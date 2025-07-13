Торре перейдет из «Барсы» в «Мальорку» в понедельник. Каталонцы получат 5 млн евро за 50% прав на полузащитника, еще 50% можно будет выкупить за 25 млн

Пабло Торре завтра завершит трансфер из «Барселоны» в «Мальорку».

Ранее сообщалось , что клубы ведут продвинутые переговоры о трансфере 22-летнего полузащитника.

По данным Diario Sport, подписание контракта футболиста с «Мальоркой» официально состоится в этот понедельник.

Испанец пройдет медицинское обследование и подпишет долгосрочное соглашение.

Сообщается, что «Барса» получит 5 млн евро за 50% прав на игрока. В контракте будет прописана опция выкупа оставшихся 50% за 25 млн евро.

Отмечается, что Торре настаивал на трансфере, так как хочет получать больше игрового времени в Ла Лиге и стать ключевым игроком проекта.

Со статистикой Пабло можно ознакомиться здесь .