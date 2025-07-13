Торре перейдет из «Барсы» в «Мальорку» в понедельник. Каталонцы получат 5 млн евро за 50% прав на полузащитника, еще 50% можно будет выкупить за 25 млн
Пабло Торре завтра завершит трансфер из «Барселоны» в «Мальорку».
Ранее сообщалось, что клубы ведут продвинутые переговоры о трансфере 22-летнего полузащитника.
По данным Diario Sport, подписание контракта футболиста с «Мальоркой» официально состоится в этот понедельник.
Испанец пройдет медицинское обследование и подпишет долгосрочное соглашение.
Сообщается, что «Барса» получит 5 млн евро за 50% прав на игрока. В контракте будет прописана опция выкупа оставшихся 50% за 25 млн евро.
Отмечается, что Торре настаивал на трансфере, так как хочет получать больше игрового времени в Ла Лиге и стать ключевым игроком проекта.
Со статистикой Пабло можно ознакомиться здесь.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости