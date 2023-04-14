«Позиция фракции – другая история». Фетисов о том, почему голосовал за Fan ID, будучи против него

Теги Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия болельщики Политика Fan ID Хоккей

Вячеслав Фетисов пояснил, почему голосовал за Fan ID, хотя высказывался против него.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы ранее прокомментировал закон о Fan ID: «Я высказывался не в поддержку этого законопроекта, понимая, что это вызовет колоссальный протест у людей».

Выяснилось, что в ходе принятия законопроекта Госдумой Фетисов проголосовал за принятие документа в трех чтениях.

«Высказывался против на комитете, в обсуждении. Позиция фракции – другая история», – заявил Фетисов.

Факт дня: Фетисов против Fan ID. Хотя проголосовал за закон в трех чтениях

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54 комментария

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Lifar Skladchikov
Ответ Melnikov1968
Завертелся как уж на сковородке. Слава, нет к тебе уважения. Ведёшь себя как продажная женщина
Прости утки хотя бы честно говорят: моя любовь стоит 7к в час. Ну и они полезны для общества: помогают мужчинам стать более счастливыми ) А чем полезен Фетисов за наши налоги?)
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vas1105
Ответ Melnikov1968
Завертелся как уж на сковородке. Слава, нет к тебе уважения. Ведёшь себя как продажная женщина
Продажные женщины очень даже неплохо себя ведут
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Melnikov1968
Завертелся как уж на сковородке. Слава, нет к тебе уважения. Ведёшь себя как продажная женщина
Почему "как"?
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vas1105
Ответ Александр Зубков
Продажный Фетисов. Жаль. Хотелось запомнить его лучшим защитником СССР.
Двусмысленная фраза получилась
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Гекдениз Кардениз
Ответ Melnikov1968
Сначала прочитал : "Позиция фрикции".
Позиция фриков
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Strepto
Ответ MU<3
Если пытаться быть объективным, то скажу, что фракция вырабатывает позицию и депутаты голосуют согласно неё. Это так обычно происходит. Но вас, не вас конкретно, а местных революционеров в комментариях, мой ответ не устроит и меня заминусуют ☺
Да тут целая толпа бегает)
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Гекдениз Кардениз
Ночная бабочка
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AlexZhano__
Ну т.е. прямым текстом говорит, что депутаты по факту без своего мнения.
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Олег Кузнецов
Ответ Владимири Йолкиннен
Володин сказал *** сосать, я отказался, но фракция была против.
Бывший великий спортсмен, а ныне лицемер и бенефициар режима.
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Atsuktuvas
Ответ гилберт
Шо такое Констанция Монпансье?
Товарищ muddy.hedgehog очень точно пояснил (если не удалят).
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OldRedWhite
Ответ гилберт
Шо такое Констанция Монпансье?
Объясняю !
Была фракция Хидиятуллины Вагиз и Лада , потом произошел раскол - Лада стала Фетисовой , а Вагиз остался Хидиятуллиным …
Так что Вячеслава учить - только время терять !
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brig_Mercury
Ответ Александр Зубков
Продажный Фетисов. Жаль. Хотелось запомнить его лучшим защитником СССР.
Мы его и как политика запомним - он, как в анекдоте, всегда колебался вместе с линией партии.
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Мыло "судейское"
"Дневники куртизанки" в прямом эфире)
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alklimov2018
Как это называется в учебнике психиатрии?:)
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eyeballerswow
Ответ MU<3
Если пытаться быть объективным, то скажу, что фракция вырабатывает позицию и депутаты голосуют согласно неё. Это так обычно происходит. Но вас, не вас конкретно, а местных революционеров в комментариях, мой ответ не устроит и меня заминусуют ☺
хорошая попытка быть объективным, но нет.
+3
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United
Поздравляю, Шарик, ты балбес
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Водяра
Вот и что стоило знать о Славике-флюгере.
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гилберт
Вы и сами понимаете что зря на Славика бочонок катите. Он всех своих убеждал, что не надо этого делать, что это отстой. Разумеется его лесом отослали. Дальше дело сделано, какую бы кнопку не нажал Фетисов.
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Valeross
Типичный балабол
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Melnikov1968
А почему "Полиция фрикции - другая история"?
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гилберт
Ответ Адильхан Абдусаламов
Помогите Даше-Путешественнице найти жулика
Жулик не жульничай! Жулик не воруй!
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гилберт
Ответ Atsuktuvas
Теоретически - я Д*Артаньян, а практически - Констанция Монпансье...
Шо такое Констанция Монпансье?
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mozzgi
Распад личности.
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Красная стрела
Ну а вообще логически верно. Если партия будет голосовать как вздумается, то их конституционное большинство сойдет на нет. Так же откроет возможность засылать казачков в другие партии или договариваться с оппонентами лично.🤷‍♂️ тогда структура работать не будет. Поэтому не удивлюсь, что за «неправильное» голосование могут выгнать🤷‍♂️
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Bodo Rudwaleit
Негде клеймо ставить.
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