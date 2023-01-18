PARI Кубок Содружества. Алимбекова-Смольская, Каплина, Сливко, Гореева, Носкова, Куклина, Казакевич пробегут спринт
19 января на на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах пройдет женский спринт.
PARI Кубок Содружества
4-й этап
Раубичи, Беларусь
Женщины
Спринт
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Тамара Дербушева (Россия)
3. Анастасия Егорова (Россия)
5. Дарья Кудаева (Беларусь)
6. Екатерина Носкова (Россия)
7. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)
8. Лариса Куклина (Россия)
9. Ирина Казакевич (Россия)
10. Наталья Гербулова (Россия)
12. Виктория Сливко (Россия)
13. Елизавета Каплина (Россия)
14. Анастасия Шевченко (Россия)
15. Динара Алимбекова-Смольская
16. Владислава Гаврилова (Россия)
17. Алина Кудисова (Россия)
19. Анастасия Батманова (Россия)
20. Анастасия Гореева (Россия)
22. Ксения Довгая (Россия)
23. Елена Кручинкина (Беларусь)
24. Наталия Шевченко (Россия)
28. Любовь Калинина (Россия)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
пока точность такая:
вика 88.52%
лара 87.79%
тома 85.64%
Посмотрим что после раубич будет, может все поменяться,веду статистику
как понимаю пройти отбор в эту гонку был архисложным !