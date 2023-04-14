Еще 2,1 млрд рублей выделят на новую арену «Сибири» из-за «увеличения стоимости строительства». На нее уже потратили 14,4 млрд

Еще 2,1 миллиарда рублей выделят на строительство новой арены «Сибири».

Поправки в бюджет региона предложил внести губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске – увеличены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 2 100 000,0 тысячи рублей в связи с увеличением стоимости строительства», – говорится в пояснительной записке к поправкам в бюджет, которые рассмотрят депутаты Законодательного собрания региона.

Деньги требуются на «строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей» к арене – 194 571,8 тысячи рублей, на «приобретение необходимого оборудования для приведения многофункциональной ледовой арены в нормативное состояние и ввода в эксплуатацию» – 120 885,2 тысячи рублей.

Кроме того, необходимо увеличить бюджетные ассигнования на 44 200 тысяч рублей «в целях заключения нового государственного контракта на завершение строительства объекта».

Изначально стоимость новой арены « » оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд. Ледовая арена введена в эксплуатацию.