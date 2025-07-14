Палмер признан лучшим игроком финала КЧМ. У хавбека «Челси» дубль и ассист
Коул Палмер признан лучшим игроком финала клубного чемпионата мира.
«Челси» разгромил «ПСЖ» (3:0) в финальном матче турнира. Палмер забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
Полузащитник «синих» открыл счет на 22-й минуте игры, а на 30-й оформил дубль.
На 43-й минуте гол с передачи Коула забил Жоао Педро.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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