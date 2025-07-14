«Реал» поздравил «Челси» с победой на КЧМ, Инфантино – с «блестящей организацией турнира»

«Реал» поздравил «Челси» с победой на клубном ЧМ.

В финале команда Энцо Марески разгромила «ПСЖ » со счетом 3:0.

«Поздравляем «Челси » и всех его болельщиков с заслуженной победой на клубном чемпионате мира.

Также поздравляем ФИФА и ее президента Джанни Инфантино с блестящей организацией турнира», – говорится в заявлении «Реала ».