Россия «с высокой долей вероятности» откажется от участия в чемпионате ЦАФА («СЭ»)

Россия может отказаться от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Как пишет « », сборная России «с высокой долей вероятности» откажется от участия в турнире.

Запланировано, что чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

На турнире собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Одним из участников соревнований должна была стать сборная России.

Карпин о турнире в Азии: «Надо ли играть при +40 в июне в Узбекистане? В Бишкеке помните какое поле, это убийство, если еще и сухое будет»