Макдэвид впервые выиграл приз лучшему снайперу сезона НХЛ. У него 64 шайбы – 2-й результат в XXI веке

Коннор Макдэвид впервые выиграл приз лучшему снайперу сезона НХЛ.

Сегодня завершился регулярный чемпионат НХЛ.

Капитан « » стал обладателем «Морис Ришар Трофи», забросив 64 шайбы в 82 играх сезона.

26-летний канадец улучшил свой личный рекорд за сезон сразу на 20 голов. Тем не менее, рекорд XXI века устоял.

Он принадлежит («Вашингтон») – 65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08.

Второе место в гонке снайперов в этом сезоне занял («Бостон», 61 шайба в 82 играх). Впервые с сезона-1995/96 сразу 2 игрока забросили 60+ шайб.