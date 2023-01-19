Шакира строит стену, чтобы отгородиться от дома родителей Пике. На участке возле особняка певицы в Барселоне заметили бетономешалку
Шакира намерена построить стену, чтобы отгородиться от дома родителей Жерара Пике.
По данным испанского информагентства Europa Press, на участке, принадлежащем Шакире, обнаружили машину для смешивания цемента.
Особняки певицы и семьи Жерара Пике в Барселоне расположены по соседству и имеют некоторые общие территории, как, например, сад.
Журнал Hola! сообщает, что Шакира планирует построить между домами стену чтобы разделить эти территории.
Певица остается в Барселоне, несмотря на планы по переезду с детьми в Майами, из-за состояния здоровья своего 91-летнего отца, которому противопоказаны длительные перелеты.
Шакира догадалась об измене Пике, когда кто-то съел ее любимое варенье, пока она была на гастролях. Жерар его не любит
Пике и Шакира, новая серия: ведьма на балконе перед домом свекрови!
.вон одни стену на границе Мексики сколько лет строят, может и тут так лиш бы понт сотворить
Теперь Шакира