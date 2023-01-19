Шакира строит стену, чтобы отгородиться от дома родителей Пике. На участке возле особняка певицы в Барселоне заметили бетономешалку

Шакира намерена построить стену, чтобы отгородиться от дома родителей .

По данным испанского информагентства Europa Press, на участке, принадлежащем Шакире, обнаружили машину для смешивания цемента.

Особняки певицы и семьи Жерара Пике в Барселоне расположены по соседству и имеют некоторые общие территории, как, например, сад.

Журнал Hola! сообщает, что Шакира планирует построить между домами стену чтобы разделить эти территории.

Певица остается в Барселоне, несмотря на планы по переезду с детьми в Майами, из-за состояния здоровья своего 91-летнего отца, которому противопоказаны длительные перелеты.

Шакира догадалась об измене Пике, когда кто-то съел ее любимое варенье, пока она была на гастролях. Жерар его не любит

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