Макдэвид выиграл приз лучшему бомбардиру сезона НХЛ в 5-й раз за карьеру. Больше лишь у Гретцки, Хоу и Лемье
Коннор Макдэвид выиграл 5-й «Арт Росс Трофи» в карьере, больше лишь у Гретцки, Хоу и Лемье.
Сегодня завершился регулярный чемпионат НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал его лучшим бомбардиром и выиграл «Арт Росс Трофи», набрав 153 (64+89) очка в 82 матчах. Это 15-й результат в истории лиги и новый рекорд XXI века.
26-летний канадец выиграл гонку бомбардиров в 3-м сезоне подряд и в 5-й раз за карьеру в лиге.
По числу «Арт Росс Трофи» он сравнялся с Яромиром Ягром и Филом Эспозито. Чаще этот приз выигрывали только 3 игрока – Уэйн Гретцки (10 раз), Горди Хоу и Марио Лемье (по 6).
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