Вячеслав Фетисов пояснил, почему голосовал за Fan ID, хотя высказывался против него.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы ранее прокомментировал закон о Fan ID: «Я высказывался не в поддержку этого законопроекта, понимая, что это вызовет колоссальный протест у людей».

Выяснилось, что в ходе принятия законопроекта Госдумой Фетисов проголосовал за принятие документа в трех чтениях.

«Высказывался против на комитете, в обсуждении. Позиция фракции – другая история», – заявил Фетисов.

Факт дня: Фетисов против Fan ID. Хотя проголосовал за закон в трех чтениях