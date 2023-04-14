«Барса» может продать Кессиэ за 25-30 млн евро летом, если подпишет Месси и Гюндогана. Это поможет клубу с ФФП

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган финансовый фэйр-плей Франк Кессиэ Футбол

«Барселона» может продать Франка Кессиэ летом.

По данным As, в случае трансферов Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» и Лионеля Месси из «ПСЖ» ивуарийца могут продать, чтобы улучшить финансовое положение клуба.

«Барселона» считает, что из-за хорошей репутации Кессиэ футболиста можно будет продать за 25-30 млн евро. Это поможет каталонцам с финансовым фэйр-плей.

Статистику Кессиэ можно изучить здесь.

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86 комментариев

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footballs_life
Если ,если ,если )) нууу явно на такой клуб Месси не согласиться …
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инна витенберг
Опять дальновидный Гвардиола сплавляет очередного Торесса
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predMBAPPE
Ответ Syndycate
Хоть убейте, но не понимаю зачем Барсе Месси. Понятно, что он легенда клуба и всё такое, понятно что можно копеечку собрать на продажах футболок и т.д. Но, имея огромные финансовые проблемы, звать 36 летнего футболиста, который не согласится играть даже за 10 млн, ради него придется продать игроков, попросить сократить зарплату оставшихся, и еще платить ему часть доходов, когда ты и так в финансовой яме... Для меня это непонятно
Зачем Реалу Модрич?)
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jonnysilverhand01
Ответ Zizu_2004Zinnedin
половина футболистов это инфантильные понторезы, ни образования, ни воспитания, их пик жизни - футбольная карьера и цвет кожи вообще не имеет значения
Ну не знаю дядь
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Гриззли
Хрена с два они его теперь продадут, на понижение зарплаты он не пойдет, а серьезные клубы не будут ему столько предлагать. В середняки он сам откажется переходить.
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Zizu_2004Zinnedin
Ответ jonnysilverhand01
Ну потому что африканец, их агенты частенько используют из за плохого умения думать
половина футболистов это инфантильные понторезы, ни образования, ни воспитания, их пик жизни - футбольная карьера и цвет кожи вообще не имеет значения
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МТБ
Ответ Godare88
Ага, только кто его возьмет ?
За 30 лямов? Много кто. Хороший игрок, в самом рассвете лет
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Mr-Apelsin Friend
Ответ Syndycate
Хоть убейте, но не понимаю зачем Барсе Месси. Понятно, что он легенда клуба и всё такое, понятно что можно копеечку собрать на продажах футболок и т.д. Но, имея огромные финансовые проблемы, звать 36 летнего футболиста, который не согласится играть даже за 10 млн, ради него придется продать игроков, попросить сократить зарплату оставшихся, и еще платить ему часть доходов, когда ты и так в финансовой яме... Для меня это непонятно
Игроков в любом случае придется продать, если не хотят без Гави , Араухо и Бальде остаться
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МТБ
Ответ Syndycate
Хоть убейте, но не понимаю зачем Барсе Месси. Понятно, что он легенда клуба и всё такое, понятно что можно копеечку собрать на продажах футболок и т.д. Но, имея огромные финансовые проблемы, звать 36 летнего футболиста, который не согласится играть даже за 10 млн, ради него придется продать игроков, попросить сократить зарплату оставшихся, и еще платить ему часть доходов, когда ты и так в финансовой яме... Для меня это непонятно
Копеечку на продаже футболок это очень вряд-ли, всё на ЗП Месси уйдёт, но я думаю, что этот ход чистый популизм. Ну, просто это чисто стиль Лапорты, громкие обещания. Он так и на свои первые выборы шёл, обещая Бекхема (в итоге его увёл Реал, Роналду увёл юнайтед, пришлось покупать Куарежму и Роналдиньо и благо с последним фартануло).

