В Кубке Стэнли определились все пары 1-го раунда. Плей-офф стартует 17 апреля

Стали известны все пары первого раунда плей-офф .

Первые матчи Кубка Стэнли-2023 пройдут 17 апреля.

Восток

« » – « ». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 26, 28 и 30 апреля.

« » – « ». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 27, 29 апреля и 1 мая.

« » – « ». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 25, 28 и 30 апреля.

« » – « ». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 27, 29 апреля и 1 мая.

Запад

« » – «Сиэтл». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 26, 28 и 30 апреля.

«Даллас» – «Миннесота». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 25, 28 и 30 апреля.

«Вегас» – «Виннипег». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 27, 29 апреля и 1 мая.

«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 25, 29 апреля и 1 мая.