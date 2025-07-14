Палмер признан лучшим игроком финала КЧМ. У хавбека «Челси» дубль и ассист

Коул Палмер признан лучшим игроком финала клубного чемпионата мира.

«Челси » разгромил «ПСЖ » (3:0) в финальном матче турнира. Палмер забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Полузащитник «синих» открыл счет на 22-й минуте игры, а на 30-й оформил дубль.

На 43-й минуте гол с передачи Коула забил Жоао Педро .