«Арсенал» купит Троссарда за 27 млн фунтов. С «Брайтоном» договорились
Полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард в ближайшее время перейдет в «Арсенал».
По информации The Athletic, клубы согласовали сделку. «Канониры» заплатят 27 млн фунтов.
Сообщалось, что футболист подпишет с лондонцами долгосрочный контракт.
В текущем сезоне Троссард провел в АПЛ 16 игр и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Удачи Леандро в Лондоне!
Впрочем это единственная претензия, а то что стоит столько - так сейчас дешевле 20 только ноунеймы на "авось выстрелит", такой рынок такая инфляция
немного жадноватый, часто партнеров не замечает, но думаю это поправимо)
а если учесть, что Мудрик стоил 70, а не 100?
А если учесть, что тут 27 фунтов, а не евро?
А если учесть, что одному 22 года, а другому 28?
И нужно еще на ЗП посмотреть. Вряд ли Троссард будет 100к получать, как Мудрик...
У Брайтона был пункт продления на год.