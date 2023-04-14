Глушенков о критике: «Никто не мешал отдать все детство футболу, как я. Я принес в жертву обычную жизнь, сейчас мне воздается за работу»
Максим Глушенков высказался о недовольстве болельщиков в соцсетях.
– Часто вообще прилетает в комментах?
– Бывает. В том же «Спартаке» невозможно находиться без хейта. Это народная команда – всегда будут какие-то высказывания. А из недавнего – после перехода в «Локо» выложил фотку в форме, мне написали: «Сними эту тряпку». Хотел ответить: «Да мне и в этом нравится играть». Но друг остановил. Сам знаешь, ответишь с юмором, а люди все так перевернут – окажется, что кого-то оскорбил.
В целом, к негативу в комментах отношусь с позитивом – читаю и смеюсь. Если человек пишет что-то плохое, значит, хочет привлечь к себе внимание, потому что завидует. Но никто не мешал ему отдать все свое детство футболу, как я это сделал. Принес в жертву обычную жизнь ради спортивной. Когда мои одноклассники гуляли, круто проводили время, я был на поле. И сейчас мне воздается за работу.
Когда был ребенком, выводил смоленскую команду на матч Второй лиги и думал: «Блин, вот бы мне здесь хоть раз сыграть». А сейчас выступаю в РПЛ, ценю это, – сказал полузащитник «Локомотива».
Занимался лёгкой атлетикой, подпишусь под каждым вашим словом. Тренировки были довольно тяжёлые, результаты довольно скромные. Но это всё равно было "в кайф". Вообще не испытывал никаких сожалений, что я в это время не гуляю или не "круто провожу время".
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вообще-то мешало и все! нужны обеспеченные родители для взяток, нужно родиться желательно в Москве или хотя бы в городе где есть большая команда. МНогое мешало вообще-то.
будто они не в любимую игру гоняли, а на завод отправили?
Можно подумать другие дети мультики нонстоп смотрели, а не учились, ничем не занимались, а бедный Максимка страдал на футбольном поле за всех