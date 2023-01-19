Маррей с железным бедром ушел с 0:2 по сетам и выиграл самый длинный матч в карьере

Энди Маррей на Australian Open обыграл Танаси Коккинакиса – 4:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 7:5. Матч продолжался 5 часов 45 минут и стал самым длинным в карьере обоих теннисистов. Он закончился в 4:06 по местному времени.

До этого самым продолжительным матчем в карьере Маррея была встреча Кубка Дэвиса-2016 против Хуана Мартина дель Потро, продолжавшаяся 5 часов 7 минут. Победу в том матче одержал дель Потро – 6:4, 5:7, 6:7, 6:3, 6:4.

Британец 11-й раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. По этому показателю он стал единоличным лидером в Открытой эре. В целом его баланс в пятисетовых матчах стал 28:13.

За выход во вторую неделю он сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.

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