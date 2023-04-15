«Барса» открыла почту, куда сосьос могут писать про «акты неуважения» к клубу в СМИ

«Барселона» открыла почту, куда сосьос могут писать про «акты неуважения» к клубу в медиа.

«Почтовый ящик предназначен для всех членов клуба, желающих сообщить клубу о любом акте неуважения, который они обнаружат в СМИ в отношении «Барселоны».

Чтобы получить к нему доступ, кликните по ссылке. После этого откроется окно, в котором члены клуба должны ввести свои данные для доступа к ящику», – говорится в заявлении каталонского клуба.

Ранее стало известно, что « » начала подавать в суд на журналистов, писавших о деле Негрейры.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) .

22 марта, в частности, клуб подал пять исков против различных журналистов и СМИ, которые пытались нанести ущерб имиджу «блауграны» своими сообщениями о выплатах Негрейре. Еще несколько исков находилось на стадии подготовки.

Цель каталонцев – защитить честь клуба и легитимность его спортивных успехов, которые ставятся под сомнение после разразившегося скандала.