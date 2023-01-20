Месси обыграл Роналду в суперматче, камбэки «Реала» и «Ман Сити», победы «Барсы» и «Юве», невероятная воля Маррея, 350 тысяч Fan ID и другие новости

1. Месси и Роналду снова встретились и выдали супершоу с девятью голами в товарищеском матче между «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Лео забил уже на 3-й минуте, Криш очень быстро сравнял с пенальти, который сам и заработал (хорошенько получив по лицу от Кейлора Наваса). Затем были незабитый пенальти Неймара, удаление Берната и второй гол португальца (уже с игры) – 2:2 к перерыву! Во втором тайме главных звезд достаточно быстро заменили, а победа в итоге досталась парижанам – 5:4. Лео и Криштиану обнялись и во время, и до матча – похоже, это была их последняя встреча на поле.

2. «Реал» вновь напомнил, почему является королем камбэков, вырвав победу над «Вильярреалом» в 1/8 финала Кубка Испании, хотя к 57-й минуте горел 0:2.

«Барселона» также прошла в четвертьфинал, разгромив «Сеуту» (5:0). Левандовски сделал дубль, а первый его гол стал для каталонского клуба 1500-м в Кубке. Теперь известны все участники 1/4 финала.

3. Еще одну волевую победу выдал «Манчестер Сити», обыгравший «Тоттенхэм» в АПЛ после 0:2 к перерыву. Фанаты освистали «горожан» после 1-го тайма, и во 2-м команду прорвало. Холанд наконец-то прервал свою безголевую серию. Погоня за «Арсеналом» продолжается.

4. «Ювентус» не без труда прошел в 1/4 финала Кубка Италии, дожав «Монцу» на 78-й минуте. Определились все четвертьфинальные пары.

5. На Australian Open Энди Маррей с железным бедром ушел с 0:2 в матче с Танаси Коккинакисом и выиграл самый длинный матч в карьере. Он продолжался до 4 утра по местному времени. После матча у Энди даже остались силы шутить: в ответ на мнение, что у него «все большое», он заявил: «Не уверен, что жена согласится». Рублев, Джокович, Димитров также вышли в 3-й круг, Зверев, Рууд, Фриц выбыли.

У женщин в 3-й круг пробились Грачева, Александрова, Соболенко, Гарсия и Плишкова, а Кудерметова, Самсонова, Потапова, Жабер завершили выступление на турнире.

6. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антхольце.

Россиянка Лариса Куклина победила в спринте на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

7. НХЛ. «Каролина» обыграла «Миннесоту», Капризов забил 100-й гол в НХЛ, у Свечникова 2 результативные передачи (безголевая серия – 9 игр). Все результаты дня – здесь.

Кроме того, стали известны результаты голосования болельщиков, которые довыбирали игроков для участия в Матче звезд НХЛ. В числе 12 победителей сразу 3 россиянина – Андрей Василевский («Тампа»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Артемий Панарин («Рейнджерс»). Ранее в составы были включены еще 6 россиян.

8. Еще один вариант для Дэвис и Смолкина – по данным «РИА Новости», пара могла перейти в сборную Грузии. Впрочем, отец фигуриста со скепсисом комментирует подобные слухи.

9. В Минцифры заявили, что Fan ID оформили 350 тысяч человек.

10. НБА. «Чикаго» обыграл «Детройт» в Париже, 34+19 от Тейтума помогли «Бостону» победить «Голден Стэйт» в овертайме и другие результаты.

11. Шакира догадалась об измене Пике, когда кто-то съел ее любимое варенье, пока она была на гастролях. Певица так сильно хочет отдалиться от экс-игрока «Барсы», что строит стену с целью отгородиться от дома его родителей.

12. РПЛ заняла 80-е место в рейтинге лиг от IFFHS – ниже Украины, Беларуси и Замбии.

13. Трансферы. «Бавария» подписала вратаря сборной Швейцарии Яна Зоммера. В «Арсенал» переходит хавбек сборной Бельгии Леандро Троссард, «Челси» близок к трансферу вингера ПСВ Чуквунонсо Мадуэке за 40 млн евро с учетом бонусов.

14. Легенду «Барселоны» Дани Алвеса арестуют по обвинению в сексуальном насилии.

15. Экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт рассказала, как фотография с Владимиром Путиным спасла ей жизнь.

16. Щербакова вошла в шорт-лист номинантов на премию ISU Skating Awards вместе с Ченом, Пападакис и Сизероном.

Цитаты дня

Василий Уткин: «Месси поцеловал Бог, а Роналду построил свою карьеру, тело и бренд. Криштиану – идеальный кумир»

Экс-вратарь Аргентины Гатти: «Эмилиано был важнее Месси и решил исход ЧМ-2022. Роль Лео не была основной»

Терещенко о поддержке ЛГБТ в НХЛ: «Не удивлен. В футболе уже падают на колени друг перед другом. Я только перед Богом и матерью могу встать на колени!»

Уткин о Промесе и наркотиках: «Глеб Жеглов говорил: «Запомни, Шарапов, наказания без вины не бывает»