На прошлых выборах он заявлял, что вернёт Гвардиолу, хотя тот прямо указывал, что в барсу тренером не вернётся. Лапорта регулярно много обещает и пытается выглядеть солидно. Скорее всего тут ровно такая же попытка, типа набрать побольше громких имён, чтобы подороже продать что-то, например опять какую-нибудь долю от будущего контракта.
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Trixi
Ответ взгляд со стороны
Кессиэ совершенно не подходит под стиль Барсы. Каталонцы исключительно в финансовом плане выиграли по-любому. А вот Милан явно был его клуб и с эмоциональной, и спортивной составляющей.... Зато два чемпионства подряд в разных лигах)))
Кейта подходил что-ли? Или тот же дуболомный Видаль который выдавал отличные сезоны?
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YOKODZUMA
Ответ Syndycate
Хоть убейте, но не понимаю зачем Барсе Месси. Понятно, что он легенда клуба и всё такое, понятно что можно копеечку собрать на продажах футболок и т.д. Но, имея огромные финансовые проблемы, звать 36 летнего футболиста, который не согласится играть даже за 10 млн, ради него придется продать игроков, попросить сократить зарплату оставшихся, и еще платить ему часть доходов, когда ты и так в финансовой яме... Для меня это непонятно
Маркетинг чистой воды. И роналду и месси закончили на высоком уровне.
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YOKODZUMA
Хочу купить дом на лазурном берегу. Хочу продать ношеные валенки деда за 50 миллионов. Должно хватить
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+5
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МГЕР
Ответ Syndycate
Хоть убейте, но не понимаю зачем Барсе Месси. Понятно, что он легенда клуба и всё такое, понятно что можно копеечку собрать на продажах футболок и т.д. Но, имея огромные финансовые проблемы, звать 36 летнего футболиста, который не согласится играть даже за 10 млн, ради него придется продать игроков, попросить сократить зарплату оставшихся, и еще платить ему часть доходов, когда ты и так в финансовой яме... Для меня это непонятно
Но Вы же в начале поста ответили на Ваш же вопрос: он легенда клуба, и принесёт копеечку. А если серьёзно, то я думаю что он не копейку а определённую прибыль принесёт клубу.
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Михаил Зобнин
Ответ Syndycate
Хоть убейте, но не понимаю зачем Барсе Месси. Понятно, что он легенда клуба и всё такое, понятно что можно копеечку собрать на продажах футболок и т.д. Но, имея огромные финансовые проблемы, звать 36 летнего футболиста, который не согласится играть даже за 10 млн, ради него придется продать игроков, попросить сократить зарплату оставшихся, и еще платить ему часть доходов, когда ты и так в финансовой яме... Для меня это непонятно
Читаешь мысли. Все это непонятно особенно с учетом того, что его отпускали в ПСЖ.
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Barsenoga
лучше Рафинью продали бы, вообще не уровень
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Денис Забелин
Ответ jonnysilverhand01
Ну потому что африканец, их агенты частенько используют из за плохого умения думать
Судя по комментарию не только африканцы плохо думают.
+4
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+4
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TiGra
Ответ Syndycate
Хоть убейте, но не понимаю зачем Барсе Месси. Понятно, что он легенда клуба и всё такое, понятно что можно копеечку собрать на продажах футболок и т.д. Но, имея огромные финансовые проблемы, звать 36 летнего футболиста, который не согласится играть даже за 10 млн, ради него придется продать игроков, попросить сократить зарплату оставшихся, и еще платить ему часть доходов, когда ты и так в финансовой яме... Для меня это непонятно
Месси явно отбивает свою зп. У него маркетинговая привлекательность, как и у Роналду, огромнейшая. А уж в Барселоне с изображением Месси продают вообще все: от нижнего белья до полно ростовых фигур)
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МТБ
Лапорта по методу фифы - продал Депая, взятого вободным, продал Обамеянга, взятого свободным, теперь хочет продать Кессье. Белльерина продать не получилось, но возможно продадут Кристенсена
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NartApsua
Кессиэ в любом случае надо продавать. Спасибо за гол Реалу, но абсолютно не вписался в командую игру. Каждый раз, когда выходил на поле, игра в полузащите полностью пропадала.
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Женя Дерунов
Ответ Syndycate
Хоть убейте, но не понимаю зачем Барсе Месси. Понятно, что он легенда клуба и всё такое, понятно что можно копеечку собрать на продажах футболок и т.д. Но, имея огромные финансовые проблемы, звать 36 летнего футболиста, который не согласится играть даже за 10 млн, ради него придется продать игроков, попросить сократить зарплату оставшихся, и еще платить ему часть доходов, когда ты и так в финансовой яме... Для меня это непонятно
чтобы фанаты были в экстазе.
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Токсик
Ответ Syndycate
Хоть убейте, но не понимаю зачем Барсе Месси. Понятно, что он легенда клуба и всё такое, понятно что можно копеечку собрать на продажах футболок и т.д. Но, имея огромные финансовые проблемы, звать 36 летнего футболиста, который не согласится играть даже за 10 млн, ради него придется продать игроков, попросить сократить зарплату оставшихся, и еще платить ему часть доходов, когда ты и так в финансовой яме... Для меня это непонятно
+ Только-только вроде бы научились играть без него
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falkao2013
Ответ SLEVIN
ты сам пишешь, что он лишь в паре матчей норм сыграл, и тут же уверен, что его кто то купить за дорого, смешно)
Интер неплохие деньги предлагал зимой.
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Jazzzz
Артета, давай
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Semper fidelis
Ответ Syndycate
Хоть убейте, но не понимаю зачем Барсе Месси. Понятно, что он легенда клуба и всё такое, понятно что можно копеечку собрать на продажах футболок и т.д. Но, имея огромные финансовые проблемы, звать 36 летнего футболиста, который не согласится играть даже за 10 млн, ради него придется продать игроков, попросить сократить зарплату оставшихся, и еще платить ему часть доходов, когда ты и так в финансовой яме... Для меня это непонятно
У самурая нет цели, только путь
+5
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+5
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Syndycate
Ответ buFFon
Очень зря, что ушёл из Милана..
Согласен, может Милан и на финал ЛЧ замахнется
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