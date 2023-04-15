В Кубке Стэнли определились все пары 1-го раунда. Плей-офф стартует 17 апреля
Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.
Первые матчи Кубка Стэнли-2023 пройдут 17 апреля.
Восток
«Бостон» – «Флорида». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 26, 28 и 30 апреля.
«Торонто» – «Тампа». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 27, 29 апреля и 1 мая.
«Каролина» – «Айлендерс». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 25, 28 и 30 апреля.
«Нью-Джерси» – «Рейнджерс». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 27, 29 апреля и 1 мая.
Запад
«Колорадо» – «Сиэтл». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 26, 28 и 30 апреля.
«Даллас» – «Миннесота». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 25, 28 и 30 апреля.
«Вегас» – «Виннипег». Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 и (при необходимости) 27, 29 апреля и 1 мая.
«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес». Матчи состоятся 17, 19, 21, 23 и (при необходимости) 25, 29 апреля и 1 мая.
Запад: Колорадо, Миннесота, Эдмонтон, Вегас.
Восток: Бостон, Каролина, Тампа, Нью-Джерси.
Запад - Колорадо, Миннесота, Лос-Анджелес, Вегас.
Восток - Бостон, Тампа, Каролина, НЙР.