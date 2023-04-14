Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может купить 6 игроков по 100 млн фунтов. Если ребенок попросит «Феррари», вы ответите, что это слишком дорого. Нужно делать то, что можешь»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

Юрген Клопп высказался об ограничениях «Ливерпуля» на трансферном рынке.

Несколько дней назад появилась информация о том, что «Ливерпуль» выбыл из борьбы за полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

– Мне нечего сказать об этом. Мы не высказываемся об игроках, которых подпишем или не подпишем. Так почему я должен говорить о спекуляциях такого рода? Мне нечего сказать об этом.

– У «Ливерпуля» есть ограничения на покупки?

– Этот ответ однозначно не будет относиться к Джуду Беллингему.

Я никогда не понимал, почему мы постоянно говорим о вещах, которые нам теоретически недоступны? Например, летом мы не можем купить шесть игроков по 100 млн фунтов каждый.

Нужно понимать, что мы можешь сделать, сколько денег доступно, а потом работать с этим. Это наша работа. Мы не дети. Если спросить 5-летнего ребенка, что он хочет на Рождество, а он попросит «Феррари», вы не скажете, что это хорошая идея. Вы ответите, что это слишком дорого, и объясните ему, что он еще не сможет управлять машиной. Если ребенок всю жизнь будет расстраиваться из-за того, что не получил «Феррари», это будет очень грустная жизнь.

Нужно работать над тем, что ты можешь сделать, и осуществлять это. Так я и работаю всегда.

Мы знаем, что нам нужно, понимаем, что мы хотим, и мы стараемся сделать все возможное, чтобы получить это. Но есть моменты, когда нужно принять, что тот или иной шаг нам недоступен. Тогда стоит отойти в сторону и заняться другими делами, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Никто не играл в 19 лет так много, как Беллингем. Ему норм?

Опрос

Где в итоге окажется Джуд Беллингем?
5087 голосов
«Манчестер Сити»
30%
Манчестер Сити
«Реал Мадрид»
34%
Реал Мадрид
«Манчестер Юнайтед»
16%
Манчестер Юнайтед
«Челси»
2%
Челси
«ПСЖ»
3%
ПСЖ
Останется в «Боруссии»
7%
Боруссия Дортмунд
Где-то еще
8%
Ливерпуль

