Месси вновь снялся для Louis Vuitton. Лео сидит на чемодане на взлетной полосе

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу стиль Футбол

Лионель Месси стал героем новой рекламной кампании французского дома моды Louis Vuitton.

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины снялся в рекламе чемоданов из коллекции Horizon от Louis Vuitton. В серии снимков, сделанных фотографом Гленом Лакфордом, футболист позировал в черном брючном костюме-двойке и ботинках челси.

Фото: eu.louisvuitton.com

В ноябре 2022 года Месси снялся для рекламы Louis Vuitton вместе с Криштиану Роналду. В объективе фотографа Энни Лейбовиц футболисты устроили шахматный поединок, при этом Роналду играл белыми фигурами, а Месси – черными. Вместо шахматной доски спортсмены использовали чемодан бренда.

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61 комментарий

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rej1sta
Ответ Дмитрий
Просто посмотри на расстояние от колена и до ступни) а потом найди фотку Месси в шортах)) ты тоже удлиняешь, поэтому обиделась?)
Дяденька, вы неадекватны, с вами нормально общаются, а вы тут про какие-то обидки. Я мнение высказал, мне кажется, что фотки обычные, а вы тут чужими предпочтениями в одежде интересуетесь)
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Outis
Реклама под рабочим названием "Дорогостоящий пассажир"?)
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FilinMD
Первое фото отменное. Хорош
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Enchanter WIZZARD
Цыган!
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svsullivan
Жалкая пародия на Урунова.
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jonnysilverhand01
Выглядит, как дорогой леприкон
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OneMind
Ответ Alexey Belskiy
Это полет мечты-https://i.khvorostin.com/img/bicycle-kick.jpg А Лионелю желаю удачи на аукционе опять купить экслюзивную Феррари-это поможет отвлечься от понимания что никогда он не выпрыгнет вверх так как Криштиану вместе с Новаком Джоковичем на тренировке.
Знаки препинания себе на аукционе купи
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Манковский
абсолютная безвкусица, как этот калл покупают вообще не говоря уже о цене.
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slava dima
Для меня Месси перестал существовать, когда я узнал, что он жил в Катарском отеле в номере 201 - кто не знает, в Ватикане у папы такой же номер. Знающие люди понимают, что это значит. (папа Франциск - бывший иезует). Так что Аргентина не могла проиграть (день рождения папы был на следующий день после финала), хотя я и болел за нее в финале. А насчет предыдущей фотографии Месси с Рональдо - там тоже не все просто. Кто играл белыми и в какой день она была опубликована. И найдите ассоциации с Аргентиной.
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jwbmwbqvih
Ответ rej1sta
Где удлинили то? Вы впервые видите, что черные брюки и ботинки визуально удлиняют что-ли? Плюс от объектива фотоаппарата многое зависит.
Да он еще в коготках в садик ходит. Отчем ты?
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Дмитрий
Ответ rej1sta
Там промо-ролик так же есть, ноги там выглядят также. До сих пор не вижу, где ему могли ноги удлинить, выглядит естественно.
Просто посмотри на расстояние от колена и до ступни) а потом найди фотку Месси в шортах)) ты тоже удлиняешь, поэтому обиделась?)
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Геннадий Тимченко
Ответ Ебздрогыч
Чемодан, вокзал...
реклама "прощай Париж"❓🤔
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avcgloronalduMU
дорого богато
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Alexey Belskiy
10 игр 11 голов в этом сезоне у моего любимого Криштиану
Шикарный процент реализации
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ХавиГави_Паратрупер
Что за тяги, такие бархатные тяги, ребята. Фууууф, кефтэме😎
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Андрей-ДК
Ответ Дмитрий
Ахахаха. Зачем ему ноги удлинили?)) тэпэшкины комплексы у любителей бренда))
соглашусь с вами, ноги действительно не естественно длинные, особенно если говорим о ногах Лео, а они у него сами по себе короткие. фото стопудово откорректировано, причем каряво! есть спецы фотошопа здесь? интересно ваше мнение почитать. только без всякой предвзятости. чисто теоретически оцените фото
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red hikkikomori
Как будто на фоне фотообоев фоткали
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OneMind
Ответ Милан 19
Точно ноги удлинили на см 50 как минимум, я сразу и не заметил это 🤭😄 ...
Ну то есть, хочешь сказать, что ему сделали рост 2,20 м? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ совсем уже не думаешь, что несёшь?
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закрыт по беспределу
Чемодан - причал - ...
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rej1sta
Ответ denimo21
Комментарий удален модератором
Смешно конечно, с подобных комментариев)
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NottinghamForest79
на взлёт в БАРСУ
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denimo21
Ответ rej1sta
Где удлинили то? Вы впервые видите, что черные брюки и ботинки визуально удлиняют что-ли? Плюс от объектива фотоаппарата многое зависит.
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MR Hahn
Он сидит на сундуке, чемодан стоит рядом.

Ваш Кэп.
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Altim
Так и знал что уже на чемоданах сидит из Парижа))
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Назар Игорь
"Шарль де Голль - Эль Прат"
Без пересадки.
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