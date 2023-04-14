Россия «с высокой долей вероятности» откажется от участия в чемпионате ЦАФА («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

Россия может отказаться от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Как пишет «Спорт-Экспресс», сборная России «с высокой долей вероятности» откажется от участия в турнире.

Запланировано, что чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

На турнире собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Одним из участников соревнований должна была стать сборная России.

Карпин о турнире в Азии: «Надо ли играть при +40 в июне в Узбекистане? В Бишкеке помните какое поле, это убийство, если еще и сухое будет»

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81 комментарий

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Diyas
Зачем это нашим футболистам.делать им нечего,после сезона.они устали.
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Алексей Елистратов
Ответ DaRt FeLiX
Плотный график, да. Некогда
Ты попал в точку со своим тупым сарказмом ради плюсов, финал кубка России - 11 июня. Если туда выйдет Спартак - придется играть Ростовом.
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Verhovn
Хайли-лайкли СЭ. Как обычно, а вы и уши обвесили))
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Isshin88
Ответ Буратино55
Такие комментаторы.., под первой новостью о том сборная будет там участвовать все писали кому это нужно, хаха, зачем. Сейчас ровно обратные комменты, дичь)
Почему, всё логично. Сперва наши пытаются хоть с кем-то сыграть, чтобы попонтоваться. А потом непонятно почему сливаются. Вот у людей и диссонанс.
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Pasa Muromcev
А что так? Незабываемые игры в Туркмении в июле,болельщики-талибы с "калашами" на трибунах- разве в Европе найдёшь такой экстрим?Вот где пригодятся 11 Ивановых в майках с путиным.
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Михаил Тихомиров
Ответ Pb-SE
Скорее всего, скоро объявят о включении крымских команд, что автоматически ведёт к отстранению отовсюду
Мне кажется, не объявят. Найдут причину не принять, например, стадионы нормам не соответствуют. Получится, что вроде и рассмотрели заявку, а взять не взяли по итогу.
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muslim95
Зачем тогда эти разговоры про переход в Азию, раз не хотим в их соревновпния участвовать, там те же сборные будут, плюс Непал,, Лаос, Вьетнам и.т.д
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гога11
Ну и зря, если откажемся, нормальная, дружественная компания, а эти УЕФА, Олимпиады пошли они лесом противные русофобы, потом замучаются за нами бегать. А мы им на зло в Антарктиду перейдем, там с добрыми и приветливыми пингвинами игры организуем с гимном и флагом.
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L1S
Ответ Буратино55
Такие комментаторы.., под первой новостью о том сборная будет там участвовать все писали кому это нужно, хаха, зачем. Сейчас ровно обратные комменты, дичь)
На спортсе просто много людей с биполярным расстройством. Надо относится к ним с пониманием.
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Мукунку хороший
Деньги получать- да!
Работать(играть)- нет!
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МТБ
Ответ Буратино55
Такие комментаторы.., под первой новостью о том сборная будет там участвовать все писали кому это нужно, хаха, зачем. Сейчас ровно обратные комменты, дичь)
Ну, во-первых, комментаторы разные.
Во-вторых, оба вопроса имеют смысл. Сборная сейчас абсолютно бестолковая единица и чиновники не могут определиться, чего они хотят. Если уж собрали сборную и собрались играть, то чего бы не играть? Если не хотите играть, то зачем сборная и товарняки с Ираком?
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Timofey29
Ответ Буратино55
Такие комментаторы.., под первой новостью о том сборная будет там участвовать все писали кому это нужно, хаха, зачем. Сейчас ровно обратные комменты, дичь)
💯 процентов)
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Александр Иванов
Зря. Футболисты же наверняка недовольны тем, что их называют лентяями и "паспортистами", а тут получится, что они на деле подтвердят свою репутацию. Приглашают играть - играйте, порадуйте местных зрителей, покажите им высокий уровень, раз уж считаете себя высококлассными игроками.
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ДудьСдулся
Неужели вот так "кинем" своих мусульманских друзей?
Они же так ждали Россию и деньги Г-прома...:)
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volens-docens
Ну, вот, а я поспешил в своё время Блока цитировать про скифов и всяких там азиатов с раскосыми очами... Облом.
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СИ
Ответ трахтенберг месть коней
это оголтелый расизм
Не понял - в отношении кого и кем?
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трахтенберг месть коней
это оголтелый расизм
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HeroMM
ну это они зря, как раз трава подрастёт к этому времени
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RSM-1930
завтра украина заявится в этот турнир, они же тоже с отбора собираются сниматься))
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СИ
Так зачем нам тогда сборная? Так зачем нам тогда контора офис РФС?
Чиновники рфс и РПЛ готовы получать огромные зарплаты но не готовы играть хоть где-нибудь где приютят.
Тогда надо завязывать с большим футболом и перевести на полупрофессиональныЙ статус, сократить расходы на футбол в двадцать раз, сократить зарплаты чиновникам рфс в десять раз , ликвидировать контору офис РПЛ , упразднить сборную , тренера сборной перевести на общественных началах. По другому никак нельзя- нет футбола - нет денег.
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Илья Савчук
Слишком сложные соперники?
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Madcomposer
Ответ Саша Пушкин
А как же известные выражения: "Что другой сборной у нас нет!" и "Вы вообще за Россию болеете? " Речь лишь об этом. И о такой штуке как тенденция и общий вектор развития... а в нашем случае деградации.
Так я с деградацией и не спорю, просто не понимаю, зачем смотреть это, будет оно или нет, мне, лично, фиолетово)
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Буратино55
Ответ DaRt FeLiX
Плотный график, да. Некогда
Такие комментаторы.., под первой новостью о том сборная будет там участвовать все писали кому это нужно, хаха, зачем. Сейчас ровно обратные комменты, дичь)
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Дрю2
Жаль(((
Ну блин, дайте футбола
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Венера Виллендорфская
Что за турнир такой?
Если мусульманский, то пусть Рубин едет.
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