В Кубке Стэнли определились все пары 1-го раунда. Плей-офф стартует 17 апреля

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Айлендерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Флорида Кубок Стэнли Миннесота Колорадо Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Вегас Виннипег календарь Сиэтл Хоккей

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

Первые матчи Кубка Стэнли-2023 пройдут 17 апреля. 

Восток

«Бостон» – «Флорида». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 26, 28 и 30 апреля.

«Торонто» – «Тампа». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 27, 29 апреля и 1 мая. 

«Каролина» – «Айлендерс». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 25, 28 и 30 апреля.

«Нью-Джерси» – «Рейнджерс». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 27, 29 апреля и 1 мая. 

 

Запад

«Колорадо» – «Сиэтл». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 26, 28 и 30 апреля. 

«Даллас» – «Миннесота». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 25, 28 и 30 апреля.

«Вегас» – «Виннипег». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 27, 29 апреля и 1 мая. 

«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 25, 29 апреля и 1 мая. 

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21 комментарий

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deng777
За Динамо из Нового Йорка, хлеб+кейн +танк , ваш выход, господа!!
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LOsP06GH
Ответ Rumata22
Кину самый нелогичный и рискованный прогноз (ну, это же NHL, тут всякое бывает): в 1-м раунде возвращается Боб формата Vezina Trophy и "мишки" едут на рыбалку после 7 матчей 1-го раунда.
Ну не знаю....на фантастику смахивает!
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LOsP06GH
Каролину айлы вынесут 4-2 или 4-1.
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bad_bear
Ответ Rumata22
Кину самый нелогичный и рискованный прогноз (ну, это же NHL, тут всякое бывает): в 1-м раунде возвращается Боб формата Vezina Trophy и "мишки" едут на рыбалку после 7 матчей 1-го раунда.
👍очень бы хотелось такого развития событий, Бобу и всем пантерам удачи
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Rumata22
Кину самый нелогичный и рискованный прогноз (ну, это же NHL, тут всякое бывает): в 1-м раунде возвращается Боб формата Vezina Trophy и "мишки" едут на рыбалку после 7 матчей 1-го раунда.
+4
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igor1962
Ответ тамбовский волк1
Поздравляю всех товарищей с началом настоящего хоккея!!!
Спасибо, очень тронут
+5
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+5
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тамбовский волк1
Поздравляю всех товарищей с началом настоящего хоккея!!!
+21
-1
+20
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Алексей Дроздов
Я всю свою сознательную жизнь за Нью-Джерси, надеюсь смутные времена прошли
+4
-2
+2
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oberkorn
Ответ Леонид Курлович
Будем болеть за Валеру Колорадского..
Не, я за Васю молниеносного
+12
-4
+8
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maksipol
очень непривычно не видеть в участниках плей-офф Пингвинов и Вашиков
+3
-2
+1
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56prost
...в одном противостоянии можно сказать-Бостон,в остальных возможны варианты-будем посмотреть!
+1
0
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k.vlad
Лично я за мишек! ну там бред, наш , маршанд))) все трындят про макдака и дизеля... и , словно слепые не замечают игру бостона и его бессменного лидера, я за бреда(который любит иной раз поцеловать))) и получить в табло, ну таков Бред). Там Орел появился))), вот этого точно недооценивали в ВК, дебильному Карлу доверяли ПП, а тот даже толком пас на Овечкина не мог сделать..
+2
-2
0
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Леонид Курлович
Будем болеть за Валеру Колорадского..
+12
-1
+11
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Алексей Дроздов
Прогноз первого раунда.
Запад: Колорадо, Миннесота, Эдмонтон, Вегас.
Восток: Бостон, Каролина, Тампа, Нью-Джерси.
+2
-2
0
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Волька-ибн-Алёша
что сказать-КРУТЕЙШИЙ ПОСТСИЗОН
+1
-1
0
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сергей97
За родоначальников данной игры - Торонто, Виннипег и Эдмонтон!
+3
-4
-1
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Alex Rhea
Торонто сразу домой традиционно
+3
-4
-1
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Гражданин товарищ барин
Ткну пальцем в небо:
Запад - Колорадо, Миннесота, Лос-Анджелес, Вегас.
Восток - Бостон, Тампа, Каролина, НЙР.
+3
-9
-6
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DenisBu
Ответ independent_12
А когда плей офф был не интересен
В 2005 году был вообще неинтересный.
+12
-1
+11
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independent_12
Ответ dzenga 1
Нас ждёт супер интересный плей-офф!
А когда плей офф был не интересен
+20
0
+20
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dzenga 1
Нас ждёт супер интересный плей-офф!
+19
-3
+16
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