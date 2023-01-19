НБА. «Детройт» – «Чикаго», «Бостон» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
«Детройт» и «Чикаго» сыграют в Париже. Прошлогодние финалисты «Бостон» и «Голден Стэйт» снова сойдутся в очном противостоянии.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 23.00, «AccorHotels Arena»
- Дата проведения
- 20 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 20 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 20 января, 06.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 20 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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