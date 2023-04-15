Макдэвид впервые выиграл приз лучшему снайперу сезона НХЛ. У него 64 шайбы – 2-й результат в XXI веке

Теги рейтинги Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Хоккей

Коннор Макдэвид впервые выиграл приз лучшему снайперу сезона НХЛ.

Сегодня завершился регулярный чемпионат НХЛ. 

Капитан «Эдмонтона» стал обладателем «Морис Ришар Трофи», забросив 64 шайбы в 82 играх сезона. 

26-летний канадец улучшил свой личный рекорд за сезон сразу на 20 голов. Тем не менее, рекорд XXI века устоял.

Он принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон») – 65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08. 

Второе место в гонке снайперов в этом сезоне занял Давид Пастрняк («Бостон», 61 шайба в 82 играх). Впервые с сезона-1995/96 сразу 2 игрока забросили 60+ шайб. 

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2 комментария

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Дима Миронов
Ответ Иван дурак
Самое интересное, что ещё пока не вышел на пик карьеры. Если не будет травм, все рекорды побьет.
а когда пик карьеры?) у Ови пик был 22-24 года,у Сида тоже примерно 22-25,а когда у Макдэвида?
+3
0
+3
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Иван дурак
Самое интересное, что ещё пока не вышел на пик карьеры. Если не будет травм, все рекорды побьет.
+4
-1
+3
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