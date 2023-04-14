Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может купить 6 игроков по 100 млн фунтов. Если ребенок попросит «Феррари», вы ответите, что это слишком дорого. Нужно делать то, что можешь»
Юрген Клопп высказался об ограничениях «Ливерпуля» на трансферном рынке.
Несколько дней назад появилась информация о том, что «Ливерпуль» выбыл из борьбы за полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.
– Мне нечего сказать об этом. Мы не высказываемся об игроках, которых подпишем или не подпишем. Так почему я должен говорить о спекуляциях такого рода? Мне нечего сказать об этом.
– У «Ливерпуля» есть ограничения на покупки?
– Этот ответ однозначно не будет относиться к Джуду Беллингему.
Я никогда не понимал, почему мы постоянно говорим о вещах, которые нам теоретически недоступны? Например, летом мы не можем купить шесть игроков по 100 млн фунтов каждый.
Нужно понимать, что мы можешь сделать, сколько денег доступно, а потом работать с этим. Это наша работа. Мы не дети. Если спросить 5-летнего ребенка, что он хочет на Рождество, а он попросит «Феррари», вы не скажете, что это хорошая идея. Вы ответите, что это слишком дорого, и объясните ему, что он еще не сможет управлять машиной. Если ребенок всю жизнь будет расстраиваться из-за того, что не получил «Феррари», это будет очень грустная жизнь.
Нужно работать над тем, что ты можешь сделать, и осуществлять это. Так я и работаю всегда.
Мы знаем, что нам нужно, понимаем, что мы хотим, и мы стараемся сделать все возможное, чтобы получить это. Но есть моменты, когда нужно принять, что тот или иной шаг нам недоступен. Тогда стоит отойти в сторону и заняться другими делами, – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Чел,ну хорош…
Да нет,только Аллисон и Ван Дейк сколько стоили.
А больше некого втридорога продать,как Коутиньо.
А тратиться нужно,конкуренция растёт.
Никто не просит 100 лямов на игрока тратить,ну усильте проблемные позиции.
Нужно делать то что можешь!
Это очень похоже на,дадим шанс молодым и я верю в тренировки.
Купили Де Кетеларе,Ориги и Деста.
Все провалились,гении не иначе.
Выбили Конте и радуются,да он с Юве от Фенербахче отлетал…
Выбейте Сити….
3 финала ЛЧ,1 победный.
Каждый год в ЛЧ были.
Вы там держитесь,денег нет…
Да больше вас Арсенал тратит,который годами ЛЧ только по телевизору смотрит….
Хватит прибедняться,ну или добро пожаловать в Лигу Европы на постоянной основе…
Что за басни рассказывает этот нытик?!
если купят джуда то максимум еше на одного игрока хватить