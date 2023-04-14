Россия «с высокой долей вероятности» откажется от участия в чемпионате ЦАФА («СЭ»)
Россия может отказаться от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
Как пишет «Спорт-Экспресс», сборная России «с высокой долей вероятности» откажется от участия в турнире.
Запланировано, что чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.
На турнире собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Одним из участников соревнований должна была стать сборная России.
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Работать(играть)- нет!
Во-вторых, оба вопроса имеют смысл. Сборная сейчас абсолютно бестолковая единица и чиновники не могут определиться, чего они хотят. Если уж собрали сборную и собрались играть, то чего бы не играть? Если не хотите играть, то зачем сборная и товарняки с Ираком?
Они же так ждали Россию и деньги Г-прома...:)
Чиновники рфс и РПЛ готовы получать огромные зарплаты но не готовы играть хоть где-нибудь где приютят.
Тогда надо завязывать с большим футболом и перевести на полупрофессиональныЙ статус, сократить расходы на футбол в двадцать раз, сократить зарплаты чиновникам рфс в десять раз , ликвидировать контору офис РПЛ , упразднить сборную , тренера сборной перевести на общественных началах. По другому никак нельзя- нет футбола - нет денег.
Ну блин, дайте футбола
Если мусульманский, то пусть Рубин едет.