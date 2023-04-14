«Барса» может продать Кессиэ за 25-30 млн евро летом, если подпишет Месси и Гюндогана. Это поможет клубу с ФФП

«Барселона» может продать Франка Кессиэ летом.

По данным As, в случае трансферов Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» и Лионеля Месси из «ПСЖ» ивуарийца могут продать, чтобы улучшить финансовое положение клуба.

«Барселона» считает, что из-за хорошей репутации Кессиэ футболиста можно будет продать за 25-30 млн евро. Это поможет каталонцам с финансовым фэйр-плей.

Статистику Кессиэ можно изучить здесь.