Шакира строит стену, чтобы отгородиться от дома родителей Пике. На участке возле особняка певицы в Барселоне заметили бетономешалку

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира Футбол

Шакира намерена построить стену, чтобы отгородиться от дома родителей Жерара Пике.

По данным испанского информагентства Europa Press, на участке, принадлежащем Шакире, обнаружили машину для смешивания цемента.

Особняки певицы и семьи Жерара Пике в Барселоне расположены по соседству и имеют некоторые общие территории, как, например, сад.

Журнал Hola! сообщает, что Шакира планирует построить между домами стену чтобы разделить эти территории.

Певица остается в Барселоне, несмотря на планы по переезду с детьми в Майами, из-за состояния здоровья своего 91-летнего отца, которому противопоказаны длительные перелеты.

Шакира догадалась об измене Пике, когда кто-то съел ее любимое варенье, пока она была на гастролях. Жерар его не любит

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59 комментариев

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Даня Чебыкин
Ответ aidos_1979
Завидуешь?)
Чо ему завидовать то? Шакира это ж не роналду.
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Даня Чебыкин
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ну почему если бетономешалка, то сразу строительство стены? Может, она просто решила приготовить себе самый большой фруктовый смузи.
Клубничный?
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udod
скоро Пике будет замечен с мешком цемента
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Russian Horse
Ответ Великий Алонсо
Повезло Пике. Возможно Шакира сидела у него на лице.
Хочешь так же поэкспериментировать с Кринжем?🤠
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хавбек+
по хорошему ей бы пригласить мужика или несколько и голышом с ними по саду и балконам
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Александр Мельников
Видно сильно обидел(((Казел) пххп
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DekiB
Консультантом Яценюка, говорят, пригласила!
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Сосед Педро - биопапа Месси
наверху стены вместо пиков - вытянутые средние пальцы в сторону мамагабие6а..)))
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aidos_1979
Ответ Великий Алонсо
Повезло Пике. Возможно Шакира сидела у него на лице.
Завидуешь?)
+1
-2
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Liquidozz
Ответ АланСмити
Бетанооммешаааллккааааа Месиитттт бетон
Рональдииттттт бетон
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Фёдор Ивченко
Хоть кому-то Дуров вернет стену
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Че Рёжа
Отношения звезд зашли в крутое Пике
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Lionel Van Damme
ДА НЕ БОМБИТ МЕНЯ!!!
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Макс Шева
Потому все любят эту латиноамериканскую страсть.
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blooooomka
Ответ frol92
Может проще было бы в другой город или район переехать, нет? Как по мне, у нее либо кукуха поехала на нервной почве, либо она решила хорошенько хайп словить на этой истории.
Зачем хайп одной из самых знаменитых певиц в мире , и самой знаменитой в Латинской Америке?))) Зачем? Просто хочет загородиться , я вообще не вижу в этом плохого, зачем иметь общий сад с тем с кем нн живешь (изменил)
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Dinamik1
А машину по забитию свай они не заметили?
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ТИХОМИРОВ РОМАН
потрахались и разбежались - обычное дело
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горбатый видеосудья
248 серия
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Русский уравнитель
может она полы решила залить, из-за бетономешалки такую хрень раздули...............
.вон одни стену на границе Мексики сколько лет строят, может и тут так лиш бы понт сотворить
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Торт Спартак
Ой, да что там строить-то?))) 1.6 от нулевой отметки да и хватит🤣
1.94
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Oraz Orazov
Раньше сериал Мамаевых
Теперь Шакира
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Торт Спартак
Ой, да что там строить-то?))) 1.6 от нулевой отметки да и хватит🤣
0
-1
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Mt09
она строит бункер
+1
0
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санчос пономоревский
Ответ АланСмити
Бетанооммешаааллккааааа Месиитттт бетон
Прораб Петрович в доску пьян.
+3
-1
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VDX00
Новый тег и раздел ’Бетономешалка’ будут?
0
-1
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