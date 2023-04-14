МОК о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта»

Теги МОК сборная Украины Политика Матч ТВ Легкая атлетика

В МОК отреагировали на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

— Как МОК оценивает запрет министерства спорта Украины? Можно ли признать заявление министерства вмешательством правительства страны в деятельность спортсменов и национального олимпийского комитета?

— Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям.

МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества.

МОК всегда следовал и будет следовать собственной политике защиты спортсменов.

Поэтому спортсмены, которые хотят соревноваться и потеряют поддержку своей национальной спортивной федерации и своего национального олимпийского комитета из‑за вмешательства правительства, смогут рассчитывать на прямую поддержку фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программ поддержки спортсменов МОК, — заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета. 

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
green4
Ответ Валерий Петров
По написанию последнего слова "расказуете" мне лично понятно из какой страны этот чел))
Так там и без написания - понику понятно))) 404 и есть 404
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elkipalki
Ответ Kestutis Ceponis
Понятно, что спортсмены будут страдать, потому что хотят иметь возможность конкурировать со всеми. Но и у российских спортсменов не намного лучше, хотя несколько федераций дают разрешение на участие в международных соревнованиях. Мало употребляется слово о том, что можно участвовать, но участвовать практически нигде нельзя, потому что почти вся Европа не согласна с этим решением и не дает виз спортсменам. Вы можете видеть, насколько запутался спорт из-за одного человека, который пытается играть в одну игру под названием война. Понятно, что большинство из вас не согласится с моим мнением и тем, как можно оправдать войну, которая никому не нужна. Спасибо за понимание. С уважением.
Какой один человек? Хватит уже ересь нести) войны идут в мире постоянно. И в последнее время чаще всего их развязывает нато, а именно пендосы со своей свитой шестерок. Но виноват один чедовек твердят овощи. Так может эти оврщи и скакали, как скакуасы, с криками маскаляку на гиляку. А теперь ьеряют территории. Но виноват один человек, ыыыыыыы, и слюни текуи изо рта овощей. Фееричные)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sava k
Ответ Машин Максим
ну что, испугается МОК забанить украинский НОК? ведь это прямое вмешательство правительства в его работу, как в Африке такое, так сразу банят!
А кого в африке забанили, фантаэер?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sla Slo
Ответ Машин Максим
ну что, испугается МОК забанить украинский НОК? ведь это прямое вмешательство правительства в его работу, как в Африке такое, так сразу банят!
Конечно, испугается. МОк уже давно политическая организация
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kestutis Ceponis
Понятно, что спортсмены будут страдать, потому что хотят иметь возможность конкурировать со всеми. Но и у российских спортсменов не намного лучше, хотя несколько федераций дают разрешение на участие в международных соревнованиях. Мало употребляется слово о том, что можно участвовать, но участвовать практически нигде нельзя, потому что почти вся Европа не согласна с этим решением и не дает виз спортсменам. Вы можете видеть, насколько запутался спорт из-за одного человека, который пытается играть в одну игру под названием война. Понятно, что большинство из вас не согласится с моим мнением и тем, как можно оправдать войну, которая никому не нужна. Спасибо за понимание. С уважением.
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Как мы и предполагали, МОК быстро, но мягко отреагировал на украинскую дурь - а будет и жёстко.

И никто Украину не поддержит в ущемлении прав спортсменов.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exorcium
Ответ Gregari
А российские спортсмены могут подписать бумагу с осуждением СВО и им ничего не будет?
Пусть в свою очередь украинские спортсмены подпишут бумагу с осуждением нацизма процветающего НА Украине.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
Ответ green4
Да как из-за лужи скажут, так и поведет. Рожу кирпичом, ничего не вижу, ничего не слышу ... Первый раз что ли
Скорее всего так и будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ green4
Кто к какому хозяину ходит? Пруфы есть?
По написанию последнего слова "расказуете" мне лично понятно из какой страны этот чел))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
green4
Ответ ChefJhonnyMorgan
На самом деле очень интересно посмотреть как в этой ситуации себя МОК поведет
Да как из-за лужи скажут, так и поведет. Рожу кирпичом, ничего не вижу, ничего не слышу ... Первый раз что ли
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
Ответ Леха Гибкий
Автономия украинского спорта примерно как автономия украинского государства
Комментарий скрыт
+2
-16
-14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ответ Машин Максим
ну что, испугается МОК забанить украинский НОК? ведь это прямое вмешательство правительства в его работу, как в Африке такое, так сразу банят!
Комментарий скрыт
+2
-15
-13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
Ответ green4
Ну да, как недавно с Кувейтом было
На самом деле очень интересно посмотреть как в этой ситуации себя МОК поведет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
green4
Ответ nnn4404
ты что ли автономный там???? к хозяину толпой но поклон ходите а про автономность расказуете.
Кто к какому хозяину ходит? Пруфы есть?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ Gregari
А российские спортсмены могут подписать бумагу с осуждением СВО и им ничего не будет?
Таких требований МОК пока не выдвигал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Ответ Gregari
А российские спортсмены могут подписать бумагу с осуждением СВО и им ничего не будет?
А эти бумажки не являются вмешательством политики в спорт?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
green4
Ответ ChefJhonnyMorgan
По хорошему это вмешательство правительства в спорт, а на такие случаи в регламенте все прописано
Ну да, как недавно с Кувейтом было
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nnn4404
Ответ Леха Гибкий
Автономия украинского спорта примерно как автономия украинского государства
Комментарий скрыт
+3
-20
-17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Ответ Татьяна Скрынникова
это ненадолго для украинских биатлонисток
думаете?
а какие следующие спортсмены?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gregari
А российские спортсмены могут подписать бумагу с осуждением СВО и им ничего не будет?
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
green4
А это разве не вмешательство правительства в нац. олимп. комитет? Это не бан автоматом? стоп.... я забыл .... это другое...
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Скрынникова
Ответ Sergeev55
украинские биатлонистки уже соревнуются в снайперстве с российскими военными
это ненадолго для украинских биатлонисток
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
украинский, автономный округ
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis0017
"Спортсмены, которые хотят соревноваться" даже не пикнут, потому что их потом объявят врагами украинского народа
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Прикольно ! Украинцы прям диктуют тренды
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий