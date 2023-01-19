Бернат получил красную за фол последней надежды в матче против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

получил красную карточку в матче против звезд « » и « ».

В конце первого тайма защитник «ПСЖ» сбил возле центра поля Салема Аль-Досари, прорывавшегося к воротам, и сорвал тем самым выход один на один.

Главный арбитр Абдуррахман Аль-Джассим принял решение удалить испанца за фол последней надежды.

После первого тайма счет в матче между « » и объединенной командой саудовских клубов равный – 2:2.