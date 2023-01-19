НБА. «Детройт» – «Чикаго», «Бостон» примет «Голден Стэйт» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

«Детройт» и «Чикаго» сыграют в Париже. Прошлогодние финалисты «Бостон» и «Голден Стэйт» снова сойдутся в очном противостоянии.

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Чикаго
Дата проведения
19 января, 23.00, «AccorHotels Arena»
Онлайн матча

Бостон – Голден Стэйт
Дата проведения
20 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Миннесота – Торонто
Дата проведения
20 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Финикс – Бруклин
Дата проведения
20 января, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Портленд – Филадельфия
Дата проведения
20 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Yerkebulan
За 3-5 в серии!
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AEZAKMI228
нетс и санс битва инвалидов
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Вадим flanec
Для матча в Европе, можно было бы выбрать и других соперников. Например Маверикс-Наггетс, уж куда статуснее игра, да и главные звёзды команд европейцы, Лука Дончич и Никола Йокич.
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