«Позиция фракции – другая история». Фетисов о том, почему голосовал за Fan ID, будучи против него
Вячеслав Фетисов пояснил, почему голосовал за Fan ID, хотя высказывался против него.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы ранее прокомментировал закон о Fan ID: «Я высказывался не в поддержку этого законопроекта, понимая, что это вызовет колоссальный протест у людей».
Выяснилось, что в ходе принятия законопроекта Госдумой Фетисов проголосовал за принятие документа в трех чтениях.
«Высказывался против на комитете, в обсуждении. Позиция фракции – другая история», – заявил Фетисов.
Факт дня: Фетисов против Fan ID. Хотя проголосовал за закон в трех чтениях
Была фракция Хидиятуллины Вагиз и Лада , потом произошел раскол - Лада стала Фетисовой , а Вагиз остался Хидиятуллиным …
Так что Вячеслава учить - только время терять !