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Пенальтьевич
Да Клопп боится звёзд. Ведь если купить звезду это ответственность, нужно за результат отвечать. А так купил шлак по дешевке, и никаких проблем, можно 7 место занять и сослаться на слабый состав.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Ответ Павел Мельников
Могу даже и в полуфинале сыграть. Но ЛЧ, как Клопп, не выиграют :)
Да никто и не ждёт этого от нынешнего Милана, и так уже выше головы прыгнули с таким молодым составом и практически без опыта игры в ЛЧ за 9 лет ☝️ ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Ответ Милан 19
Купили только Кетеларе за 32 млн, мёртвых Ориги и Деста взяли забесплатно свободными агентеми и то только вынужденно из-за травм Ибры и Калабрия с Флоренци, а Ливер при этом рвали на Энфилде 2-1 после 1 тайма ☝️ ...
У Ливерпуля 3 финала ЛЧ.
Чел,ну хорош…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Ответ Доминатор3000
Давно Милан в АПЛ играет? Купили Де Кетеларе,Ориги и Деста. Все провалились,гении не иначе. Выбили Конте и радуются,да он с Юве от Фенербахче отлетал… Выбейте Сити….
Купили только Кетеларе за 32 млн, мёртвых Ориги и Деста взяли забесплатно свободными агентеми и то только вынужденно из-за травм Ибры и Калабрия с Флоренци, а Ливер при этом рвали на Энфилде 2-1 после 1 тайма ☝️ ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Ответ Vitalijus Bilevicius
чета не вижу логики, только какой то наброс. взяли лигу без денег, взяли ЛЧ без денег, еще два финала без денег. ну да, все так. а Арсенал тратит больше и смотрит ЛЧ по телевизору. ну все правильно, и почему прибедняться? вместо одного Беллингема за 150, возьмут 3 за 60-70 и через сезон опять будут в ЛЧ, а вы и дальше тратьте больше, кто вам запретит?
Без денег взяли?
Да нет,только Аллисон и Ван Дейк сколько стоили.
А больше некого втридорога продать,как Коутиньо.
А тратиться нужно,конкуренция растёт.
Никто не просит 100 лямов на игрока тратить,ну усильте проблемные позиции.
Нужно делать то что можешь!
Это очень похоже на,дадим шанс молодым и я верю в тренировки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ avAngard
Феррари
ахаахаа, топ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Ответ зак
да что он ноет, у него в нападении 6 игроков высокого уровня, в полузащите ему хватит Максимум 2 игроков, в защиту одного центрального, что ему еще нужно?
-масыыынку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalijus Bilevicius
Ответ Доминатор3000
Взяли АПЛ. 3 финала ЛЧ,1 победный. Каждый год в ЛЧ были. Вы там держитесь,денег нет… Да больше вас Арсенал тратит,который годами ЛЧ только по телевизору смотрит…. Хватит прибедняться,ну или добро пожаловать в Лигу Европы на постоянной основе…
чета не вижу логики, только какой то наброс. взяли лигу без денег, взяли ЛЧ без денег, еще два финала без денег. ну да, все так. а Арсенал тратит больше и смотрит ЛЧ по телевизору. ну все правильно, и почему прибедняться? вместо одного Беллингема за 150, возьмут 3 за 60-70 и через сезон опять будут в ЛЧ, а вы и дальше тратьте больше, кто вам запретит?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Ответ Милан 19
Хахаха, зажирели уже просто эти бритиши, у Милана например всего было 50 млн на 6 игроков и играют при этом в 1/4 ЛЧ ☝️ ...
Давно Милан в АПЛ играет?
Купили Де Кетеларе,Ориги и Деста.
Все провалились,гении не иначе.
Выбили Конте и радуются,да он с Юве от Фенербахче отлетал…
Выбейте Сити….
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nico Boi
а что все конкуренты вокруг покупают по 6 игроков на 600 лямов?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вовито Бомбито
Тогда купи 6 на 100
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ Милан 19
Хахаха, зажирели уже просто эти бритиши, у Милана например всего было 50 млн на 6 игроков и играют при этом в 1/4 ЛЧ ☝️ ...
Могу даже и в полуфинале сыграть. Но ЛЧ, как Клопп, не выиграют :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Взяли АПЛ.
3 финала ЛЧ,1 победный.
Каждый год в ЛЧ были.
Вы там держитесь,денег нет…
Да больше вас Арсенал тратит,который годами ЛЧ только по телевизору смотрит….
Хватит прибедняться,ну или добро пожаловать в Лигу Европы на постоянной основе…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
untilofend
Ответ #SharkTeam
Он уже купил Нулиньеса и Гапко недешевых. Еще 300 надо?
гакпо за копейки купили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Хахаха, зажирели уже просто эти бритиши, у Милана например всего было 50 млн на 6 игроков и играют при этом в 1/4 ЛЧ ☝️ ...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Продолжает отмазывать руководство. Вроде клуб продать готовы и на фоне этого как-то не хочется делать большие траты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ untilofend
в этом и дело ему не дадут 300 лямов если купят джуда то максимум еше на одного игрока хватить
Он уже купил Нулиньеса и Гапко недешевых. Еще 300 надо?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
А кто позволяет себе 6 по 100?
Что за басни рассказывает этот нытик?!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Жадные мерсисайдцы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Медштаб меняйте, да и избавьтесь уже от пассажиров типа Джонса, Гомеса и прочих. А на следующий сезон хватит и 2 качественных полузащитников и в защиту кого нибудь надёжного, чтоб Ван Дейк булки не расслаблял. Все равно ЛЧ не будет в следующем сезоне, все силы должны бросить на АПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Ответ А.В.Бубнов
Он опять ноет, какой же он отвратительный!
Почему ты о себе в третьем лице пишешь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В.Бубнов
Он опять ноет, какой же он отвратительный!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
untilofend
Ответ зак
да что он ноет, у него в нападении 6 игроков высокого уровня, в полузащите ему хватит Максимум 2 игроков, в защиту одного центрального, что ему еще нужно?
в этом и дело ему не дадут 300 лямов
если купят джуда то максимум еше на одного игрока хватить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зизуха
Ответ зак
да что он ноет, у него в нападении 6 игроков высокого уровня, в полузащите ему хватит Максимум 2 игроков, в защиту одного центрального, что ему еще нужно?
Счастья
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шем
Клопп тонко намекнул, что он просит 6 игроков летом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий