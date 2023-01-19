Бернат получил красную за фол последней надежды в матче против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Теги ПСЖ лига 1 Франция дисквалификации судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Хуан Бернат Салем Аль-Досари Абдуррахман Аль-Джассим Футбол

Хуан Бернат получил красную карточку в матче против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». 

В конце первого тайма защитник «ПСЖ» сбил возле центра поля Салема Аль-Досари, прорывавшегося к воротам, и сорвал тем самым выход один на один. 

Главный арбитр Абдуррахман Аль-Джассим принял решение удалить испанца за фол последней надежды. 

После первого тайма счет в матче между «ПСЖ» и объединенной командой саудовских клубов равный – 2:2.

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8 комментариев

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Назар Игорь
На первый взгляд вроде товарняк, но матч принципиальный - Роналду против Месси, многолетнее соперничество двух больших мастеров.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Aleksandr Dubovik
Лол вот вам и весь пластилиновый ПСЖ, даже арабы из катают
Да, ПСЖ надо было бы рвать жилы на выставочном матче перед важным отрезком сезона, чтобы вбомбить 11 любителей из Аравии в кизяк и заодно довести до Роскомнадзора одного фрукта.
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otchim kaloeda
Ответ StillInTheGame
Комментарий удален модератором
У него фотка на аватаре,это он сам
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ otchim kaloeda
Они финал ЛЧ играют? Ну пропустили так пропустили бы..
Накал страстей за дополнительную плату💰
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StillInTheGame
Ответ Геннадий Тимченко
Главное, чтобы без травм‼️❕‼️
Комментарий удален
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Геннадий Тимченко
Ответ psixyec
Все верно: товарняк товарняком, но правила нарушать нельзя. Фол последней надежды никто не отменял, справедливая КК.
Главное, чтобы без травм‼️❕‼️
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Aleksandr Dubovik
Лол вот вам и весь пластилиновый ПСЖ, даже арабы из катают
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-5
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otchim kaloeda
Они финал ЛЧ играют?
Ну пропустили так пропустили бы..
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psixyec
Все верно: товарняк товарняком, но правила нарушать нельзя. Фол последней надежды никто не отменял, справедливая КК.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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