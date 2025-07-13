Джака согласовал контракт на 10 млн евро в год с «Неомом» из Саудовской Аравии

Гранит Джака близок к переезду в Саудовскую Аравию из «Байера».

32-летний хавбек из Швейцарии достиг устной принципиальной договоренности с клубом «Неом», который вышел в высшую лигу Саудовской Аравии из первого дивизиона.

Если трансфер состоится, то Гранит будет зарабатывать 10 миллионов евро в год чистыми.

«Неом» готов заплатить за Джаку 6 млн, ожидается, что в понедельник пройдут решающие переговоры.

Футболистом также интересуется «Фенербахче ». Подробная статистика Джаки, которого ранее не смог подписать «Милан», доступна здесь .

Ляказетт перешел в «Неом». Клуб поднялся в высший дивизион Саудовской Аравии