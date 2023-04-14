Владимир Минеев подал документы для участия в выборах депутатов Народного совета ДНР

Теги MMA Политика Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Боец Владимир Минеев поучаствует в выборах депутатов Народного совета ДНР.

«Владимир Минеев подал документы для участия в предварительном голосовании. Он планирует участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР», – рассказал собеседник агентства ТАСС.

В ходе частичной мобилизации Минеев получил повестку. В феврале он отправился в зону боевых действий на Украине.

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22 комментария

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Сергей Носков
Ответ Андрей Томинов
Вторая Моторола будет))
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#nikon
На сайте не хватает раздела "Политика".
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Сергей Носков
Ответ Sergunja
Странно что скрывают комментарии в поддержку Владимира. Собаки лают караван идёт. Удачи ему и процветания ДНР.
Да куда уж больше процветать-то дэнээру? в родную говень вернулись!
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Irvin
Ответ VictorVallecano
Ахахаха, так вот к чему весь этот пиар с отправкой на фронт.
Если подал то значит выберут что ли?
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уличный иуда
Чувствуется, и в ДНР ЦУМ откроют
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Молодой Френки
Дорога в один конец для него
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Alea Jacta-Est
ну понятно, пока боевые действия идут, в республиках для власть имущих раздолье, много вариантов заработать.
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Art SM
Ответ Sergunja
Странно что скрывают комментарии в поддержку Владимира. Собаки лают караван идёт. Удачи ему и процветания ДНР.
Их не скрывают. Их минусуют.
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Сергей Кондратьев
Ответ VictorVallecano
Ахахаха, так вот к чему весь этот пиар с отправкой на фронт.
молодец!!!
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Sergunja
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fedorbazaykin
А почему не на звание-директор ГУМа?
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Marky777
А мы и не сомневались. 🤡🤡🤡
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Karpins
И этот в депутаты, что с этой страной не так
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Олег Акимов
А как же взятие Бахмута, Вова?
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Олег Кузнецов
Ответ VictorVallecano
Ахахаха, так вот к чему весь этот пиар с отправкой на фронт.
Молодой перспективный политик с кулаками?)
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HeroMM
депутатская сеть разрослась, так и на Луне засядут
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Максим Новиков
🤡🤡🤡
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Андрей Томинов
Вторая Моторола будет))
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jonnysilverhand01
Ухахахаха 🤡
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Sergunja
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Ебздрогыч
А, ну вот зачем поехал. Все понятно
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VictorVallecano
Ахахаха, так вот к чему весь этот пиар с отправкой на фронт.
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