Маррей о том, что доиграл в 4 утра: «Вместо эпичного матча Коккинакиса и Маррея все превращается в какой-то фарс»

Энди Маррей высказался о победе над Танаси Коккинакисом во втором круге Australian Open – 4:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 7:5. Матч закончился в 4 утра, продолжался 5 часов 45 минут и стал самым длинным в карьере британца.

– Безумный матч.

– Да, это так. Самый длинный матч в моей карьере. Уже было поздно, холодно. С такими мячами было много длинных розыгрышей, затяжных разменов.

Физически сегодня я чувствовал себя лучше, чем на днях, и это положительный момент. Но, да, заканчивать в 4 утра – вредно для здоровья.

– Все выходило из-под контроля. Вы хотели писать.

– Я прекрасно знаю правила тура о туалетных перерывах. Очевидно, я очень много об этом говорил. Но это было в 3 часа ночи. Я весь день пил [воду]. Мне нужно в туалет. Да, в тот момент меня это очень расстроило. Я понимаю, что вы не хотите, чтобы кто-то обходил правила, но когда кто-то играет в 3-4 часа утра, нужно предоставлять небольшую свободу действий.

– Играть так долго – риск для здоровья.

– Не знаю. Потенциально, да. Странно, потому что корты быстрые, не медленные. Но когда мы сегодня начинали, казалось, что в мячах нет давления. Во время матча я довольно много на это жаловался.

Просто трудно делать виннерсы, вы это видели. Вчера был розыгрыш из 70 ударов, часто бывают розыгрыши из 35, 45 ударов, и это ненормально. Да, наверное, надо присмотреться.

– Можете ли вы собрать воедино свои эмоции, каково было сегодня играть и что вы испытали, когда матч, наконец, закончился?

– Было много взлетов и падений. Было разочарование. Было напряжение. Было волнение и все такое.

И в конце было здорово выиграть матч, но сейчас я так хочу спать. Это было здорово, здорово. Но я хочу спать.

– Теннису пора отказываться от матчей, заканчивающихся в 3-4 часа утра?

– Да, потому что я не знаю, кому это выгодно. После таких матчей как раз и возникают похожие обсуждения. Вместо эпичного матча Коккинакиса и Маррея все превращается в какой-то фарс.

Здорово, что люди остались до конца. Я очень за это благодарен, для нас создали невероятную атмосферу в конце матча. А ведь кому-то на следующий день нужно идти на работу.

Если бы мой ребенок был болбоем на турнире и приходил домой в 5 утра, я как родитель точно бы сорвался. Для них это тяжело – так же, как и для судей, официальных лиц. Не думаю, что это здорово и для болельщиков. И для игроков, конечно, тоже.

Так что да, мы постоянно об этом говорим, уже многие годы. Когда ты поздно начинаешь вечерние матчи и играешь в таких условиях, будут происходить подобные ситуации.

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