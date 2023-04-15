«Барса» открыла почту, куда сосьос могут писать про «акты неуважения» к клубу в СМИ

Теги Барселона Ла Лига болельщики Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» открыла почту, куда сосьос могут писать про «акты неуважения» к клубу в медиа.

«Почтовый ящик предназначен для всех членов клуба, желающих сообщить клубу о любом акте неуважения, который они обнаружат в СМИ в отношении «Барселоны».

Чтобы получить к нему доступ, кликните по ссылке. После этого откроется окно, в котором члены клуба должны ввести свои данные для доступа к ящику», – говорится в заявлении каталонского клуба.

Ранее стало известно, что «Барселона» начала подавать в суд на журналистов, писавших о деле Негрейры.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

22 марта, в частности, клуб подал пять исков против различных журналистов и СМИ, которые пытались нанести ущерб имиджу «блауграны» своими сообщениями о выплатах Негрейре. Еще несколько исков находилось на стадии подготовки. 

Цель каталонцев – защитить честь клуба и легитимность его спортивных успехов, которые ставятся под сомнение после разразившегося скандала.

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45 комментариев

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Кепка Клоппа
на спорце только и разговоров, что про сосёс...
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mr kovalsky
Ответ Surviving
Он тот ещё сосьос..
24/7 сосьос делает на спортсе
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Мария Голденштерн
Ответ Syndycate
ФК Донос, ни дня без мема)
Донос Рычагов Барселонович.)
+3
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зак
скоро донаты откроют, ригоберыч деньги на обед будет туда пересылать))
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Guwanch Garayew
Это значит что все болелы Барсы сосьосы?
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Joker17
Ну доносы только сосьосы и могут писать
После очередного сосьеса в ле будут писать донос
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Arthurino
Здравствуйте уважаемый сосьос! Благодарим за обращение с жалобой! Мы обязательно рассмотрим вашу заявку на акты неуважения к Барселоне. Ваш номер в очереди на рассмотрение 746349. Как только мы рассмотрим Вашу жалобу, Вам будет отправлено письмо с результатом. Приблизительное время рассмотрения 23 сентября 2071 года До свидания! Visca Barca!
А ваша киска купила бы Вискас?
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VladCory
я уж и не представляю, как столь великому (без всяких кавычек) клубу можно так унижаться... какой ужас для их болел...
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Водяра
Ну и позорище.
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siragh@yandex.ru
Ох уж эти сосьос,а ведь есть ещё Отсосуна🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Joker17
Ну доносы только сосьосы и могут писать
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tatatat
НАША БАРСЕЛОНАЧКА ЛУЧШАЯ!
ПОБЕДИМ МАДРИБОТОВ!
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Alex1104
В России слово "сосьос" ещё можно писать? Или уже нет?
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Максим Черкашин
Ответ Борода Пике
Ригоберыч щас туда скринов со спортс ру накидает))
Назовёт файл, мои АБИДЧИКИ.:))))
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Alex1104
Ответ Surviving
Он тот ещё сосьос..
Нужно быть толерантнее к человеческим слабостям
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Syndycate
ФК Донос, ни дня без мема)
+5
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Остап Бендер
Не "почту, куда письос могут сосать", а "почту, куда сосьос могут писать"! Не перепутай!
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Philip J Fry
не донос, а гражданская позиция
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a2wai
Наконец-то открыли почту для Спортлото.
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Syndycate
Почта жалоб, дальше что? Начнут на Спотифай арене свадьбы за деньги проводить? А, ой...
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Syndycate
Ответ Борода Пике
Ригоберыч щас туда скринов со спортс ру накидает))
Ахаха) Всю ночь спать не будет)
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Velirpa
т.е. работа Эвребе - акт неуважения к бчк, что??
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PobeditelZ
От побед в ЛЧ до почты для жалоб 😭😭
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Romeo Yankovich
ссылку дайте, ригоберка просит
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Cruel Snake
Риго умеет плакать. Выплакал что-бы его восстановили на сайте, а туда так 24/7 будет 😭
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