Джака согласовал контракт на 10 млн евро в год с «Неомом» из Саудовской Аравии
Гранит Джака близок к переезду в Саудовскую Аравию из «Байера».
32-летний хавбек из Швейцарии достиг устной принципиальной договоренности с клубом «Неом», который вышел в высшую лигу Саудовской Аравии из первого дивизиона.
Если трансфер состоится, то Гранит будет зарабатывать 10 миллионов евро в год чистыми.
«Неом» готов заплатить за Джаку 6 млн, ожидается, что в понедельник пройдут решающие переговоры.
Футболистом также интересуется «Фенербахче». Подробная статистика Джаки, которого ранее не смог подписать «Милан», доступна здесь.
Ляказетт перешел в «Неом». Клуб поднялся в высший дивизион Саудовской Аравии
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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