Владимир Минеев подал документы для участия в выборах депутатов Народного совета ДНР
Боец Владимир Минеев поучаствует в выборах депутатов Народного совета ДНР.
«Владимир Минеев подал документы для участия в предварительном голосовании. Он планирует участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР», – рассказал собеседник агентства ТАСС.
В ходе частичной мобилизации Минеев получил повестку. В феврале он отправился в зону боевых действий на Украине.
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