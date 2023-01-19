Полузащитник « » в ближайшее время перейдет в « ».

По информации The Athletic, клубы согласовали сделку. «Канониры» заплатят 27 млн фунтов.

Сообщалось, что футболист подпишет с лондонцами долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Троссард провел в 16 игр и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.