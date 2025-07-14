Бэйл считает, что «Челси» может побороться за титул АПЛ: «Проявили характер – выиграли Лигу конференций, теперь и КЧМ. Они станут увереннее, думаю»

Гарет Бэйл считает «Челси» претендентом на победу в АПЛ.

Лондонцы выиграли клубный чемпионат мира. В финале команда Энцо Марески разгромила «ПСЖ » (3:0).

«Я думаю, что им не далеко до этого [борьбы за чемпионство]. В прошлом сезоне к Рождеству их называли претендентами на победу.

Конечно, это молодая команда, и в какой-то момент они сбавили, но, думаю, они многому научатся после этого. Они проявили характер – выиграли Лигу конференций, а теперь и это. Думаю, они станут увереннее, и теперь у них действительно появится вера в себя», – сказал бывший вингер «Реала» в интервью DAZN.