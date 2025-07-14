«Реал» поздравил «Челси» с победой на КЧМ, Инфантино – с «блестящей организацией турнира»
«Реал» поздравил «Челси» с победой на клубном ЧМ.
В финале команда Энцо Марески разгромила «ПСЖ» со счетом 3:0.
«Поздравляем «Челси» и всех его болельщиков с заслуженной победой на клубном чемпионате мира.
Также поздравляем ФИФА и ее президента Джанни Инфантино с блестящей организацией турнира», – говорится в заявлении «Реала».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Реала»
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