«Арсенал» купит Троссарда за 27 млн фунтов. С «Брайтоном» договорились

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Леандро Троссард Футбол

Полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард в ближайшее время перейдет в «Арсенал».

По информации The Athletic, клубы согласовали сделку. «Канониры» заплатят 27 млн фунтов.

Сообщалось, что футболист подпишет с лондонцами долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Троссард провел в АПЛ 16 игр и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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42 комментария

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Outis
Поздравляю болельщиков канониров! Отличный трансфер.
Удачи Леандро в Лондоне!
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KeriLLo
Ответ Arima Baki
Сейчас налетят пенсы с пеной у рта доказывать что не только их наебали с трансферам чела из упл с 1.5 десяткой голов к 22 годам за 100 лямов,но Арсенал. Но Арсенал хоть покупает чела проверенного в АПЛ, посмотрим кто больше принесет пользы к концу сезона
Арсенал хотел Мудрика купить за те же деньги + контракт предлагали на 10к меньше, вот так обманщики)))
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Arima Baki
Ответ Полуэктов Пётр
Очень удобная математика выходит... а если учесть, что Мудрик стоил 70, а не 100? А если учесть, что тут 27 фунтов, а не евро? А если учесть, что одному 22 года, а другому 28? И нужно еще на ЗП посмотреть. Вряд ли Троссард будет 100к получать, как Мудрик...
Воу воу что за хитрая подмена фактов, если без бонусов то Троссард будет стоить 21, не такая страшная цифра как ты хотел преподнести да? А если учесть что к 22 годам Мудрик имеет всего полтора десятка голов в карьере? А если учесть что не то что в АПЛ но и в любой норм лиге не провёл и матча? А если учесть зп больше?
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Ayday Sky
Ответ Born is the King
Очень средний игрок. Особенно это было видно на ЧМ. 32 млн евро за него просто гениальная сделка для Брайтона
На ЧМ-22 вроде как вся сборная Бельгии обосралась, а Троссард первый круг сезона вполне впечатляюще выступил. Для ротации состава в самый раз, наконец-то будет кем заменять Сака и Мартинелли
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IntoTheRainBow
Нетипичный для Арсенала трансфер, выбивается из парадигмы, очень возрастной, Арс в последнее время не покупает старше 25 а лучше моложе

Впрочем это единственная претензия, а то что стоит столько - так сейчас дешевле 20 только ноунеймы на "авось выстрелит", такой рынок такая инфляция
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AseiA
Добротный футболист. Техничный, резкий, скоростной, с хорошим ударом.
немного жадноватый, часто партнеров не замечает, но думаю это поправимо)
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crazy_elky
Хаха, сейчас придет Челси и предложит 95 млн
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Arima Baki
Сейчас налетят пенсы с пеной у рта доказывать что не только их наебали с трансферам чела из упл с 1.5 десяткой голов к 22 годам за 100 лямов,но Арсенал. Но Арсенал хоть покупает чела проверенного в АПЛ, посмотрим кто больше принесет пользы к концу сезона
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kickass
Отличная сделка. Ещё бы Тилеманса свободным агентом подписать.
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Полуэктов Пётр
Ответ Fooler
Готовый игрок с опытом в апл за 27 млн. Лучше чем Мудрик за 100.
Очень удобная математика выходит...
а если учесть, что Мудрик стоил 70, а не 100?
А если учесть, что тут 27 фунтов, а не евро?
А если учесть, что одному 22 года, а другому 28?
И нужно еще на ЗП посмотреть. Вряд ли Троссард будет 100к получать, как Мудрик...
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
Ответ Fooler
Готовый игрок с опытом в апл за 27 млн. Лучше чем Мудрик за 100.
Поэтому Арсенал сначала на Мудрика смотрел, а не на Троссарда?
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Руслан Григорьев
Ответ Fooler
Готовый игрок с опытом в апл за 27 млн. Лучше чем Мудрик за 100.
Полностью согласен с тобой 💯
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Umid Rahimov
Очень хороший трансфер, и цена отличная !!
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инок
Классно и быстро Арсенал оформил сделку, так-же как и играют в этом сезоне. Удачи Троссарду в команде, хороший игрок!
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toxasel
Мб и дороговато, но на кону титул, а Троссар хорошо подойдет для глубины состава и уже адаптирован к Апл.
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quaterbackathome
Ответ Fooler
Готовый игрок с опытом в апл за 27 млн. Лучше чем Мудрик за 100.
Время покажет.
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Zhandos Kasymov
Ответ Фанат спорта01
По контракту оставалось 1,5года. У Брайтона был пункт продления на год.
Спасибо за инфу, не знал что пункт продления был
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GoonerLt
цена 21+6. хорошая сделка! и хорошее усиление!
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Сади Самедов
В телеге написали, что приобрели за 21 млн фунтов
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I am Arsenal
Отдельно хочу поблагодарить Челси❤️
+2
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Jazzzz
Не было бы Троссарда, да Мудрик помог.
+3
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Фанат спорта01
Ответ Zhandos Kasymov
Относительно к тому, что по контракту полгода осталось и конфликт с тренером, то можно было за 20. Посмотрим, главное вклад чтобы был
По контракту оставалось 1,5года.
У Брайтона был пункт продления на год.
+9
-2
+7
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Сергей Вячеславович
Мне кажеться лучше 3 таких игрока чем один за 100
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Амантай Калымтаев
Норм трансфер.игрок хорошый🔥
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Morning Again
Класс! Очень разумное и необходимое для команды приобретение. Менеджменту канониров, особенно в это время безумных трансферных трат, браво 👏
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