Это приговор, ещё и в гостях, и играть без Решфорда и Бруно. Либо придётся двигать Каземиро на цз ну тогда в опорке будет играть либо Фред, либо Мактоминей что тоже мягко говоря не особо. +Плюс ТТХ и Ливер могут за четвёрку в Апл побороться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
Ответ Today I feel Qatari
Спасли Майклу карьеру если честно, тот МЮ во главе с Кришем его бы уничтожил. А сейчас он хорошую репутацию себе наработает и в скором времени думаю увидим его в премьер-лиге
Криш кого хочешь уничтожит. Вон уже и до Аль -Насра добрался. Следующая Папуа Новая- Гвинея.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker17
Ответ SLEVIN
да, ты дилетант. играть не кому. и если бы играл лича реже, мю бы щас и в 4 не был. все дело в ЧМ зимой
Не трать время, у этого товарища тен Хаг виноват при любом раскладе. Даже в рамках одной игры претензии, противоречащие друг другу:
1. ТХ с Севильей при 2:0 снял с игры лидеров, чтобы те были готовы к игре в АПЛ через 2 дня (распределял нагрузку)? Виноват, упустили победу.
2. Мартинез получил травму в этой же игре? Виноват, надо было его менять. Не умеет распределять нагрузки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Короче, мимо ЛЧ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Ответ **Iscander**
Рад за Каррика. Тоже симпотизирует. Но увы, все хотят всё и сразу. Только не понимаю, как это всё хотели с Рангником)))
Спасли Майклу карьеру если честно, тот МЮ во главе с Кришем его бы уничтожил. А сейчас он хорошую репутацию себе наработает и в скором времени думаю увидим его в премьер-лиге
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Ответ SLEVIN
полежал бы с ним под одеялом вместе?))
Ты с этими мыслями веткой ошибся, тут не ветка Сити, а тебе наверное туда
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Today I feel Qatari
Ответ SLEVIN
сульшер играл в контратаки. поэтому мага и вывозил. ты когда научишься анализировать как взрослый человек а не как мальчишка юнец?)
О давай расскажи мне про дивный атакующий футбол Тен Хага, а я поржу
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий