Палмер набрал 17 очков в финале КЧМ. Полузащитник «Челси» сделал 2+1 в 1-м тайме

«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира – 3:0.

Коул Палмер поучаствовал во всех голах: 2 забил сам и отдал 1 ассист. Всего за игру полузащитник набрал 16 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Перед финалом его выбрали 27,25% фэнтези-менеджеров.

У Палмера 3+2 в 7 матчах КЧМ . Все результативные действия пришлись на матчи плей-офф.

По 8 очков у защитников «Челси » Ливай Колуилл и Мало Гюсто (+2 за игру, +4 за сухой матч, +3 за ассист, -1 за желтую карточку). Ливая выбрали 2% игроков, Мало – 9,7%.

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