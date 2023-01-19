Маррей с железным бедром ушел с 0:2 по сетам и выиграл самый длинный матч в карьере

Теги Энди Маррей Australian Open ATP рекорды Танаси Коккинакис Теннис

Энди Маррей на Australian Open обыграл Танаси Коккинакиса – 4:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 7:5. Матч продолжался 5 часов 45 минут и стал самым длинным в карьере обоих теннисистов. Он закончился в 4:06 по местному времени.

До этого самым продолжительным матчем в карьере Маррея была встреча Кубка Дэвиса-2016 против Хуана Мартина дель Потро, продолжавшаяся 5 часов 7 минут. Победу в том матче одержал дель Потро – 6:4, 5:7, 6:7, 6:3, 6:4.

Британец 11-й раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. По этому показателю он стал единоличным лидером в Открытой эре. В целом его баланс в пятисетовых матчах стал 28:13.

За выход во вторую неделю он сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.

Маррей показал возвращение в спорт с железным бедром: два года боли, слез и больничных коек

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76 комментариев

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Берни Парент
Очень-очень рад победе Маррея! Он великолепен, один из неповторимой, фантастической четвёрки (Родж, Новак, Рафа и Энди). Было бы замечательно, если Маррей и Джокович встретятся в полуфинале. Просто эпично, учитывая историю их противостояния на австралийском шлеме.
И ещё (после двух подряд побед Энди в пятисетовиках над игроками моложе его почти на 10(!) лет) мне вспомнился незабвенный) Антибиотик со своей классической фразой:

https://www.youtube.com/watch?v=1FgGXZxnfGo
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Iuasamotu
Маррей восхищает
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goodloser
А матч классный.
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goodloser
Зациклились все на железном бедре. Ну бедро, и бедро. Оно играть не мешает.
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Furry
С 0-2 2-5 уйти🙀🙏
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Nika13
как же сильно я уважаю маррея, сколько лет его отправляют на пенсию, а он продолжает играть и бороться до беспамятства просто потому, что любит теннис больше всего на свете
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Istianoff
Сэр Энди с острова железнорожденных. То что мертво, умереть не может это о нем)
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kex18
Да он последние несколько лет же стабильно выдаёт супер захватывающие матчи чуть ли не на каждом крупном турнире. Особенно на ТБШ на ранних стадиях у него самые интересные матчи. Нереально волевой дядька. Правда после них он, как правило сдаёт, так что не удивлюсь если он Агуту в 3х сетах сольёт
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Конь Пальто
С железными яйками
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Иван Алейников
Железное бедро
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Gosha Simonovich
Ответ Nikolayich
По случайности глянул АО после долгого перерыва, Альяссима, Рууда и Зверева, потом Маррея. Какой же контраст - ругается, орёт, но рубится просто безжалостно, никаких "ой что со мной происходит?", "Вы же видите я стараюсь но не получается" в стиле зверева. Может субьективен, наверное, в карьере были моменты где биги сыпали невынужденными с беспомощным видом, но на память ничего не приходит. У меня сильное подозрение что некстгены просто не так требовательны к себе и не выкладываются на тренировках, тот же кирьос по таланту теннисному мне кажется выше маррея и при половине их характера сидел бы с тремя шлемами вполне спокойно. Вся надежда на некстгенов новых, Руне и Алькарас выглядят вроде многообещающе. Альяссим в общем то смотрелся ничего на фоне Рууда и Зверева, даже проявил волю и затащил можно сказать, хотя противник скорее просто страшно посыпался.
Зверев после травмы, после которой вернутся в топ сложно очень, он стопу в клочья порвал
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Andrey Fiver
Сиквел к фильму "Железный человек" в реальной жизни
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Wesker
Ответ sa.lari
автор, сами вы с железным бедром :)))). у Энди бедро титановое или титан+керамика.
Тогда уж не бедро, а сустав.
Здесь как обычно, попытка скреативить заголовок, а на выходе дурь несусветная получается.
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Mr@k
сэр Энди Маррей Железный!))
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Павел Храмов
сэр Эндрю Маррей
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Furry
Сэрище✊
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SKA Rostov1992
Ответ Valery24
Насчет Медведева не факт. Мне вообще матчи Новака и Энди напоминают матчи Новака с Даней. Думаю Маррею стилистически Даня тоже неудобен был бы
Не факт конечно, но я на 100 процентов уверен если бы не было этих бед у Маррея с ногой и если бы Новак не просрал 2 юс опен (один из за нелепого дисквала, а второй из за отсутствия прививки) то 2 из этих 3 шлемов они бы 100 процентов забрали. Тем более если вспомнить, как Энди выступал на американском шлеме до травмы)
+2
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закрыт по беспределу
Надо успеть восстановиться за пятницу.
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sa.lari
автор, сами вы с железным бедром :)))). у Энди бедро титановое или титан+керамика.
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costa0545
Как в былые времена и Лендл опять тренирует сэра Энди и он всех крушит)))
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Wesker
ЖТР тур не за горами:)
Вынос двух молодых лосей теннисным инвалидом на зубах, в двух пятисетовиках, яркое тому подтверждение.
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Istianoff
Ответ Sasha Fedorchuk
на флеш скоре написано в пятницу в 03:00
Флэш это официальный сайт АО?
+1
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Nikolayich
По случайности глянул АО после долгого перерыва, Альяссима, Рууда и Зверева, потом Маррея. Какой же контраст - ругается, орёт, но рубится просто безжалостно, никаких "ой что со мной происходит?", "Вы же видите я стараюсь но не получается" в стиле зверева. Может субьективен, наверное, в карьере были моменты где биги сыпали невынужденными с беспомощным видом, но на память ничего не приходит. У меня сильное подозрение что некстгены просто не так требовательны к себе и не выкладываются на тренировках, тот же кирьос по таланту теннисному мне кажется выше маррея и при половине их характера сидел бы с тремя шлемами вполне спокойно. Вся надежда на некстгенов новых, Руне и Алькарас выглядят вроде многообещающе. Альяссим в общем то смотрелся ничего на фоне Рууда и Зверева, даже проявил волю и затащил можно сказать, хотя противник скорее просто страшно посыпался.
+1
0
+1
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Del-28
БРАВО, ЭНДИ! Слов нет. Просто поздравления от всего сердца!
+3
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Йенс Мустерманн
Теперь и Агута надо так же часиков за пять упаковать в самолёт до Испании.
0
0
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