Месси вновь снялся для Louis Vuitton. Лео сидит на чемодане на взлетной полосе

Лионель Месси стал героем новой рекламной кампании французского дома моды Louis Vuitton.

Форвард « » и сборной снялся в рекламе чемоданов из коллекции Horizon от Louis Vuitton. В серии снимков, сделанных фотографом Гленом Лакфордом, футболист позировал в черном брючном костюме-двойке и ботинках челси.

Фото: eu.louisvuitton.com

В ноябре 2022 года снялся для рекламы Louis Vuitton вместе с Криштиану Роналду. В объективе фотографа Энни Лейбовиц футболисты устроили шахматный поединок, при этом Роналду играл белыми фигурами, а Месси – черными. Вместо шахматной доски спортсмены использовали чемодан бренда.