Fan ID оформили 350 тысяч человек

Fan ID для посещения матчей Мир оформили 350 тысяч человек.

Об этом сообщил Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Сегодня Карту болельщика оформили уже 350 тысяч человек.

Для нас вызов на этот год – сделать весь процесс оформления Карты в электронном виде, без необходимости посещения МФЦ», – сказал Шадаев.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, , Самаре и .

Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

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