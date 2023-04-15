Макдэвид впервые выиграл приз лучшему снайперу сезона НХЛ. У него 64 шайбы – 2-й результат в XXI веке
Коннор Макдэвид впервые выиграл приз лучшему снайперу сезона НХЛ.
Сегодня завершился регулярный чемпионат НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» стал обладателем «Морис Ришар Трофи», забросив 64 шайбы в 82 играх сезона.
26-летний канадец улучшил свой личный рекорд за сезон сразу на 20 голов. Тем не менее, рекорд XXI века устоял.
Он принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон») – 65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08.
Второе место в гонке снайперов в этом сезоне занял Давид Пастрняк («Бостон», 61 шайба в 82 играх). Впервые с сезона-1995/96 сразу 2 игрока забросили 60+ шайб.
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