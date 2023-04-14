Еще 2,1 млрд рублей выделят на новую арену «Сибири» из-за «увеличения стоимости строительства». На нее уже потратили 14,4 млрд
Еще 2,1 миллиарда рублей выделят на строительство новой арены «Сибири».
Поправки в бюджет региона предложил внести губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске – увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 2 100 000,0 тысячи рублей в связи с увеличением стоимости строительства», – говорится в пояснительной записке к поправкам в бюджет, которые рассмотрят депутаты Законодательного собрания региона.
Деньги требуются на «строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей» к арене – 194 571,8 тысячи рублей, на «приобретение необходимого оборудования для приведения многофункциональной ледовой арены в нормативное состояние и ввода в эксплуатацию» – 120 885,2 тысячи рублей.
Кроме того, необходимо увеличить бюджетные ассигнования на 44 200 тысяч рублей «в целях заключения нового государственного контракта на завершение строительства объекта».
Изначально стоимость новой арены «Сибири» оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд. Ледовая арена введена в эксплуатацию.
Главное, что б потом без бакланов в Новосибирске
(Золотая антилопа)
Теперь надо что-бы,Сибирь заиграла нормально... ☃️
В пару миллиардов можно уложиться, учитывая важность объекта.