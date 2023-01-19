Fan ID оформили 350 тысяч человек
Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ оформили 350 тысяч человек.
Об этом сообщил Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
«Сегодня Карту болельщика оформили уже 350 тысяч человек.
Для нас вызов на этот год – сделать весь процесс оформления Карты в электронном виде, без необходимости посещения МФЦ», – сказал Шадаев.
С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи.
Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.
Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках
Эксклюзивный календарь – подарок «Химок» первым, кто оформит Fan ID. Мотивирует, правда?
Никакого роста посещаемости с фан айди нигде не было. Если и вводили, то отменяли сразу. Единственная страна сохранившая что-то похожее это Турция, но там процедура гораздо проще, она не разрешительная в принципе, а привязана к покупке билетов.
Например(сам не считал) такое - Подразделение «Эспаньола», в состав которого входят члены фанатских футбольных объединений, не смогло вместить всех желающих. Об этом рассказал командир отряда «Испанец». Само подразделение несет службу на Донбассе в составе бригады «Восток».
Ну это их дело. Не буду оформлять Fan ID и не собираюсь идти на стадион, пока действует этот бред!