Макдэвид выиграл приз лучшему бомбардиру сезона НХЛ в 5-й раз за карьеру. Больше лишь у Гретцки, Хоу и Лемье

Теги рейтинги Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Фил Эспозито Горди Хоу Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид выиграл 5-й «Арт Росс Трофи» в карьере, больше лишь у Гретцки, Хоу и Лемье.

Сегодня завершился регулярный чемпионат НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал его лучшим бомбардиром и выиграл «Арт Росс Трофи», набрав 153 (64+89) очка в 82 матчах. Это 15-й результат в истории лиги и новый рекорд XXI века.

26-летний канадец выиграл гонку бомбардиров в 3-м сезоне подряд и в 5-й раз за карьеру в лиге. 

По числу «Арт Росс Трофи» он сравнялся с Яромиром Ягром и Филом Эспозито. Чаще этот приз выигрывали только 3 игрока – Уэйн Гретцки (10 раз), Горди Хоу и Марио Лемье (по 6). 

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8 комментариев

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белая простыня олимпиады
Ответ Дмитрий Кутузов
Сезон 2022-23 в исполнении Макдэвида - лучшее индивидуальное выступление со времён Гретцки/Лемье. 153 очка это невероятный результат, круче пиковых сезонов Овечкина (2008), Малкина (2012) и Кучерова (2019, это некст левел.
не лучше пикового Кросби, тому правда травмы очень помешали, но тем не менее
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mithridat
Ответ Дмитрий Кутузов
Сезон 2022-23 в исполнении Макдэвида - лучшее индивидуальное выступление со времён Гретцки/Лемье. 153 очка это невероятный результат, круче пиковых сезонов Овечкина (2008), Малкина (2012) и Кучерова (2019, это некст левел.
Причем, не покидает ощущение что Макди не сильно напрягался и при желании сможет улучшить даже эту исключительную сезонную статистику.
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Jenner
Ответ aomaroff
Поправь это на уменьшение размеров экипировки для вратарей и гениального напарника Драйза - будет плюс-минус справедливо. Коннор суперфорвард - уникум, спору нет. Но и многие факторы играют за него.
У Грецки напарники хуже были? Сколько можно уже оговорки делать. Коннор хорош ...но, Коннор хорош ..но. Примите вы уже факт того, что Макдэвид играет на высочайшем уровне и достоин быть в числе великих.
+4
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+4
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migel1205
Ответ aomaroff
Поправь это на уменьшение размеров экипировки для вратарей и гениального напарника Драйза - будет плюс-минус справедливо. Коннор суперфорвард - уникум, спору нет. Но и многие факторы играют за него.
Не выдумывай.За тебя говорит патриотизм.Просто надо признать уникума и что в России на данный момент таких нет и в ближайшее время не появится.(на это есть причины)
+5
-2
+3
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migel1205
Ответ Дмитрий Кутузов
Сезон 2022-23 в исполнении Макдэвида - лучшее индивидуальное выступление со времён Гретцки/Лемье. 153 очка это невероятный результат, круче пиковых сезонов Овечкина (2008), Малкина (2012) и Кучерова (2019, это некст левел.
И ещё полезность +22
+6
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+6
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akrets
Гонка за Арт Росс- главный показатель индивидуального доминирования.
+5
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+5
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aomaroff
Ответ Дмитрий Кутузов
Сезон 2022-23 в исполнении Макдэвида - лучшее индивидуальное выступление со времён Гретцки/Лемье. 153 очка это невероятный результат, круче пиковых сезонов Овечкина (2008), Малкина (2012) и Кучерова (2019, это некст левел.
Поправь это на уменьшение размеров экипировки для вратарей и гениального напарника Драйза - будет плюс-минус справедливо. Коннор суперфорвард - уникум, спору нет. Но и многие факторы играют за него.
+8
-12
-4
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Дмитрий Кутузов
Сезон 2022-23 в исполнении Макдэвида - лучшее индивидуальное выступление со времён Гретцки/Лемье. 153 очка это невероятный результат, круче пиковых сезонов Овечкина (2008), Малкина (2012) и Кучерова (2019, это некст левел.
+26
-4
+22
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