Палмер признан лучшим игроком КЧМ, Дуэ – лучшим молодым футболистом, Санчес – лучшим вратарем. Трамп участвовал в церемонии и стоял с игроками «Челси» во время празднования
«Челси» разгромил «ПСЖ» (3:0) в финале КЧМ, который в течение месяца проходил в США.
Лучшим футболистом турнира стал полузащитник «Челси» Коул Палмер, также названный лучшим игроком финала, в котором он сделал дубль и отдал голевой пас. Всего на турнире у 23-летнего англичанина 5 (3+2) очков в 6 играх.
Лучшим молодым игроком КЧМ выбрали Дезире Дуэ. 20-летний вингер «ПСЖ» забил 1 гол в 7 матчах.
Лучшим вратарем турнира стал Роберт Санчес из «Челси». 27-летний испанец провел 6 матчей на турнире, три из них – на ноль, включая финал и полуфинал.
Отметим, что в церемонии награждения лучших футболистов принял участие президент США Дональд Трамп. Он вручал награды и жал руки игрокам, а после стоял рядом с игроками «Челси», отмечавшими победу на турнире с трофеем.