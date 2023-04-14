Лисандро выбыл до конца сезона из-за перелома плюсневой кости. Варан пропустит несколько недель

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что защитник Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона.

В матче с «Севильей» (2:2) аргентинец получил перелом плюсневой кости стопы. Ожидается, что полностью восстановится к началу следующего сезона.

Также в « » сообщили, что , которого из-за травмы заменили в перерыве игры с «Севильей», пропустит несколько недель.