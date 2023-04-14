«Барса» может активировать новый рычаг ради регистрации Гави. Также хотят избавиться от Альбы, если он откажется снизить зарплату

«Барселона» ищет варианты, которые позволят зарегистрировать Гави в основной команде.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба работает над созданием экономического плана, который позволит повысить качество состава в следующем сезоне. Президент Жоан Лапорта вместе с советом директоров, вице-президентом по экономическим вопросам Эдуардом Ромеу и директором клуба Матеу Алемани работают над созданием плана, который позволит «Барсе» вписаться в требования финансового фэйр-плей.

Если «Барселоне» не удастся его разработать, то летом она потеряет Гави, регистрация профессионального контракта которого была отменена. Из-за этого испанец может стать свободным агентом по окончании сезона. Сейчас Гави вновь числится в «Барсе» как игрок молодежки.

Чтобы избежать ухода Гави, а также зарегистрировать , и Маркоса Алонсо, контракты с которыми продлили ранее, и подписать новичков, «Барселона» готова пойти на ряд мер.

« » планирует снизить зарплатную ведомость благодаря уходу игроков, зарплаты которых не соответствуют финансовым возможностям клуба. Например, если согласится продлить контракт, то его зарплата будет существенно снижена. Кроме того, «Барса» хочет, чтобы на снижение зарплаты пошел , контракт которого рассчитан до лета 2024 года. Если защитник откажется, то «Барса» попытается избавиться от него.

Также в «Барселоне» рассматривают вариант активации еще одного экономического рычага – продажу 24% акций компании Barça Studios. Это может принести клубу еще 100 млн евро.

Прошлым летом «Барса» уже продавала активы ради регистрации новичков. Клуб расстался с 24,5% акций Barça Studios за 100 млн евро, а также продал 25% телеправ в Ла Лиге и еще 24,5% акций Barça Studios.