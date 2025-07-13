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Джака согласовал контракт на 10 млн евро в год с «Неомом» из Саудовской Аравии

Гранит Джака близок к переезду в Саудовскую Аравию из «Байера».

32-летний хавбек из Швейцарии достиг устной принципиальной договоренности с клубом «Неом», который вышел в высшую лигу Саудовской Аравии из первого дивизиона.

Если трансфер состоится, то Гранит будет зарабатывать 10 миллионов евро в год чистыми. 

«Неом» готов заплатить за Джаку 6 млн, ожидается, что в понедельник пройдут решающие переговоры.

Футболистом также интересуется «Фенербахче». Подробная статистика Джаки, которого ранее не смог подписать «Милан», доступна здесь.

Ляказетт перешел в «Неом». Клуб поднялся в высший дивизион Саудовской Аравии

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ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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