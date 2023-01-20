Месси выложил видео объятий с Роналду. Криштиану подошел к Лео перед матчем

и поприветствовали друг друга перед товарищеским матчем.

Аргентинец и португалец сыграли друг против друга в матче « » и команды звезд « » и « » (5:4).

Перед игрой в подтрибунном помещении Роналду подошел к игрокам парижан, в том числе он поприветствовал и обнял Месси.

Нападающий «ПСЖ» после матча выложил у себя в сторис короткий ролик с объятиями с Криштиану.

Роналду на своей странице опубликовал несколько фото с прошедшей игры, в числе которых снимок, на котором он обнимается с Месси на поле по ходу матча.