Панарин, Василевский и Сорокин – в числе 12 игроков, довыбранных болельщиками для участия в Матче звезд НХЛ

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Артемий Панарин, Андрей Василевский и Илья Сорокин поедут на Матч звезд НХЛ.

Россияне вошли в число 12 игроков, выбранных болельщиками. Ранее 32 игрока (по одному от каждой команды, среди них 6 россиян) были отобраны отделом хоккейных операций НХЛ. 

Матч звезд НХЛ в формате турнира «3 на 3» для сборных дивизионов пройдет во Флориде 4 февраля.

Итоговые составы команд (выделены игроки, добавленные в результате голосования). 

Столичный дивизион: вратари Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 1-й Матч звезд в карьере), Илья Сорокин («Айлендерс», 1-й), защитник Адам ФоксРейнджерс», 1-й), форварды Александр ОвечкинВашингтон», 8-й), Андрей Свечников («Каролина», 1-й), Артемий Панарин («Рейнджерс», 1-й), Сидни Кросби («Питтсбург», 5-й), Джонни Годро («Коламбус», 7-й), Кевин Хэйс («Филадельфия», 1-й), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 2-й), Брок Нелсон («Айлендерс», 1-й).

Атлантический дивизион: вратари Андрей Василевский («Тампа», 4-й), Линус Улльмарк («Бостон», 1-й), форварды Никита КучеровТампа», 4-й), Остон Мэттьюс («Торонто», 5-й), Давид Пастрняк («Бостон», 3-й), Дилан Ларкин («Детройт», 3-й), Митч Марнер («Торонто», 2-й), Ник Сузуки («Монреаль», 2-й), Тейдж Томпсон («Баффало», 1-й), Брэди Ткачак («Оттава», 3-й), Мэттью Ткачак («Флорида», 2-й). 

Центральный дивизион: вратари Юусе Сарос («Нэшвилл», 2-й), Коннор Хеллибак («Виннипег», 3-й), защитники Кэйл Макар («Колорадо», 2-й), Сет Джонс («Чикаго», 2-й), Джош Моррисси («Виннипег», 1-й), форварды Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 4-й), Кирилл Капризов («Миннесота», 2-й), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 5-й), Микко Рантанен («Колорадо», 2-й), Джейсон Робертсон («Даллас», 1-й), Клейтон Келлер («Аризона», 3-й). 

Тихоокеанский дивизион: вратари Логан Томпсон («Вегас», 1-й), Стюарт Скиннер («Эдмонтон», 1-й), защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 7-й). форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 6-й), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4-й), Бо Хорват («Ванкувер», 2-й), Мэттью Бенирс («Сиэтл», 1-й), Кевин Фиала («Лос-Анджелес», 1-й), Назем Кадри («Калгари», 2-й), Элиас Петтерссон («Ванкувер», 3-й), Трой Терри («Анахайм», 2-й). 

9 комментариев

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37old
5 защитников. В Атлантике вообще ни одного.
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Владимир Кувшинов
Ну наконец-то справдлость правит Тёму выбрали!!
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Никита Николаевич
Ответ Vitaly Leontich
Рекорд был в 2008 - 7 человек (Набоков, Дацюк, Ови, Кови, Малкин, Гончар, Марков). Теперь он побит
Вспомнил, прослезился
Эх какие времена ☺️
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Николай Карпенко
В столичном дивизионе только 2 человека выделены, третий видимо Фокс
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Александр Балабанов
Ответ Vitaly Leontich
Рекорд был в 2008 - 7 человек (Набоков, Дацюк, Ови, Кови, Малкин, Гончар, Марков). Теперь он побит
В 1998 году в сборной мира было 8 (Фетисов, Ларионов, Д.Миронов, Кравчук, Хабибулин, Каменский, Зубов, П.Буре).

Ну и о побитии говорить рано. Кто-то может и не доехать.
+2
0
+2
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Vitaly Leontich
Ответ ivanzhu90
Какой рекорд представителей России на матче звезд?
Рекорд был в 2008 - 7 человек (Набоков, Дацюк, Ови, Кови, Малкин, Гончар, Марков). Теперь он побит
+10
0
+10
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shexes
Круто! Очень большая делегация наших на МВЗ получается :)
+1
0
+1
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ivanzhu90
Какой рекорд представителей России на матче звезд?
+2
0
+2
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Blackoman 2.0
Ох уж эти русофобы🤣
+4
-4
0
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