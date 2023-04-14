Еще 2,1 млрд рублей выделят на новую арену «Сибири» из-за «увеличения стоимости строительства». На нее уже потратили 14,4 млрд

Теги Сибирь КХЛ Арена-Сибирь Политика деньги Хоккей

Еще 2,1 миллиарда рублей выделят на строительство новой арены «Сибири».

Поправки в бюджет региона предложил внести губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске – увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 2 100 000,0 тысячи рублей в связи с увеличением стоимости строительства», – говорится в пояснительной записке к поправкам в бюджет, которые рассмотрят депутаты Законодательного собрания региона.

Деньги требуются на «строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей» к арене – 194 571,8 тысячи рублей, на «приобретение необходимого оборудования для приведения многофункциональной ледовой арены в нормативное состояние и ввода в эксплуатацию» – 120 885,2 тысячи рублей.

Кроме того, необходимо увеличить бюджетные ассигнования на 44 200 тысяч рублей «в целях заключения нового государственного контракта на завершение строительства объекта».

Изначально стоимость новой арены «Сибири» оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд. Ледовая арена введена в эксплуатацию.

26 комментариев

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Эразм
А когда Сибирь придет за бюджетным финансированием ей скажут-вот вам арена, хотите играйте, хотите продайте...
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jonnysilverhand01
Газа и нефть все, теперь пилить на аренах
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Сергей Орлов
Ответ Pablo_el_patron
Нужно больше золота.....
бей, бей копытцем)
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Гекдениз Кардениз
Все спи жена!
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Atsuktuvas
Это же всё для людей !..
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Rudenzik
Ответ Саша Пушкин
А не пора ли там обновить стадион в Саранске? В пару миллиардов можно уложиться, учитывая важность объекта.
А зачем, она стоит там новенькая, красивая, правда просто стоит, вот бы ещё ледовую в Саранске построили, одним миллиардом больше, одним меньше, какая разница
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Евгений Кириенко
Эх, поле непаханное!!!🤏
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brildan
Когда же это закончится…
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Grishgeorgov
Газпром Арена 2.0
Главное, что б потом без бакланов в Новосибирске
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Shamarin
Назаканчивают всяких рязанских училищ, а потом корчат из себя строителей. Всадники без головы.
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Вячеслав Суворов
При распиле кому то не хватило.
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Talgat
Офигеть
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AAM1977
Ещё, дай мне ещё!
(Золотая антилопа)
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Серафим Войнов
Этому кажется не будет конца и края.
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Кеша
Как это так ? Недобрали при строительстве ? Что же эти все коммуникации не были учтены в смете ? А как же вы арену открывали ?
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LastImaginary
Там Газпром не участвует в тёмную? Похоже на ситуацию с ареной в Питере
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зильбер
восхищаюсь
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Ыжык
Чинуши в Новосибе наверно благодарят всех богов за санкции. Иначе они бы жидко обделались с МЧМ.
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Олег
Подрядчики отмыли бабла,на этой арене хорошо.
Теперь надо что-бы,Сибирь заиграла нормально... ☃️
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гилберт
Еще! Еще! Еще золота!!!
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Славься Сибирь
Невская, твой выход!
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Dinamik1
Правильно делают они же у питерского стадиона научились деньги прибивать.
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HockeyMan
Ухахахаха))) это уже совсем клоунада) прям вообще не платятся
+4
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Больше, больше, больше золота!!!
+2
-2
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Саша Пушкин
А не пора ли там обновить стадион в Саранске?
В пару миллиардов можно уложиться, учитывая важность объекта.
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