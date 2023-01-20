Месси выложил видео объятий с Роналду. Криштиану подошел к Лео перед матчем

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лионель Месси и Криштиану Роналду поприветствовали друг друга перед товарищеским матчем.

Аргентинец и португалец сыграли друг против друга в матче «ПСЖ» и команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» (5:4).

Перед игрой в подтрибунном помещении Роналду подошел к игрокам парижан, в том числе он поприветствовал и обнял Месси.

Нападающий «ПСЖ» после матча выложил у себя в сторис короткий ролик с объятиями с Криштиану.

Роналду на своей странице опубликовал несколько фото с прошедшей игры, в числе которых снимок, на котором он обнимается с Месси на поле по ходу матча.

33 комментария

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Евгений Цыбулин
Продержатся ли столько на вершине-Холланд и Мбаппе?Это вопрос!Но,то,что уходит Эпоха Великих-факт!
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0rbit
Новость: Два, по-настоящему, великих в своей дисциплине человека приветствуют друг на поле и вне его ( в соц сетях )

Комментаторы( если их можно так назвать):
«явно роналду расстроен. Месси в топ 5, роналду в топ 100.»
«Как будто успокаивает Криштинкуса»
«жалкий он какой-то криштиану»
...etc думаю таких будет много.

🤡

Что с этими людьми не так, какая, к черту, разница в каком топ n кто. Ладно бы бабки хотя бы платили за нелепый хейт. Люди реально тратят на это своё время. 🗿
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ACC
Роналду всё-таки хватило сил поздравить своего вечного конкурента с победой!
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The Highlander
Ответ ХЫЫЫ
Пока вы глоры сретесь, 2 лигенды уважают друг-друга! Мы должны быть счастливыми, что жили в эпоху двух гениев1!
Я вижу там одного гения
+1
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Тор 100
Жалкий он какой-то криштиану
не завидуй
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Тор 100
Жалкий он какой-то криштиану
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vova123456
Ответ Velirpa
да вообще пофиг, исходят 2 взломщика чужих ЗМ, счастье, что уходят.
Так пофиг на них что аж 4 коммента лишь на этой ветке оставил)
+1
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Дороф
Ответ Мгер Цолакян
А почему каталонские , а не мадридские, например ?
Нормальный мадридиста не бесится, когда видит такие обнимашки. 🤗
+1
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Aleksandr Danilov
Ответ Александр Колосов
Cаша Данилов будет плакать завтра на алгебре
Автокоррект в новых комментариях не исправить, что плохого я написал? Когда Надаль плакал от того что Роджер закончил карьеру, разве это не было искренне и душевно? Месси будет так же не хватать Криша
+1
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Velirpa
Ответ Рустам Атаев
Явно роналду расстроен. Месси в топ 5 играет, роналду в топ 100.
явно Рустам расстроен, написал имя Роналду с маленькой буквы и отправил Роналду в даль топ-100.
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nuritdin
Ответ arspurs9
Очередное доказательство уважения двух легендарных старичков друг к другу. Ничего, сейчас каталонские школьники взбесятся и на это.
Зачем бесится, это два игрока которые сделали друг друга , это они сделали эль класико интересным, а также подняли интерес к ла лиге , к футболу.
А сейчас нет не в одном клубе такого противостояние и интереса меньше, та же самая эль классика нет такой игры что было при этих двух игроках .
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Street Fighter
Вот, в том-то и дело) Между этими двумя никогда не было каких-то конфликтов, стычек , никто никогда не высказывался плохо ни о ком в своих интервью... Только взаимное уважение. И только малолетние школьники с обеих сторон выясняют отношения , тратя время своей жизни в спорах о том, кто лучше. Потом ведь жалеть об этом будут. О том, что оба закончили свои карьеры...
+1
0
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Рустам Атаев
Явно роналду расстроен. Месси в топ 5 играет, роналду в топ 100.
+1
-3
-2
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Мгер Цолакян
Ответ arspurs9
Очередное доказательство уважения двух легендарных старичков друг к другу. Ничего, сейчас каталонские школьники взбесятся и на это.
А почему каталонские , а не мадридские, например ?
+3
-3
0
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Velirpa
Ответ Харен Брогг
Лучшего противостояния двух футболистов в истории не было. 15 лет эти парни радовали всех фанатов своей игрой, своим соперничеством. Кто победил в этой гонке решает каждый сам, но то, что эти двое были лучшими в своем поколении, а может и истории футбола, и мы могли видеть их игру от начала до конца это несказанное счастье
да вообще пофиг, исходят 2 взломщика чужих ЗМ, счастье, что уходят.
+4
-8
-4
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Кукич
Как будто успокаивает Криштинкуса
+1
-2
-1
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AnMe
Ответ Гамарджоба Генацвале
Пишешь, что на самом деле их противостояние - это чисто тема СМИ и оба они великие спортсмены и футболисты,в ответ получаешь кучу негатива. Стоило им обняться в этом матче, так даже хейтеры обоих запели по-другому. Чудеса!
Оу, такой Хейт полился на него, что не выложил пост, а выложил только сторис. «Вот у одного большое сердце, а второй на может выложить пост даже». Неадекватные фанаты))
0
0
0
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Харен Брогг
Лучшего противостояния двух футболистов в истории не было. 15 лет эти парни радовали всех фанатов своей игрой, своим соперничеством. Кто победил в этой гонке решает каждый сам, но то, что эти двое были лучшими в своем поколении, а может и истории футбола, и мы могли видеть их игру от начала до конца это несказанное счастье
+19
-3
+16
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KiNG_K
Ответ Velirpa
матч сделали ради них, ради этих объятий, все прописано было, в т.ч. цена за объятия, это кино, вы чего?
Даже фингал Роналду прописали, какие молодцы))
+3
-1
+2
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Velirpa
Ответ arspurs9
Очередное доказательство уважения двух легендарных старичков друг к другу. Ничего, сейчас каталонские школьники взбесятся и на это.
матч сделали ради них, ради этих объятий, все прописано было, в т.ч. цена за объятия, это кино, вы чего?
+4
-11
-7
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Гамарджоба Генацвале
Пишешь, что на самом деле их противостояние - это чисто тема СМИ и оба они великие спортсмены и футболисты,в ответ получаешь кучу негатива. Стоило им обняться в этом матче, так даже хейтеры обоих запели по-другому. Чудеса!
+10
-1
+9
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Макс Шева
Я хочу чтоб об этом сняли фильм
+3
0
+3
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ХЫЫЫ
Пока вы глоры сретесь, 2 лигенды уважают друг-друга! Мы должны быть счастливыми, что жили в эпоху двух гениев1!
+2
-3
-1
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Макс Шева
Круто.Сразу вспомнил фильм Гонщик.
+2
0
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Nika13
у лео очень большое сердце, наверное, поэтому почти все, с кем играл месси так искренне и преданно его любят
+1
-1
0
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