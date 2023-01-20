Панарин, Василевский и Сорокин – в числе 12 игроков, довыбранных болельщиками для участия в Матче звезд НХЛ

Артемий Панарин, Андрей Василевский и поедут на Матч звезд .

Россияне вошли в число 12 игроков, выбранных болельщиками. Ранее 32 игрока (по одному от каждой команды, среди них 6 россиян) были отобраны отделом хоккейных операций НХЛ.

звезд НХЛ в формате турнира «3 на 3» для сборных дивизионов пройдет во Флориде 4 февраля.

Итоговые составы команд (выделены игроки, добавленные в результате голосования).

Столичный дивизион: вратари Игорь Шестеркин (« », 1-й Матч звезд в карьере), Илья Сорокин (« », 1-й), защитник (« », 1-й), форварды (« », 8-й), Андрей Свечников («Каролина», 1-й), («Рейнджерс», 1-й), Сидни Кросби («Питтсбург», 5-й), Джонни Годро («Коламбус», 7-й), Кевин Хэйс («Филадельфия», 1-й), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 2-й), Брок Нелсон (« », 1-й).

Атлантический дивизион: вратари («Тампа», 4-й), Линус Улльмарк («Бостон», 1-й), форварды (« », 4-й), Остон Мэттьюс («Торонто», 5-й), Давид Пастрняк («Бостон», 3-й), Дилан Ларкин («Детройт», 3-й), Митч Марнер («Торонто», 2-й), Ник Сузуки («Монреаль», 2-й), Тейдж Томпсон («Баффало», 1-й), Брэди Ткачак («Оттава», 3-й), Мэттью Ткачак («Флорида», 2-й).

Центральный дивизион: вратари Юусе Сарос («Нэшвилл», 2-й), Коннор Хеллибак («Виннипег», 3-й), защитники Кэйл Макар («Колорадо», 2-й), Сет Джонс («Чикаго», 2-й), Джош Моррисси («Виннипег», 1-й), форварды Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 4-й), Кирилл Капризов («Миннесота», 2-й), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 5-й), Микко Рантанен («Колорадо», 2-й), Джейсон Робертсон («Даллас», 1-й), Клейтон Келлер («Аризона», 3-й).

Тихоокеанский дивизион: вратари Логан Томпсон («Вегас», 1-й), Стюарт Скиннер («Эдмонтон», 1-й), защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 7-й). форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 6-й), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4-й), Бо Хорват («Ванкувер», 2-й), Мэттью Бенирс («Сиэтл», 1-й), Кевин Фиала («Лос-Анджелес», 1-й), Назем Кадри («Калгари», 2-й), Элиас Петтерссон («Ванкувер», 3-й), Трой Терри («Анахайм», 2-й).