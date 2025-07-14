«Челси» во 2-й раз выиграл КЧМ – больше побед только у «Реала» и «Барсы»

«Челси» во 2-й раз выиграл клубный чемпионат мира.

Команда Энцо Марески разгромила «ПСЖ » (3:0) в финальном матче турнира.

В 2021 году «синие» впервые выиграли КЧМ , который проводится с 2000 года.

Больше побед, чем лондонцы, одерживали лишь «Реал » (5) и «Барселона » (3). По два титула у «Баварии» и «Коринтианса ».