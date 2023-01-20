Месси выложил видео объятий с Роналду. Криштиану подошел к Лео перед матчем
Лионель Месси и Криштиану Роналду поприветствовали друг друга перед товарищеским матчем.
Аргентинец и португалец сыграли друг против друга в матче «ПСЖ» и команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» (5:4).
Перед игрой в подтрибунном помещении Роналду подошел к игрокам парижан, в том числе он поприветствовал и обнял Месси.
Нападающий «ПСЖ» после матча выложил у себя в сторис короткий ролик с объятиями с Криштиану.
Роналду на своей странице опубликовал несколько фото с прошедшей игры, в числе которых снимок, на котором он обнимается с Месси на поле по ходу матча.
Комментаторы( если их можно так назвать):
«явно роналду расстроен. Месси в топ 5, роналду в топ 100.»
«Как будто успокаивает Криштинкуса»
«жалкий он какой-то криштиану»
...etc думаю таких будет много.
🤡
Что с этими людьми не так, какая, к черту, разница в каком топ n кто. Ладно бы бабки хотя бы платили за нелепый хейт. Люди реально тратят на это своё время. 🗿
А сейчас нет не в одном клубе такого противостояние и интереса меньше, та же самая эль классика нет такой игры что было при этих двух игроках .