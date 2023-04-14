Глушенков о критике: «Никто не мешал отдать все детство футболу, как я. Я принес в жертву обычную жизнь, сейчас мне воздается за работу»

Максим Глушенков высказался о недовольстве болельщиков в соцсетях.

– Часто вообще прилетает в комментах?

– Бывает. В том же «Спартаке» невозможно находиться без хейта. Это народная команда – всегда будут какие-то высказывания. А из недавнего – после перехода в «Локо» выложил фотку в форме, мне написали: «Сними эту тряпку». Хотел ответить: «Да мне и в этом нравится играть». Но друг остановил. Сам знаешь, ответишь с юмором, а люди все так перевернут – окажется, что кого-то оскорбил.

В целом, к негативу в комментах отношусь с позитивом – читаю и смеюсь. Если человек пишет что-то плохое, значит, хочет привлечь к себе внимание, потому что завидует. Но никто не мешал ему отдать все свое детство футболу, как я это сделал. Принес в жертву обычную жизнь ради спортивной. Когда мои одноклассники гуляли, круто проводили время, я был на поле. И сейчас мне воздается за работу.

Когда был ребенком, выводил смоленскую команду на матч Второй лиги и думал: «Блин, вот бы мне здесь хоть раз сыграть». А сейчас выступаю в РПЛ, ценю это, – сказал полузащитник «Локомотива».