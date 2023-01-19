Fan ID оформили 350 тысяч человек

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Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ оформили 350 тысяч человек.

Об этом сообщил Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Сегодня Карту болельщика оформили уже 350 тысяч человек.

Для нас вызов на этот год – сделать весь процесс оформления Карты в электронном виде, без необходимости посещения МФЦ», – сказал Шадаев.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи.

Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках

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99 комментариев

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Ковид 07.10.52
Не верю....Все покажет весна....там и увидим. где эти огромные цифры...
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Владислав Трофимов
В чем проблема сделать фан-уйди?)
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Сергей Дерябин
Ответ Александр Медушев
Конечно, кто минимальное желание имеет на футбол ходить, потратит полчаса на получение фанайди. Кому нужен повод дома сидеть - вот он, найден 😂 (как куаркод в ковидные времена)
Завтра твой сын, друг, брат, сват (любой без fid) скажет что хочет с тобой на футбол сходить посмотреть, узнать что это и каково, а матч через 3 часа, уверен что попадут все, а не только ты?
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SadButTrue
Ответ Slavnov
может и будет вначале,потом все вернется на круги своя и примерно будет как и было,по другим странам можно посмотреть статистику,где,что то наподобие вводили,посещаемость падала и постепенно росла
А потом не вернётся на круги своя, а будет падать дальше, потому что нас ждут замечательные пару лет впереди и уж поверьте будет не до футбола. И где-то в это время фан айди отменят или просто заместят аналогом продажи билета по паспорту (как всегда и было)

Никакого роста посещаемости с фан айди нигде не было. Если и вводили, то отменяли сразу. Единственная страна сохранившая что-то похожее это Турция, но там процедура гораздо проще, она не разрешительная в принципе, а привязана к покупке билетов.
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Ярик01
16 команд, в среднем 21,8 тыс. на команду, из которых большая часть раз-два в год на стадионе, оформили на всякий случай, или просто бюджетники, которых попросили оформить.
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damondiamond
Ответ сушеный абрикос
сам не считал.
Значит, ждём на стадионах тысяч на 50 меньше, потому что примерно 50 тысяч фанатов воюют в подразделениях эспаньол, по вашим словам. Получается, около 300, ну посмотрим)
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JBa
Ответ FeNs
Да без проблем, пусть ходят, если считают нужным. Я пас.
отряд не заметил потери бойца, как говорится
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Петрович5%
Думаю, тут нет никакой политсостовляющей и к безопасности тоже не имеет никакого отношения.Ну.если только как повод.А так,видимо кто то пролоббировал выделение денег под программу и теперь,потирая руки ее проводит,осваивая средства. А насчет данных там и прочее это ерунда,тут и так все зацифрованы,начиная от карт банковских и кончая мобильниками.
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сушеный абрикос
Ответ damondiamond
Ну это сколько? 100 тысяч?
сам не считал.
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Сергей Хиславский
Ответ Ходор
А что плохого в Fan ID ни как не могу понять?
Не удивительно
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+3
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damondiamond
Ответ сушеный абрикос
Войну нужно учитывать, там целые подразделения воюют из болельщиков -добровольцев. Например(сам не считал) такое - Подразделение «Эспаньола», в состав которого входят члены фанатских футбольных объединений, не смогло вместить всех желающих. Об этом рассказал командир отряда «Испанец». Само подразделение несет службу на Донбассе в составе бригады «Восток».
Ну это сколько? 100 тысяч?
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samarskij-kuzmich
Пенсионеры в собесе, чинуши и "силовики". По другому 350 тысяч они бы не набрали никак.
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сушеный абрикос
Ответ damondiamond
Получается, что стадионы должны быть заполнены как в доковидные времена. Ну посмотрим)
Войну нужно учитывать, там целые подразделения воюют из болельщиков -добровольцев.

Например(сам не считал) такое - Подразделение «Эспаньола», в состав которого входят члены фанатских футбольных объединений, не смогло вместить всех желающих. Об этом рассказал командир отряда «Испанец». Само подразделение несет службу на Донбассе в составе бригады «Восток».
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Владислав Романов
Использовали мёртвые души из списков на выборах😁
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Самый адовый Крикун
Ответ DominatorDinamit
Как не набралась, а футболисты Химок вместе с Гогниевым они, что не люди всем по календарику, а Садыгову 2 календаря для себя и для отца.
Ну алë, эти получили ещë летом, на выездах ж им надо было как-то на стадионы проходить
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damondiamond
Ответ сушеный абрикос
В доКовидные времена (2019) средняя посещаемость -22тыс на матч. 170-180тыс на тур. Потом нужно взять, что такие же болельщики есть у команды играющей на выезде, и дома уже они придут на стадион. Это еще 170-180тыс. Итого 340-360тыс болельщиков ходящих на стадион. Вы и вправду уверены что 350.000 от 350.000 это 0,1% ???
Получается, что стадионы должны быть заполнены как в доковидные времена. Ну посмотрим)
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tyuiop tyuiop
Ответ Spartakus1984
Ну так скорее всего много пенсионеров,женщин.Кстати детям нужен фан айди?
Не
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-1
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Ходор
А что плохого в Fan ID ни как не могу понять?
+2
-3
-1
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сушеный абрикос
Ответ Spartakus1984
Естественно,но во власти это либо не понимают,либо делают вид,что не понимают
Все они отлично понимают. Просто им без разницы ходит на футбол 5 тысяч или 25, тем более сейчас.
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Александр Медушев
Ответ сушеный абрикос
В доКовидные времена (2019) средняя посещаемость -22тыс на матч. 170-180тыс на тур. Потом нужно взять, что такие же болельщики есть у команды играющей на выезде, и дома уже они придут на стадион. Это еще 170-180тыс. Итого 340-360тыс болельщиков ходящих на стадион.
Конечно, кто минимальное желание имеет на футбол ходить, потратит полчаса на получение фанайди. Кому нужен повод дома сидеть - вот он, найден 😂 (как куаркод в ковидные времена)
+1
-5
-4
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Romeo Yankovich
Ответ Spartakus1984
Естественно,но во власти это либо не понимают,либо делают вид,что не понимают
Либо им всё равно.
+2
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+2
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Злобный Конь
Мобилизованным выдали в качестве поощрения + 50 000 самых наивных?
+5
-1
+4
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teddy10
Будь у нас большинство клубов не государственными, они могли бы послать эту инициативу куда подальше. Но пока большинство на прикорме у власти, проглотили. Ну, посморят весной на пустые стадионы
+2
0
+2
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Kyancey
Минус футболисты, работники клубов, стадионов, СМИ, бюджетники - и сколько на самом деле добровольного его оформили?
Ну это их дело. Не буду оформлять Fan ID и не собираюсь идти на стадион, пока действует этот бред!
+4
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zer
сильно сомневаюсь, что среди этих людей много реальных ходоков на футбол. в среде моих знакомых никто фанайди не оформил, хотя много кто ходил на матчи. в мск, конечно, пока не было этой фигни, но я уверен, что как только введут все увидят размер катастрофы
+4
-1
+3
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