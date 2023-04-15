Макдэвид выиграл приз лучшему бомбардиру сезона НХЛ в 5-й раз за карьеру. Больше лишь у Гретцки, Хоу и Лемье

Коннор Макдэвид выиграл 5-й «Арт Росс Трофи» в карьере, больше лишь у Гретцки, Хоу и Лемье.

Сегодня завершился регулярный чемпионат .

Капитан « » стал его лучшим бомбардиром и выиграл «Арт Росс Трофи», набрав 153 (64+89) очка в 82 матчах. Это 15-й результат в истории лиги и новый рекорд XXI века.

26-летний канадец выиграл гонку бомбардиров в 3-м сезоне подряд и в 5-й раз за карьеру в лиге.

По числу «Арт Росс Трофи» он сравнялся с и Филом Эспозито. Чаще этот приз выигрывали только 3 игрока – (10 раз), Горди Хоу и Марио Лемье (по 6).