Палмер признан лучшим игроком КЧМ, Дуэ – лучшим молодым футболистом, Санчес – лучшим вратарем. Трамп участвовал в церемонии и стоял с игроками «Челси» во время празднования

Коул Палмер назван лучшим игроком чемпионата мира среди клубов.

«Челси» разгромил «ПСЖ» (3:0) в финале КЧМ, который в течение месяца проходил в США.

Лучшим футболистом турнира стал полузащитник «Челси» Коул Палмер , также названный лучшим игроком финала , в котором он сделал дубль и отдал голевой пас. Всего на турнире у 23-летнего англичанина 5 (3+2) очков в 6 играх.

Лучшим молодым игроком КЧМ выбрали Дезире Дуэ . 20-летний вингер «ПСЖ » забил 1 гол в 7 матчах.

Лучшим вратарем турнира стал Роберт Санчес из «Челси ». 27-летний испанец провел 6 матчей на турнире, три из них – на ноль, включая финал и полуфинал.

Отметим, что в церемонии награждения лучших футболистов принял участие президент США Дональд Трамп. Он вручал награды и жал руки игрокам, а после стоял рядом с игроками «Челси», отмечавшими победу на турнире с трофеем.