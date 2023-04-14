Глушенков о критике: «Никто не мешал отдать все детство футболу, как я. Я принес в жертву обычную жизнь, сейчас мне воздается за работу»

Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики соцсети Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков высказался о недовольстве болельщиков в соцсетях.

– Часто вообще прилетает в комментах?

– Бывает. В том же «Спартаке» невозможно находиться без хейта. Это народная команда – всегда будут какие-то высказывания. А из недавнего – после перехода в «Локо» выложил фотку в форме, мне написали: «Сними эту тряпку». Хотел ответить: «Да мне и в этом нравится играть». Но друг остановил. Сам знаешь, ответишь с юмором, а люди все так перевернут – окажется, что кого-то оскорбил.

В целом, к негативу в комментах отношусь с позитивом – читаю и смеюсь. Если человек пишет что-то плохое, значит, хочет привлечь к себе внимание, потому что завидует. Но никто не мешал ему отдать все свое детство футболу, как я это сделал. Принес в жертву обычную жизнь ради спортивной. Когда мои одноклассники гуляли, круто проводили время, я был на поле. И сейчас мне воздается за работу.

Когда был ребенком, выводил смоленскую команду на матч Второй лиги и думал: «Блин, вот бы мне здесь хоть раз сыграть». А сейчас выступаю в РПЛ, ценю это, – сказал полузащитник «Локомотива».

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Medvedev
Ответ Александр Сандалов
У лимитчиков одна методичка что-ли?Когда в детстве занимался футболом ,мне было наоборот в кайф ходить на трени ,игры ,ездить в другие города ,в спорт лагеря .А вообще,то что ты спокойно занимался в детстве футболом говорит о том ,что у тебя все ок было ,многих детей после школы ждали алкаши родители,готовые огреть кулаками своих детей без повода
так и почему ты не в рпл тогда? грёб бы деньги лопатой. ты ведь такой же лимитчик как и глушенков, паспорта у вас одинаковые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mortimer1
Ответ Александр Сандалов
У лимитчиков одна методичка что-ли?Когда в детстве занимался футболом ,мне было наоборот в кайф ходить на трени ,игры ,ездить в другие города ,в спорт лагеря .А вообще,то что ты спокойно занимался в детстве футболом говорит о том ,что у тебя все ок было ,многих детей после школы ждали алкаши родители,готовые огреть кулаками своих детей без повода
Одно дело когда ты делаешь занимаешься футболом как хобби, чисто после учебы вечером или летом в лагере. И другое - когда хобби становится работой и занимает большую часть твоей жизни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Кому ты нужен.. критика какая то.. сидел бы молча., тебя и знать никто не знал.. вылез несчастный.. ждал ведро цветов наверное,а получишь ушат помоев)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greenwhite
Ответ Александр Сандалов
У лимитчиков одна методичка что-ли?Когда в детстве занимался футболом ,мне было наоборот в кайф ходить на трени ,игры ,ездить в другие города ,в спорт лагеря .А вообще,то что ты спокойно занимался в детстве футболом говорит о том ,что у тебя все ок было ,многих детей после школы ждали алкаши родители,готовые огреть кулаками своих детей без повода
"Когда в детстве занимался футболом ,мне было наоборот в кайф ходить на трени ,игры ,ездить в другие города ,в спорт лагеря".

Занимался лёгкой атлетикой, подпишусь под каждым вашим словом. Тренировки были довольно тяжёлые, результаты довольно скромные. Но это всё равно было "в кайф". Вообще не испытывал никаких сожалений, что я в это время не гуляю или не "круто провожу время".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anti2
Ответ Ебздрогыч
Ох, бедненький. А о том, что пока ты мячик пинал, твои сверстники учились, работали, кто-то довольно усердно, ты конечно же не подумал
как в той песне "Здесь мерилом работы считают усталость..."
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spawn0
Что-то раскукарекался , сел на хороший контракт, вышел в основе пару раз и всё... Суперзвезда, я, я, всего добился сам, завидуют, кхе-кхе... .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
estoico
У очередного паспортиста сорвало резьбу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joss Stone
рановато звезду словил парень
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RUS-TOMSK
Я завидую - что мои налоги тратятся не на меня! Если только так!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сандалов
У лимитчиков одна методичка что-ли?Когда в детстве занимался футболом ,мне было наоборот в кайф ходить на трени ,игры ,ездить в другие города ,в спорт лагеря .А вообще,то что ты спокойно занимался в детстве футболом говорит о том ,что у тебя все ок было ,многих детей после школы ждали алкаши родители,готовые огреть кулаками своих детей без повода
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимир
У нас футболисты живут в борьбе с хейтом и завистью. Настоящие воины.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ suwor
Если б не самарские "Крылья" с И.В.Осинькиным, то не факт, что футбольная карьера так удачно сложилась бы...
Осинькин из Наполи? В маске играет.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Никто не мешал отдать все детство футболу, как я
------------
вообще-то мешало и все! нужны обеспеченные родители для взяток, нужно родиться желательно в Москве или хотя бы в городе где есть большая команда. МНогое мешало вообще-то.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ужратый Гусениц
Почему футболисты всегда говорят про потерянное детство?
будто они не в любимую игру гоняли, а на завод отправили?
Можно подумать другие дети мультики нонстоп смотрели, а не учились, ничем не занимались, а бедный Максимка страдал на футбольном поле за всех
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
какой-то второй Дзюба растет. все вокруг виноваты, один он мушкетёр
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёвик Султановс
глушенков это такой дзюба/кокорин 2.0, только молодой. парень прям уверенно по этой дороге двигается
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Кто-то и со скрипкой 24/7 сидел, пока ты мячик пинал
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Ебздрогыч
Ох, бедненький. А о том, что пока ты мячик пинал, твои сверстники учились, работали, кто-то довольно усердно, ты конечно же не подумал
Ну где учеба и работа, а где футбол!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark V
Ответ Ебздрогыч
Ох, бедненький. А о том, что пока ты мячик пинал, твои сверстники учились, работали, кто-то довольно усердно, ты конечно же не подумал
Завистник ты, поэтому и так пишешь
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
То есть что ты говорил про Спартак только из-за зависти ?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Сафонов
Никто не мешал жить и расти без родителей, никто не мешал не давать на лапу тренерам, никто не мешал травмироваться на тренировке. Вот же клоун кончено
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Вот ведь грёбаный Ибрагимович! Кем он себя вообще возомнил? Пафоса как у Златана, за душой гривенник.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALEKS66
А написал бы как вы учитесь-не понаслышке знакомы. Люди простые чтобы чего то добиться учатся в молодости день и ночь-кто реально чего то хочет. И им так оценки не ставят как вам-упахавшимся бедолагам кривоногим.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
suwor
Если б не самарские "Крылья" с И.В.Осинькиным, то не факт, что футбольная карьера так удачно сложилась бы...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий