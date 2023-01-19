Маррей после камбэка о том, что у него «все большое»: «Не уверен, что жена согласится»

Энди Маррей прокомментировал победу над Танаси Коккинакисом во втором круге Australian Open – 4:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 7:5. Матч закончился в 4 утра, продолжался 5 часов 45 минут и стал самым длинным в карьере британца.

– Невероятно, что мне удалось отыграться. Танаси невероятно подавал, вколачивал форхенд, и я не знаю, как мне удалось… По ходу матча я начал играть лучше. И, да, у меня большое сердце.

– Энди, позволь сказать, что у тебя все большое.

– (Смеется). Не уверен, что жена согласится.

– Я не это имел в виду.

Также Маррей прокомментировал свою любовь к борьбе.

«Я знаю, что на корте часто выгляжу не очень радостным, но в этим момент я счастлив. Я всегда любил бороться, всегда демонстрировал эмоции, меня много за это критиковали. Но это я», – сказал Маррей в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе