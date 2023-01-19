Маррей после камбэка о том, что у него «все большое»: «Не уверен, что жена согласится»

Теги Энди Маррей Australian Open ATP Танаси Коккинакис Теннис

Энди Маррей прокомментировал победу над Танаси Коккинакисом во втором круге Australian Open – 4:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 7:5. Матч закончился в 4 утра, продолжался 5 часов 45 минут и стал самым длинным в карьере британца.

– Невероятно, что мне удалось отыграться. Танаси невероятно подавал, вколачивал форхенд, и я не знаю, как мне удалось… По ходу матча я начал играть лучше. И, да, у меня большое сердце.

– Энди, позволь сказать, что у тебя все большое.

(Смеется). Не уверен, что жена согласится.

– Я не это имел в виду.

Также Маррей прокомментировал свою любовь к борьбе.

«Я знаю, что на корте часто выгляжу не очень радостным, но в этим момент я счастлив. Я всегда любил бороться, всегда демонстрировал эмоции, меня много за это критиковали. Но это я», – сказал Маррей в интервью на корте.

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11 комментариев

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Tanchita1
Энди, просто браво! Легенда! Здоровья, новых побед и новых шуток😋🤗
+1
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balamutt
Ответ Buharoid
Сэр без комплексов, публично шутить над размером члена может только уверенный в себе человек.
Да весь мир видел его размер на рентгене. Согласится жена, все там как надо
0
0
0
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Иван Павлов
После такого испытания с трудом наверное слова в предложения связывать получится, а Маррей ещё и шутит :)
+2
0
+2
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Tarkovski
Ответ Александр Тищенко
А у неуверенного Кокинакиса маленький наверное..
Это к Векич
+3
-1
+2
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Александр Тищенко
Ответ Buharoid
Сэр без комплексов, публично шутить над размером члена может только уверенный в себе человек.
А у неуверенного Кокинакиса маленький наверное..
+4
0
+4
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Hardy
Бритиш юмор 😁
+9
0
+9
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Николай Володин
Ха-ха-ха!!!!
0
0
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Простая философия тенниса у Энди - бороться до самого конца и не сдаваться. Ну и чувство юмора у сэра есть
+11
0
+11
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ivan 07
Ну и пошутил Сэр.
+2
0
+2
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rodion1992@ua.fm
Просто теннисист, такой же как Рафа, с такой же философией борьбы до конца. В этом и есть суть тенниса. Энди - ты потрясающий, продолжай играть!
+9
0
+9
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Buharoid
Сэр без комплексов, публично шутить над размером члена может только уверенный в себе человек.
+37
0
+37
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