PARI Кубок Содружества. Алимбекова-Смольская, Каплина, Сливко, Гореева, Носкова, Куклина, Казакевич пробегут спринт

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина спринт (жен) Динара Алимбекова-Смольская Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Елена Кручинкина Анастасия Егорова Ирина Кручинкина-Шаклеина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Владислава Гаврилова Наталия Шевченко (Мекрюкова) Любовь Калинина Ксения Довгая Алина Кудисова Дарья Кудаева Кубок Содружества Биатлон

19 января на на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах пройдет женский спринт.

PARI Кубок Содружества

4-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Спринт

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

2. Тамара Дербушева (Россия)

3. Анастасия Егорова (Россия)

5. Дарья Кудаева (Беларусь)

6. Екатерина Носкова (Россия)

7. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)

8. Лариса Куклина (Россия)

9. Ирина Казакевич (Россия)

10. Наталья Гербулова (Россия)

12. Виктория Сливко (Россия)

13. Елизавета Каплина (Россия)

14. Анастасия Шевченко (Россия)

15. Динара Алимбекова-Смольская

16. Владислава Гаврилова (Россия)

17. Алина Кудисова (Россия)

19. Анастасия Батманова (Россия)

20. Анастасия Гореева (Россия)

22. Ксения Довгая (Россия)

23. Елена Кручинкина (Беларусь)

24. Наталия Шевченко (Россия)

28. Любовь Калинина (Россия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

23 комментария

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Aleks2022
Ответ тоторо
нетбай,григорьевой,кирсановой,кулаковой нет. эти девочки неплохо стреляли в ветер, но их не вызвали в раубичи
вот диванный эксперт во всей красе...тренеров выбирает хает...единственная в инстанции...попробуй..в зубюы получишь от круглова...
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2533ПВ
Интересно будет посмотреть как подготовились Шашиловские.Наверное сделают всех в одну калитку.Болеть буду за Любу Калинину.
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Aleks2022
Ответ starichok77
эти старты можно назвать "открытым уроком", или мастер классом от Алимбековой-Смольской)))
как твоя акимова...далоенко не слышно
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тоторо
Ответ Скорый Поезд
Живу в Раубичах. Сегодня днём плюс 5, проливной дождь, ветер, снег мокрый и активно тает...что они завтра тут будут делать ?
по льду бежать
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Скорый Поезд
Живу в Раубичах. Сегодня днём плюс 5, проливной дождь, ветер, снег мокрый и активно тает...что они завтра тут будут делать ?
+1
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+1
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тоторо
Ответ Daniyar8
Биатлон - это не только стрельба, надо еще скорость иметь
но это не значит что должны бегать 12 человек на кубке
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Daniyar8
Ответ тоторо
нетбай,григорьевой,кирсановой,кулаковой нет. эти девочки неплохо стреляли в ветер, но их не вызвали в раубичи
Биатлон - это не только стрельба, надо еще скорость иметь
+1
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+1
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vanek123
Ответ тоторо
даже до Рыбнска, когда количество гонок у спортсменов было одинаковое, Вика и Лара были самыми точными, Тома всегда держалась на 3м месте за ними. пока точность такая: вика 88.52% лара 87.79% тома 85.64% Посмотрим что после раубич будет, может все поменяться,веду статистику
ок
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тоторо
Ответ vanek123
это ваши проблемы...она лучший стрелок в россии
даже до Рыбнска, когда количество гонок у спортсменов было одинаковое, Вика и Лара были самыми точными, Тома всегда держалась на 3м месте за ними.
пока точность такая:
вика 88.52%
лара 87.79%
тома 85.64%
Посмотрим что после раубич будет, может все поменяться,веду статистику
0
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vanek123
Ответ тоторо
гу будет давить всех дружков майгурова, шашилов его главный дружок
это двигатель биатлона...как ты это не погнимаешь
0
-2
-2
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starichok77
эти старты можно назвать "открытым уроком", или мастер классом от Алимбековой-Смольской)))
0
0
0
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тоторо
нетбай,григорьевой,кирсановой,кулаковой нет. эти девочки неплохо стреляли в ветер, но их не вызвали в раубичи
0
-3
-3
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vanek123
Ответ тоторо
это ее проблемы
это ваши проблемы...она лучший стрелок в россии
+1
-2
-1
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тоторо
Ответ vanek123
Губер будет давить на шашиловских и это круче...круче чем на олимпиаде...там еще и хантыманси с губернатором...как губер будет между ними крутиться?интересно
гу будет давить всех дружков майгурова, шашилов его главный дружок
0
0
0
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vanek123
Губер будет давить на шашиловских и это круче...круче чем на олимпиаде...там еще и хантыманси с губернатором...как губер будет между ними крутиться?интересно
+1
-1
0
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Григ77
Очень сильный состав
как понимаю пройти отбор в эту гонку был архисложным !
0
-2
-2
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тоторо
Ответ vanek123
тома не участвовала в половине гонок
это ее проблемы
+2
-1
+1
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vanek123
Ответ тоторо
лучший стрелок пока Викуся,потом лара, на тертьем месте тома
тома не участвовала в половине гонок
+1
-1
0
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тоторо
Ответ vanek123
ставлю на дербушеву...какая там ветровая обстановка...она все таки лучший стрелок
лучший стрелок пока Викуся,потом лара, на тертьем месте тома
0
0
0
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тоторо
хоспаде, народу еще меньше чем в рыбинске( я думала в рыбинске мы дно пробили по количеству участниц,ан нет. не хватило видимо суточных по 700 р у регионов чтоб спортсменов Раубичи отправить...
+3
0
+3
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vanek123
ставлю на дербушеву...какая там ветровая обстановка...она все таки лучший стрелок
+1
-1
0
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vanek123
Ответ Игорь Мельников
Удачи тем девушкам, кто отпахал все гонки в Рыбинске!
удачи Шашиловским..тоже пахали
+1
-1
0
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Игорь Мельников
Удачи тем девушкам, кто отпахал все гонки в Рыбинске!
+4
-2
+2
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