«Барса» может активировать новый рычаг ради регистрации Гави. Также хотят избавиться от Альбы, если он откажется снизить зарплату

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Жорди Альба Маркос Алонсо Серджи Роберто Рональд Араухо деньги Гави Футбол

«Барселона» ищет варианты, которые позволят зарегистрировать Гави в основной команде.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба работает над созданием экономического плана, который позволит повысить качество состава в следующем сезоне. Президент Жоан Лапорта вместе с советом директоров, вице-президентом по экономическим вопросам Эдуардом Ромеу и директором клуба Матеу Алемани работают над созданием плана, который позволит «Барсе» вписаться в требования финансового фэйр-плей.

Если «Барселоне» не удастся его разработать, то летом она потеряет Гави, регистрация профессионального контракта которого была отменена. Из-за этого испанец может стать свободным агентом по окончании сезона. Сейчас Гави вновь числится в «Барсе» как игрок молодежки.

Чтобы избежать ухода Гави, а также зарегистрировать Рональда Араухо, Серджи Роберто и Маркоса Алонсо, контракты с которыми продлили ранее, и подписать новичков, «Барселона» готова пойти на ряд мер.

«Барселона» планирует снизить зарплатную ведомость благодаря уходу игроков, зарплаты которых не соответствуют финансовым возможностям клуба. Например, если Серджи Бускетс согласится продлить контракт, то его зарплата будет существенно снижена. Кроме того, «Барса» хочет, чтобы на снижение зарплаты пошел Жорди Альба, контракт которого рассчитан до лета 2024 года. Если защитник откажется, то «Барса» попытается избавиться от него.

Также в «Барселоне» рассматривают вариант активации еще одного экономического рычага – продажу 24% акций компании Barça Studios. Это может принести клубу еще 100 млн евро.

Прошлым летом «Барса» уже продавала активы ради регистрации новичков. Клуб расстался с 24,5% акций Barça Studios за 100 млн евро, а также продал 25% телеправ в Ла Лиге и еще 24,5% акций Barça Studios.

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54 комментария

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Мишка Синайский
порочный круг какой-то. ищут деньги на подписание новичков, чтобы потом урезать им зарплату для поиска денег на подписание новых игроков..
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The Evil Within
Ответ Алланур
Если Барса упустит Гави, это будет одной из самых глупых ошибок. Жёсткий, цепкий, борется за каждый мяч! Ключевой игрок барсы на пару с Педри. Любой клуб захочет такого в обойму.
В любом другом клубе у этого мелкого провокатора не будет индульгенции на его мерзости. Он будет либо регулярно удаляться и подводить команду, либо превратится без грубости в обычную посредственность. Поэтому никакой "любой клуб" топ-уровня его брать не станет, разве что помойки типа ПСЖ, которые просто гребут все, что на виду ради хайпа, а не ради результата на поле.
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The Evil Within
С Альбой все по заветам каталуньской семьи.
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Эльхан Мамедов
Ответ Мурад Гамзаев
Какой бы неопределенной не была экономическая стратегия Барсы, Все топ клубы привлекают средства, берут займы. Почему только в контексте Барсы используется слово Рычаг?
Потому что Барса активы продает, а не в долг берет
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Moscwow
Ответ Ramil Usmanov
Барса по-любому зарегистрирует Гави.
На учете в психоневрологическом диспансере
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Кавабунга Шреддоголовый
Сколько же передач в коробке у них? Бесконечность не предел? Так ведь можно абсолютно все продать
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_El Nino_
Скольки ступенчатая кпп у барселоны?
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Мукунку хороший
Если ты пос##л зараза
Дерни ручку унитаза..
Если нету унитаза,
Дерни за ### до отказа..
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XavIniesta2008-2015
ФФП Ла Лиги как всегда на высоте. Ставка на талантливых воспитанников с длинными и нежирными контрактами-это верх экономической целесообразности, потому что это дешевле, чем тратить 50+ миллионов на цз уровня Араухо. Но нет, Тебас хочет, чтобы клубы Ла Лиги разбились об стенку. Создал порочный круг "нет игроков-нет результатов-нет доходов-нет регистрации-повторить" и никого из него не выпускает
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Милан 19
Бармалей так накосячил что Барселоне после него ещё 10 лет разгребать надо будет, ещё 3 года назад надо было продавать Месси за 120 в Сити и брать вместо него Холанда, а ещё Гризмана и Дембеле тогда же продать и освежить атаку, но Бармалей так боялся за свое место что вогнал клуб в долги и полную кабалу лет на 10 вперёд ☝️🤦‍♂️ ...
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Сергей Галынский
Барса всегда хвалилась воспитанниками,а берет предпенсионеров вместо пенсионеров🤔
В ЛЧ и так попадут ,так может сезон-два перетерпеть в Европе
И начать с нормальным экономическом положении?
А то Лапорье скоро трусы последние продавать придется?
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Дядя ТУРА
Ответ Дмитрий Нуждов
Рычаг бы написал правильнее
он просто ещё не активизирован
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дронреш
Товарищ объясни, что такое нюанс.
- Лапорта дергает за рычаг, и Мбаппе дергает за рычаг, но есть один нюанс
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alwes
Главное на столичных рычаг найти.
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Вадим Япаев
Пока все идёт по их плану, рыгачи там и подобное, но ведь придет время, когда все это сломается.
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Милан 19
Барса может активировать свой последний рычаг - сдать весь свой клуб и стадион в ломбард под 3% ежемесячно, что-бы вернуть 35 летнего Месси ☝️🤭🤦‍♂️ ...
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Вячеслав Новиков
Я думаю у Лапорта с Алемани всё получится, люди грамотные наследство конечно им досталось дикий ужас
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Гусеконь
а Хави, когда про семью Месси рассказывал, упомянул, что одного из сыновей выпинывает на улицу?
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Бимбо TV
За былые заслуги держать глупо, пора уже на выход Серджи Роберто, Бускетсу, Альбе, Торресу, Ансу Фати и кто там еще по полезности в КПД не может Барсе держаться в топе, весь неликвид пора перетрести... Пора вернуть Зе Абде!!! А так же отдать твлантливую молодежь что не получают время в основе по арендам. Пусть набираются опыты... купить наконец_ то талантливого напа молодого... на лавку кто есть из свободных кто сможет еще принести пользу, на год или два заключая контракты... Ждем, верим Барса вперед!!!!
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hannibal ante portas
Через 3 года Лапорта:
я рычаг затяну, стадион заложу, люк отрою полезу домой, не жалейте меня я прекрасно живу, только в суперлигу охота порой
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fellx
Ответ Ramil Usmanov
Барса по-любому зарегистрирует Гави.
И подпишет Месси)
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Vladzislav Zhurkevich
ну хорошо когда есть столько рычагов))
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svaz
Ответ rigobersong
Рафинья-то за что, один мз лучших игроков Барселоны в этом сезоне:)
что? ты матчи смотришь или троллить сливочных для тебя важнее? рафинья на столько убог, что даже не передать, получи стольк игрового времени ферран и у него стата была бы не хуже.
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gukmamop
рычаг 😍
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Juve storia di un grande amore
У Лапорты было 6 передач, но он газует и находит 7. Как бы машина не заглохла потом
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