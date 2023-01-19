Маррей о том, что доиграл в 4 утра: «Вместо эпичного матча Коккинакиса и Маррея все превращается в какой-то фарс»

Теги Энди Маррей Australian Open ATP Танаси Коккинакис Теннис

Энди Маррей высказался о победе над Танаси Коккинакисом во втором круге Australian Open – 4:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 7:5. Матч закончился в 4 утра, продолжался 5 часов 45 минут и стал самым длинным в карьере британца.

– Безумный матч. 

– Да, это так. Самый длинный матч в моей карьере. Уже было поздно, холодно. С такими мячами было много длинных розыгрышей, затяжных разменов.

Физически сегодня я чувствовал себя лучше, чем на днях, и это положительный момент. Но, да, заканчивать в 4 утра – вредно для здоровья.

– Все выходило из-под контроля. Вы хотели писать. 

– Я прекрасно знаю правила тура о туалетных перерывах. Очевидно, я очень много об этом говорил. Но это было в 3 часа ночи. Я весь день пил [воду]. Мне нужно в туалет. Да, в тот момент меня это очень расстроило. Я понимаю, что вы не хотите, чтобы кто-то обходил правила, но когда кто-то играет в 3-4 часа утра, нужно предоставлять небольшую свободу действий.

– Играть так долго – риск для здоровья. 

– Не знаю. Потенциально, да. Странно, потому что корты быстрые, не медленные. Но когда мы сегодня начинали, казалось, что в мячах нет давления. Во время матча я довольно много на это жаловался.

Просто трудно делать виннерсы, вы это видели. Вчера был розыгрыш из 70 ударов, часто бывают розыгрыши из 35, 45 ударов, и это ненормально. Да, наверное, надо присмотреться.

– Можете ли вы собрать воедино свои эмоции, каково было сегодня играть и что вы испытали, когда матч, наконец, закончился?

– Было много взлетов и падений. Было разочарование. Было напряжение. Было волнение и все такое.

И в конце было здорово выиграть матч, но сейчас я так хочу спать. Это было здорово, здорово. Но я хочу спать.

– Теннису пора отказываться от матчей, заканчивающихся в 3-4 часа утра?

– Да, потому что я не знаю, кому это выгодно. После таких матчей как раз и возникают похожие обсуждения. Вместо эпичного матча Коккинакиса и Маррея все превращается в какой-то фарс.

Здорово, что люди остались до конца. Я очень за это благодарен, для нас создали невероятную атмосферу в конце матча. А ведь кому-то на следующий день нужно идти на работу.

Если бы мой ребенок был болбоем на турнире и приходил домой в 5 утра, я как родитель точно бы сорвался. Для них это тяжело – так же, как и для судей, официальных лиц. Не думаю, что это здорово и для болельщиков. И для игроков, конечно, тоже.

Так что да, мы постоянно об этом говорим, уже многие годы. Когда ты поздно начинаешь вечерние матчи и играешь в таких условиях, будут происходить подобные ситуации.

🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов в 35 лет с железным бедром

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8 комментариев

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Crestbook
Просто организаторы думали, что сэр быстро отлетит. Не тут-то было)
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Alex Lamm
Очередной человек намекает, что мячи на этом АО прямо специально сделаны под Медведева. Вроде не мешают подаванить, но при этом не дают забивать в 1 удар и крутить.
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Александр Тищенко
люди всегда недовольны, погодой, мячами, временем - всем!
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MWLR
Вот по итогу матча хочется сказать одно: Маррей в неплохой форме. Да, он устал, это было видно, но в 3-4 сетах вообще не проседал, практически всё тащил. Конечно, следующий матч с Агутом, расслабляться не стоит, но такой Энди может далеко пройти, особенно если учитывать, что кроме Агута там и играть не с кем
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Guillermo
Зрители любят длинные матчи. Надо их раньше начинать. Да это все понимают, просто не угадаешь
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maalry
Безумные орги))) не знали что ли, с кем имеют дело?) Ставить Энди, у которого трехсетовики на 3 часа, последним запуском...самоубийцы))
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Skip
На что рассчитывали организаторы, начиная матч в 22.20 - на 2 или 3 часа игры, но это тоже поздновато...

Надо ограничивать регламент...
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Stanni
Оже-Альясим тоже жаловался на мяч, что не скачут нормально. Энди конечно прав: розыгрыши в 50-70 ударов на харде это не нормально.
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