Владимир Минеев подал документы для участия в выборах депутатов Народного совета ДНР

Боец Владимир Минеев поучаствует в выборах депутатов Народного совета ДНР.

«Владимир Минеев подал документы для участия в предварительном голосовании. Он планирует участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР», – рассказал собеседник агентства ТАСС.

В ходе частичной мобилизации Минеев получил повестку. В феврале он отправился в зону боевых действий на Украине.

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